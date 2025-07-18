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Путин выразил руководству Ирака соболезнования после трагического пожара
Президент России Владимир Путин отправил телеграмму с соболезнованиями руководству Ирака после гибели 63 человек при пожаре в торговом центре города Эль-Кут.
Путин направил телеграмму с соболезнованиями президенту Абдель Латифу Рашиду и премьер-министру Мухаммеду ас-Судани в связи с пожаром в торговом центре Эль-Кута, передает ТАСС.
Пожар вспыхнул в торговом центре в Эль-Куте вечером среды. Пожарным удалось эвакуировать 45 человек из горящего здания, однако, по сведениям источника агентства INA в Министерстве здравоохранения Ирака, погибли 63 человека, еще 40 получили ранения.
Премьер-министр Мухаммед ас-Судани объявил в Ираке трехдневный траур и лично посетил место трагедии. Глава МВД Ирака Абдель Амир аш-Шаммари поручил создать спецкомиссию для расследования причин ЧП. Пятиэтажный торговый центр был открыт только неделю назад.