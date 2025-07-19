Пушилин сообщил о программе социальной догазификации в ДНР

Tекст: Ирма Каплан

«С просьбой о проведении газа в дома часто на сходах обращаются жители региона. Обсудил этот вопрос с заместителем председателя правительства России Александром Новаком», – сообщил он в Telegram-канале.

Пушилин уточнил, что при федеральной поддержке темпы реализации программы будут увеличиваться.

Также в беседе с Новаком глава ДНР обсудил вопросы энергетики и горнодобывающей промышленности.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Приазовье на побережье Азовского моря планируется возведение новой базы отдыха «Россия» с поддержкой властей ДНР.



