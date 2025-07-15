Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.0 комментариев
Ребенка из Курска посмертно наградили «За верность долгу и мужество»
Пятилетнего Анатолия из Курска посмертно наградили «За верность долгу и мужество»
Четыре жителя Курской области, проявившие самоотверженность и погибшие при атаке на городской пляж, посмертно удостоены знаков отличия за мужество.
Глава Курской области Александр Хинштейн подписал распоряжение о посмертном награждении знаками «За верность долгу и мужество» четырех курян. Все они погибли при недавней атаке на городской пляж, спасая окружающих.
Напомим, пятилетний мальчик пытался защитить свою маму, сотрудник Росгвардии организовал эвакуацию людей, прохожий бросился на помощь женщинам и детям, а работник пляжа начал тушить пожар. Каждый из них действовал самоотверженно, забыв о собственной безопасности.
«Наша боль и бесконечная трагедия. Светлая память жертвам этого варварского удара. Мы никогда вас не забудем», - написал Хинштейн.
В Крестовоздвиженском храме Курска прошла церемония прощания с пятилетним Толей.
В центре Курска горожане организовали стихийный мемориал, принося цветы и игрушки после ночного удара по пляжу, унесшего жизни людей.