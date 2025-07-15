Лавров заявил о попытках ЕС втянуть США в санкции против России

Tекст: Ольга Иванова

Евросоюз пытается вовлечь США в очередной виток антироссийских санкций, однако больше всего пострадают от этого сами авторы ограничительных мер, передает РИА «Новости». Лавров подчеркнул, что новые санкции, разрабатываемые в Брюсселе, могут ударить по экономике Европы, а президент США Дональд Трамп уже дал понять: платить за последствия придется именно европейцам.

По словам Лаврова, европейские аналитики и экономисты признают, что главный ущерб несут страны ЕС, которые инициировали санкционную войну. Министр также напомнил, что против России уже введено беспрецедентное количество ограничительных мер. «Справляемся, и я нисколько не сомневаюсь, что мы справимся», – заявил Лавров по итогам совета глав МИД ШОС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что США добиваются коммерческой выгоды от ситуации на Украине. Он подчеркнул, что Вашингтон старается перенаправить на себя финансовые потоки Европы, предназначенные для закупки оружия.

На ваш взгляд На Ваш взгляд «важное заявление» Дональда Трампа в адрес России – это: жесткий ультиматум

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Ранее Трамп заявил о введении США пошлин на товары из России в размере 100% и вторичных санкций против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной.

Трамп также сообщил о договоренности по поставкам американского оружия для Украины за счет Евросоюза.