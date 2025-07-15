Израильские удары по Газе привели к гибели 78 палестинцев

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает ТАСС, израильская армия в последние сутки нанесла удары по сектору Газа, приведшие к гибели 78 палестинцев. По информации катарского телеканала Al Jazeera, среди жертв оказались люди, стоявшие в очереди за гуманитарной помощью на фоне обостряющегося продовольственного кризиса в регионе.

Особо отмечается атака на центр распределения гуманитарной помощи в городе Рафах на юге анклава, где погибло не менее пяти человек. Телеканал уточняет, что с конца мая, после начала работы фонда гуманитарной помощи GHF под контролем Израиля и США, вблизи пунктов этой организации погибли уже 838 палестинцев, около 5 тыс. получили ранения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ООН попросили официально признать сектор Газа зоной голода. Эксперты отметили катастрофическую нехватку питания для младенцев в Газе. Представители ООН обвинили Израиль в создании препятствий для работы гуманитарных организаций в Палестине.