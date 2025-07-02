Основание Владивостока связано с соперничеством России не с Востоком, как может показаться, а с Западом. Еще во время Крымской войны 1853-1856 годов (которая шла и на Тихом океане тоже) берега Приморья наперегонки ощупывали англичане и французы.0 комментариев
Минздрав: В больницах остаются 36 пострадавших после атаки БПЛА в Ижевске
В результате атаки беспилотников на Ижевск на стационарном лечении остаются 36 человек, в том числе двое детей, двое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.
О состоянии пострадавших при атаке БПЛА Вооруженных сил Украины на Ижевск сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, передает ТАСС.
По его словам, на стационарном лечении остаются 36 человек, из них двое – дети. Шестеро пациентов, включая ребенка, были переведены на лечение в федеральные центры Минздрава и больницы Москвы.
Два пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за их жизни, еще четверо – в тяжелом состоянии. Остальные пациенты, среди которых есть дети, оцениваются как средней или легкой степени тяжести. Кузнецов добавил, что все пострадавшие обеспечены необходимой медицинской помощью, а все лечение проводится под личным контролем министра здравоохранения Михаила Мурашко.
Как писала газета ВЗГЛЯД, общее число пострадавших после атаки украинского дрона в Ижевске достигло 45 человек. В Ижевске ликвидировали открытое горение, возникшее в результате атаки. Спецборт МЧС вылетел из Москвы для эвакуации пострадавших.