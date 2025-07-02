Все выглядело, как начало Третьей мировой. В конфликт вовлекается Америка. Ракеты выпущены с подводных лодок по наземным объектам. Семь уникальных стелс-бомбардировщиков B-2 облетают половину Земли, подкрадываются к ядерным объектам Ирана. Голливуд, да и только. Но есть нюансы.0 комментариев
Депздрав сообщил о тяжелом состоянии двух пострадавших в Ижевске
В результате атаки беспилотника в Ижевске среди доставленных в Москву шести пострадавших оказался один ребенок, а двое взрослых находятся в тяжелом состоянии.
Специализированная авиамедицинская бригада Центра медицины катастроф доставила шесть человек, раненных при атаке беспилотника в Ижевске, в столичные медицинские учреждения, передает РИА «Новости»
Двое из пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии в НИИ им. Склифосовского. Еще двоих направили в НИИ нейрохирургии им. Бурденко. Один человек находится в НМХЦ им. Пирогова.
Ребенок, получивший ранения в результате атаки, был госпитализирован в Центр травматологии и ортопедии им. Приорова.
Как писала газета ВЗГЛЯД, общее число пострадавших после атаки беспилотника в Ижевске достигло 45 человек. В городе ликвидировали открытое горение после атаки украинского дрона. Спецборт МЧС вылетел из Москвы за пострадавшими в Ижевске.