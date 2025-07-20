Вместе с очередным кризисом колониализма подошло к конуц и время отщепенцев, как бы мы их ни называли – self-made men, «креаклами» или «либералами».0 комментариев
Стало известно о рассмотрении жалобы покупательницы квартиры Долиной
В сентябре Московский городской суд рассмотрит апелляцию Полины Лурье, потерявшей право собственности на квартиру, которую теперь официально признали собственностью Ларисы Долиной.
Московский городской суд в сентябре рассмотрит апелляцию Полины Лурье на решение о признании сделки по продаже квартиры Ларисы Долиной недействительной, передает РИА «Новости». Судебное заседание назначено на 8 сентября, информация об этом появилась в базе суда. В марте Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной, прекратив право собственности Лурье на спорное имущество и признав его за артисткой. Встречные требования Лурье о выселении Долиной суд отклонил.
Судебный процесс длился около полугода и проходил в закрытом режиме, поскольку объединенные иски касались оспаривания сделок по отчуждению квартиры. Представители обеих сторон воздерживались от комментариев из-за подписки о неразглашении. Ранее Лариса Долина заявляла, что стала жертвой мошенников, и что квартира была арестована после того, как она была введена в заблуждение третьими лицами. По данным МВД, мошенники нанесли Долиной ущерб более 200 млн рублей, уголовное дело было возбуждено сразу после обращения певицы. Вскоре задержали предполагаемую пособницу аферистов Анжелу Цырульникову, она находится в СИЗО.
Как писала газета ВЗГЛЯД, дело о мошенничестве против Ларисы Долиной поступило в суд. Прокуратура утвердила обвинение по делу о квартире Долиной. Следствие завершило расследование дела о мошенничестве против певицы.