Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса.0 комментариев
Пушилин сообщил о программе социальной догазификации в ДНР
В Донецкой Народной Республике будет реализована программа социальной догазификации домов при участии федеральных властей, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«С просьбой о проведении газа в дома часто на сходах обращаются жители региона. Обсудил этот вопрос с заместителем председателя правительства России Александром Новаком», – сообщил он в Telegram-канале.
Пушилин уточнил, что при федеральной поддержке темпы реализации программы будут увеличиваться.
Также в беседе с Новаком глава ДНР обсудил вопросы энергетики и горнодобывающей промышленности.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Приазовье на побережье Азовского моря планируется возведение новой базы отдыха «Россия» с поддержкой властей ДНР.