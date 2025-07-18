Кремль заявил о необходимости исполнения WhatsApp законов России

Песков напомнил о требованиях к WhatsApp по соблюдению российских законов

Tекст: Вера Басилая

Песков заявил, что мессенджеру WhatsApp необходимо выполнять законы России для продолжения функционирования на территории страны, передает ТАСС.

Песков отметил, что WhatsApp занимает лидирующую позицию по популярности среди мессенджеров в России, но у него есть определенные обязанности в соответствии с законами России.

В то же время, член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин пояснил, что присутствие WhatsApp в российском цифровом пространстве создает угрозу национальной безопасности. Он заявил, что WhatsApp принадлежит компании Meta* – организации, признанной экстремистской и запрещенной на территории нашей страны.

По его словам, присутствие такого сервиса в цифровом пространстве России является «легальной брешью в национальной безопасности». Немкин обратил внимание на то, что WhatsApp не выполнил ряд обязательных требований российского законодательства, таких как локализация данных и открытие представительства.

Депутат добавил, что альтернативой WhatsApp может быть российский мессенджер Max, который уже интегрируется с госуслугами и электронными удостоверениями, а также оснащен бизнес-функциями. Telegram тоже рассматривается как возможный вариант, если будет придерживаться российского законодательства. Немкин подчеркнул, что использование отечественных платформ позволит укрепить цифровой суверенитет страны и повысить безопасность граждан.

Ранее в Госдуме заявили, что WhatsApp с большой долей вероятности может попасть под ограничительные меры на российском рынке.

Правительство определило цифровую платформу MAX в качестве национального мессенджера.