Главврача Балашихинской больницы арестовали за взяточничество

Михаила Антипова задержали за получение взяток от сотрудников больницы

Tекст: Денис Тельманов

Силовики задержали Михаила Антипова, главврача Балашихинской больницы и депутата городского Совета депутатов Балашихи, сообщает РИА Новости. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, что квалифицируется по части 6 статьи 290 УК РФ.



По словам источника в правоохранительных органах, Антипов в течение нескольких лет получал деньги от сотрудников больницы за покровительство. В результате этого ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет и значительный штраф.

Отметим, что ранее в России неоднократно возникали случаи, когда медицинские работники привлекались к уголовной ответственности за коррупционные действия. В настоящее время продолжается расследование, и вскоре будет решаться вопрос о мере пресечения для Антипова.

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