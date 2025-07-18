Школьный завхоз из Тамбова выиграл 307 млн рублей в лотерею

Tекст: Мария Иванова

Победителем государственной лотереи «Спортлото 4 из 20» стал завхоз школы из Тамбовской области Арсен Мамиконян, который выиграл более 307 млн рублей, передает РИА «Новости».

Розыгрыш состоялся 28 июня, а его суперприз стал шестым по величине за всю историю лотереи. Мамиконян рассказал, что в тот день решил купить три билета, доверившись автоматическому выбору комбинации.

Победитель признался: «Я тебя люблю, теперь мы стали миллионерами!» – с этими словами он подошел к супруге после получения сообщения о выигрыше. По словам Мамиконяна, обычно он ставит свои числа, но в этот раз решил действовать иначе.

Завхоз отметил, что всегда считал себя счастливым человеком и связывает свою удачу с супругой. Полученные деньги он планирует потратить на помощь большой семье: закрыть ипотеки и кредиты родственникам, а для себя и жены купить участок земли, построить дом и обновить автомобиль.

Мамиконян по профессии строитель, а сейчас работает завхозом в школе. Он подчеркнул, что с женой живут хорошо и уже имеют квартиру и машину, но хотят улучшить жилищные условия всей семьи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Тамбовской области выиграл более 307 млн рублей в тираже лотереи.

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Вероятность выиграть крупную сумму в лотерею составляет менее 0,2%, отмечают ученые.