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Главврача Балашихинской больницы арестовали за взяточничество
Михаила Антипова задержали за получение взяток от сотрудников больницы
Главного врача Балашихинской больницы Михаила Антипова задержали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, что может привести к 15 годам заключения и штрафу.
Силовики задержали Михаила Антипова, главврача Балашихинской больницы и депутата городского Совета депутатов Балашихи, сообщает РИА Новости. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, что квалифицируется по части 6 статьи 290 УК РФ.
По словам источника в правоохранительных органах, Антипов в течение нескольких лет получал деньги от сотрудников больницы за покровительство. В результате этого ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет и значительный штраф.
Отметим, что ранее в России неоднократно возникали случаи, когда медицинские работники привлекались к уголовной ответственности за коррупционные действия. В настоящее время продолжается расследование, и вскоре будет решаться вопрос о мере пресечения для Антипова.
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