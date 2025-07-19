Стало известно о возвращении Шэрон Стоун в перезапуск «Основного инстинкта»

Шэрон Стоун может вернуться к своей героине в перезапуске «Основного инстинкта»

Tекст: Ирма Каплан

Джо Эстерхас заключил с Amazon MGM Studios сделку на создание сценария перезапуска «Основного инстинкта» сообщает The Wrap. Сумма сделки составила четыре млн долларов, из которых два млн долларов сценарист получит гарантированно, а оставшаяся часть будет выплачена при запуске съемок.

Это соглашение является самой дорогой сделкой по продаже сценария в 2025 году.

«Тем, кто сомневается, что 80-летний мужчина пишет эротический триллер, полный сексуальности, я скажу вот что: слухи о моей кинематографической импотенции преувеличены и являются проявлением эйджизма», – заявил Эстерхаз.

Он признался, что называет своего партнера по сценарию извращенцем, который живет где-то глубоко внутри его личности.

«Он родился в 29 лет и умрет в 29, и он говорит мне, что он «на высоте», чтобы написать эту работу и подарить зрителям дикий оргазмический опыт. Это меня очень радует», – сказал сценарист будущего триллера.

Актриса Шэрон Стоун может вернуться в картину в роли Кэтрин Трамелл, которая принесла актрисе международную славу первой частью картины. Ожидается, что перезагрузка в исполнении Эстерхаса будет «анти-возрождением» прежнего фильма, солгасно источнику, знакомому с условиями сделки. Однако многие детали будущей картины еще не определены.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, легенда Голливуда актер Майкл Дуглас, с которым Шэрон Стоун играла в легендарном триллере «Основной инстинкт», попрощался с карьерой и пообещал больше не возвращаться на экраны.