Минздрав: В больницах остаются 36 пострадавших после атаки БПЛА в Ижевске

Tекст: Дмитрий Зубарев

О состоянии пострадавших при атаке БПЛА Вооруженных сил Украины на Ижевск сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, передает ТАСС.

По его словам, на стационарном лечении остаются 36 человек, из них двое – дети. Шестеро пациентов, включая ребенка, были переведены на лечение в федеральные центры Минздрава и больницы Москвы.

Два пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за их жизни, еще четверо – в тяжелом состоянии. Остальные пациенты, среди которых есть дети, оцениваются как средней или легкой степени тяжести. Кузнецов добавил, что все пострадавшие обеспечены необходимой медицинской помощью, а все лечение проводится под личным контролем министра здравоохранения Михаила Мурашко.

Как писала газета ВЗГЛЯД, общее число пострадавших после атаки украинского дрона в Ижевске достигло 45 человек. В Ижевске ликвидировали открытое горение, возникшее в результате атаки. Спецборт МЧС вылетел из Москвы для эвакуации пострадавших.