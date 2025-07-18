Военных медиков обвинили в получении и передаче взяток

Tекст: Алексей Дегтярев

Краснодарский гарнизонный военный суд рассмотрит два уголовных дела, связанных с коррупцией в 419-м военном госпитале Минобороны России, пишет «Коммерсант» со ссылкой на собеседников.

По информации издания, обвиняемыми по делу о получении взяток выступают бывшие руководители госпиталя: Владимир Хмелик, Денис Симанчук и Леонид Назаренко. Им предъявлены обвинения в получении крупных и особо крупных взяток, а также в превышении должностных полномочий по нескольким эпизодам.

Следствие считает, что врачи выдавали документы – так называемые формы №100, подтверждающие получение ранения или травмы в зоне боевых действий, – в обмен на деньги. Эти справки давали право военнослужащим на компенсационные выплаты, размер которых достигал 3 млн рублей. Участие во взяточничестве, по данным обвинения, принимали также три военнослужащих, выступавших передающими взятки, и трое посредников, среди которых есть и гражданские лица.

Процесс в отношении Дениса Симанчука стартует 23 июля, слушания по делу остальных восьми обвиняемых – 28 июля. В деле фигурируют эпизоды с передачей взяток от одного до нескольких миллионов рублей за оформление документов. Следствие продолжает расследование, возможна причастность других сотрудников госпиталя.

Как писала газета ВЗГЛЯД, главного врача Балашихинской больницы Михаила Антипова задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Ему грозит до 15 лет лишения свободы и штраф.