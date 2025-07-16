Не бывает таких французов, которых в критической ситуации не предали бы другие французы, а все президентство Макрона – это нескончаемая критическая ситуация.0 комментариев
Против сына главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга завели дело
Правоохранительные органы в Екатеринбурге открыли уголовное дело против сына руководителя азербайджанской диаспоры Мутвалы Шыхлински по факту применения насилия к полицейскому, сообщил президент Адвокатской палаты Свердловской области Игорь Путинцев.
Палата получила официальное уведомление от следственных органов, сказал Путинцев ТАСС.
Шыхлински, который также является адвокатом, задержан по подозрению в применении насилия к сотруднику правоохранительных органов.
Ранее в Екатеринбурге под стражу были заключены Аяз, Акиф и Мазахир Сафаровы, а также арестованы Бакир Сафаров и Ахлиман Гянджиев. Следственный комитет задержал в общей сложности шестерых граждан России, фигурантов дела. По предварительным данным, один из фигурантов скончался от сердечной недостаточности, а причины смерти второго устанавливаются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, руководителя азербайджанской диаспоры в Свердловской области Шахина Шыхлински отпустили после проведения допроса в Екатеринбурге в начале июля.