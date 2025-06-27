Рыжий кот Фарт принес жительнице Тюмени выигрыш в 22 млн рублей

Tекст: Мария Иванова

Жительница Тюменской области выиграла почти 22 млн рублей в онлайн-лотерее «Супер 8», передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу «Национальной лотереи». Как рассказали в компании, победительница по имени Надежда приобрела два билета случайным образом, потратив на них по 500 рублей. В день выигрыша она подобрала на улице рыжего котенка, которого теперь считает своим талисманом.

По словам женщины, именно новый пушистый питомец мог принести ей удачу. «Рыжий – к деньгам», – сказала она, решив назвать котенка Фартом.

Когда Надежда получила сообщение о выигрыше, она находилась на работе и сначала не поверила своим глазам. «Я даже сперва не всмотрелась в сумму. Потом зашла в приложение и не поверила глазам», – приводит пресс-служба ее реакцию на неожиданную новость.

Победительница пока не приняла решение, как потратит крупный выигрыш. Она отметила, что первые мысли были о благотворительности, но точное решение будет принято позже, когда женщина получит приз.

Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Челябинской области выиграл суперприз в 100 млн рублей в лотерее ко Дню России.

Житель Сахалина стал обладателем самого крупного выигрыша в истории гослотерей России, получив свыше 781 млн рублей после уплаты налогов.

Между тем вероятность выиграть крупную сумму в лотерею составляет менее 0,2%, отмечал профессор РАН Иван Оселедец.