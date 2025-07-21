Назначена дата начала суда по делу теракта в «Крокусе»

Суд по делу теракта в «Крокусе» начнется 4 августа

Tекст: Валерия Городецкая

Об этом сообщила пресс-секретарь Второго Западного окружного военного суда Ирина Жирнова, передает ТАСС. «Судебный процесс будет проходить в одном из зданий Московского городского суда», – уточнила она.

В суде отметили, что дело будет рассматривать коллегия из трех судей. Все обвиняемые проходят по делу как исполнители или соучастники нападения, в ходе которого погибли 149 человек.

Ранее четверо обвиняемых по делу о теракте в «Крокус сити холл» в Красногорске ходатайствовали о прекращении уголовного преследования в их отношении.

Напомним, 1 июля генпрокуратура завершила расследование теракта в «Крокус Сити Холле», передав дело из 427 томов на рассмотрение военному суду.