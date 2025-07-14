В Госдуме призвали наказать по всей строгости блокировавших военный грузовик мигрантов

Депутат Милонов призвал наказать по всей строгости блокировавших военный грузовик мигрантов

Tекст: Татьяна Косолапова

В Московской области на оживленной парковке фуры, водителями которых были мигранты, закрыли проезд грузовику, перевозившему оборудование для военных нужд, в связи с чем произошел конфликт. Водитель военного транспорта зафиксировал данную ситуацию на видео, пояснив, что рабочие из Таджикистана и Узбекистана перекрыли выезд, настойчиво указывая, где ему можно парковаться, несмотря на принадлежность машины военным.



«Любой, кто препятствует выполнению военных нужд в тылу, должен нести самую суровую ответственность. Мигрант? Сперва в колонию отработать, а затем пожизненная депортация. Желательно, вместе со всей семьей», – говорит Милонов.

По мнению депутата, среди иностранцев в России не должно быть тех, кто нарушает общепринятые нормы и правила, а уж тем более закон. Соответственно, рабочие не должны были никоим образом препятствовать движению военного водителя, даже если посчитали, что он совершил парковку как-то неправильно, или же встал в неположенном месте, хотя подобного не наблюдалось.

«И глупость, и предательство должно караться так, чтобы глупые хотели поумнеть, а предатели снова хотели полюбить родину», – заключил Милонов.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов разработал законопроект, который предполагает выдворение мигрантов из России за мелкое хулиганство. Он уточнил, что под такими деяниями подразумеваются действия, нарушающие общественный порядок: нецензурная брань, оскорбления, приставание к гражданам, порча имущества, а также распространение в интернете информации, унижающей достоинство и нравственность.