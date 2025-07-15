Ребенка из Курска посмертно наградили «За верность долгу и мужество»

Пятилетнего Анатолия из Курска посмертно наградили «За верность долгу и мужество»

Tекст: Евгения Караваева

Глава Курской области Александр Хинштейн подписал распоряжение о посмертном награждении знаками «За верность долгу и мужество» четырех курян. Все они погибли при недавней атаке на городской пляж, спасая окружающих.

Напомим, пятилетний мальчик пытался защитить свою маму, сотрудник Росгвардии организовал эвакуацию людей, прохожий бросился на помощь женщинам и детям, а работник пляжа начал тушить пожар. Каждый из них действовал самоотверженно, забыв о собственной безопасности.

«Наша боль и бесконечная трагедия. Светлая память жертвам этого варварского удара. Мы никогда вас не забудем», - написал Хинштейн.

В Крестовоздвиженском храме Курска прошла церемония прощания с пятилетним Толей.

В центре Курска горожане организовали стихийный мемориал, принося цветы и игрушки после ночного удара по пляжу, унесшего жизни людей.



