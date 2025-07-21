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Назначена дата начала суда по делу теракта в «Крокусе»
Суд по делу теракта в «Крокусе» начнется 4 августа
Рассмотрение уголовного дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» в отношении 19 обвиняемых начнется 4 августа.
Об этом сообщила пресс-секретарь Второго Западного окружного военного суда Ирина Жирнова, передает ТАСС. «Судебный процесс будет проходить в одном из зданий Московского городского суда», – уточнила она.
В суде отметили, что дело будет рассматривать коллегия из трех судей. Все обвиняемые проходят по делу как исполнители или соучастники нападения, в ходе которого погибли 149 человек.
Ранее четверо обвиняемых по делу о теракте в «Крокус сити холл» в Красногорске ходатайствовали о прекращении уголовного преследования в их отношении.
Напомним, 1 июля генпрокуратура завершила расследование теракта в «Крокус Сити Холле», передав дело из 427 томов на рассмотрение военному суду.