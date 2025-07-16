Аэропорту Кишинева присвоили имя композитора Евгения Доги

Правительство Молдавии присвоило аэропорту Кишинева имя композитора Евгения Доги

Tекст: Мария Иванова

Правительство Молдавии единогласно приняло решение присвоить Международному аэропорту Кишинева имя известного композитора Евгения Доги, сообщил вице-премьер республики Владимир Боля, отметив, что постановление вступит в силу после официальной публикации.

Решение поддержали тысячи граждан: после смерти музыканта 3 июня 2025 года в возрасте 88 лет активисты инициировали онлайн-петицию о переименовании аэропорта, передает ТАСС.

Евгений Дога – народный артист СССР и Молдавской ССР, автор множества произведений в разных жанрах. Его песни исполняли Алла Пугачева, Иосиф Кобзон, София Ротару и другие звезды советской сцены. Композитор написал музыку к более 200 фильмам, среди которых «Мой ласковый и нежный зверь», «Табор уходит в небо», «Анна Павлова» и «Королева Марго».

В 2016 году вальс Евгения Доги из фильма «Мой ласковый и нежный зверь» был признан ЮНЕСКО одним из музыкальных шедевров XX века. Маэстро отмечал: «Я не люблю, когда меня спрашивают, чей я композитор, потому что чувствую себя своим в любой стране».

Как писала газета ВЗГЛЯД, 3 июня на 89-м году жизни умер народный артист СССР и Молдавской ССР, композитор Евгений Дога. В Молдавии в связи с его смертью объявили национальный траур.