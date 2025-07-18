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Кремль заявил о необходимости исполнения WhatsApp законов России
Песков напомнил о требованиях к WhatsApp по соблюдению российских законов
Для стабильной работы в стране мессенджер WhatsApp обязан следовать российскому законодательству, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков заявил, что мессенджеру WhatsApp необходимо выполнять законы России для продолжения функционирования на территории страны, передает ТАСС.
Песков отметил, что WhatsApp занимает лидирующую позицию по популярности среди мессенджеров в России, но у него есть определенные обязанности в соответствии с законами России.
В то же время, член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин пояснил, что присутствие WhatsApp в российском цифровом пространстве создает угрозу национальной безопасности. Он заявил, что WhatsApp принадлежит компании Meta* – организации, признанной экстремистской и запрещенной на территории нашей страны.
По его словам, присутствие такого сервиса в цифровом пространстве России является «легальной брешью в национальной безопасности». Немкин обратил внимание на то, что WhatsApp не выполнил ряд обязательных требований российского законодательства, таких как локализация данных и открытие представительства.
Депутат добавил, что альтернативой WhatsApp может быть российский мессенджер Max, который уже интегрируется с госуслугами и электронными удостоверениями, а также оснащен бизнес-функциями. Telegram тоже рассматривается как возможный вариант, если будет придерживаться российского законодательства. Немкин подчеркнул, что использование отечественных платформ позволит укрепить цифровой суверенитет страны и повысить безопасность граждан.
Ранее в Госдуме заявили, что WhatsApp с большой долей вероятности может попасть под ограничительные меры на российском рынке.
Правительство определило цифровую платформу MAX в качестве национального мессенджера.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ