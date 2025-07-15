Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.0 комментариев
Лавров заявил о попытках ЕС втянуть США в санкции против России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что европейская экономика уже столкнулась с последствиями антироссийских санкций, и ущерб несут их инициаторы.
Евросоюз пытается вовлечь США в очередной виток антироссийских санкций, однако больше всего пострадают от этого сами авторы ограничительных мер, передает РИА «Новости». Лавров подчеркнул, что новые санкции, разрабатываемые в Брюсселе, могут ударить по экономике Европы, а президент США Дональд Трамп уже дал понять: платить за последствия придется именно европейцам.
По словам Лаврова, европейские аналитики и экономисты признают, что главный ущерб несут страны ЕС, которые инициировали санкционную войну. Министр также напомнил, что против России уже введено беспрецедентное количество ограничительных мер. «Справляемся, и я нисколько не сомневаюсь, что мы справимся», – заявил Лавров по итогам совета глав МИД ШОС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что США добиваются коммерческой выгоды от ситуации на Украине. Он подчеркнул, что Вашингтон старается перенаправить на себя финансовые потоки Европы, предназначенные для закупки оружия.
Ранее Трамп заявил о введении США пошлин на товары из России в размере 100% и вторичных санкций против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной.
Трамп также сообщил о договоренности по поставкам американского оружия для Украины за счет Евросоюза.