Эксперт сообщил о риске обострения болезней желудка и кишечника летом

Tекст: Алексей Дегтярев

Летом обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта часто связано с нарушением режима приема лекарств, изменением рациона и физиологическими изменениями из-за жары, сказал Быков «Газете.Ru».

По словам специалиста, высокая температура приводит к изменению моторики кишечника, снижению секреции пищеварительных ферментов и нарушениям всасывания питательных веществ. Также жаркая погода провоцирует рост потребления холодных напитков и сырых продуктов, что может вызывать спазмы и проблемы с пищеварением.

Быков отметил, что пациенты с хроническими заболеваниями ЖКТ летом могут хуже себя чувствовать не только из-за изменений питания, но и вследствие нарушений в приеме лекарств. Он подчеркнул важность постепенного введения новых фруктов в рацион, контроля порций и избегания переедания, особенно в поездках и отпусках.

Специалист указал на необходимость избегать резких температурных перепадов пищи, поскольку это снижает активность ферментов и ухудшает пищеварение. Также обезвоживание, характерное для жаркой погоды, способно влиять на концентрацию пищеварительных соков и эффективность лекарств.

Быков посоветовал тем, кто страдает синдромом раздраженного кишечника, хроническим панкреатитом и функциональной диспепсией, внимательно следить за рационом летом. При появлении симптомов расстройств пищеварения он рекомендовал обращаться к врачу для возможной коррекции терапии.

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