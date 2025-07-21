Стало известно о досрочном завершении миссии посла Израиля в России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Посол Израиля в России Симона Гальперин досрочно завершит свою миссию в октябре, передает ТАСС. В диппредставительстве сообщили, что новая кандидатура на пост посла пока не определена.

В посольстве отметили, что уход Гальперин связан с новым назначением. Она вскоре возглавит европейский департамент МИД Израиля. По словам представителя посольства, «ожидается, что госпожа посол уедет в октябре. Новая кандидатура пока не была определена».

Симона Гальперин занимает должность посла Израиля в России с ноября 2024 года. Она родилась в 1969 году в Риге, детство провела в Ленинграде, а с 1976 года живет в Израиле. В МИД Израиля работает с 1993 года. Ранее дипломат занимала различные посты в зарубежных миссиях страны, включая Казахстан, Южную Корею и Европейский союз. С 2010 по 2015 годы возглавляла неофициальное представительство Израиля на Тайване, а с 2017 по 2019 годы была послом в Сингапуре и Восточном Тиморе.

После возвращения в Израиль Гальперин работала заместителем главы департамента Евразии и Западных Балкан, отвечая за отношения с Россией и странами постсоветского пространства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, израильское посольство в Москве приостановило оказание консульских услуг. Посол Израиля в России Симона Гальперин заявила о проведении военной операции против иранской ядерной инфраструктуры, в ходе которой был поражен ключевой объект в Натанзе. Посол также объяснила причины атаки на ядерные объекты Ирана.