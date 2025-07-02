Депздрав сообщил о тяжелом состоянии двух пострадавших в Ижевске

Tекст: Дмитрий Зубарев

Специализированная авиамедицинская бригада Центра медицины катастроф доставила шесть человек, раненных при атаке беспилотника в Ижевске, в столичные медицинские учреждения, передает РИА «Новости»

Двое из пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии в НИИ им. Склифосовского. Еще двоих направили в НИИ нейрохирургии им. Бурденко. Один человек находится в НМХЦ им. Пирогова.

Ребенок, получивший ранения в результате атаки, был госпитализирован в Центр травматологии и ортопедии им. Приорова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, общее число пострадавших после атаки беспилотника в Ижевске достигло 45 человек. В городе ликвидировали открытое горение после атаки украинского дрона. Спецборт МЧС вылетел из Москвы за пострадавшими в Ижевске.