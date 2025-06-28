Житель Тамбовской области выиграл более 300 млн в лотерею

Tекст: Мария Иванова

Житель Тамбовской области выиграл более 307 млн рублей в лотерее «Спортлото «4 из 20»», передает РИА «Новости». Розыгрыш состоялся утром 28 июня, счастливый билет был куплен за 400 рублей. В компании «Столото» сообщили, что победитель пока не обратился за выигрышем и, возможно, еще не знает о своем успехе.

Чтобы получить суперприз, игроку необходимо было угадать все числа выигрышной комбинации в двух полях билета. Победитель выбрал 8, 15, 7, 11 в первом поле и 19, 5, 11, 14 – во втором. Такой результат позволил ему стать обладателем шестого по величине суперприза в истории данной лотереи.

В «Столото» добавили, что ищут нового миллионера и ждут его обращения для получения суммы в 307 010 350 рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, рыжий кот Фарт принес жительнице Тюмени выигрыш в 22 млн рублей. Житель Челябинской области выиграл суперприз в 100 млн рублей в лотерее ко Дню России.

До этого житель Сахалина получил самый крупный выигрыш в истории гослотерей России – более 781 млн рублей после уплаты налогов.

Между тем вероятность выиграть крупную сумму в лотерею составляет менее 0,2%, отмечал профессор РАН Иван Оселедец.