Власти Кагула в Молдавии отказались сносить памятник Т-34

Власти молдавского Кагула отказались сносить памятник с танком Т-34 в сквере

Tекст: Вера Басилая

Председатель Координационного совета российских соотечественников Алексей Петрович, ссылаясь на заявление мэра города Николая Дандиша, заявил, что реконструкция больницы не затронет территорию мемориального комплекса, а слухи о сносе памятника назвал провокационными и ложными, передает ТАСС.

Он выразил надежду, что мемориальный комплекс в дальнейшем будет благоустроен и сохранен в честь погибших при освобождении Молдавии от фашистов. На прошлой неделе жители города провели акцию протеста против возможного сноса памятника из-за заявлений министра здравоохранения Аллы Немеренко и депутатов правящей Партии действия и солидарности.

В последние годы молдавские власти не раз пытались изменить отношение к памяти о Великой Отечественной войне. Предпринимались попытки исключить около 800 монументов из государственного реестра и изменить дату празднования Дня Победы, однако эти инициативы встретили массовое недовольство общества.

Ранее мэр города Кагула Николай Дандеш распорядился потушить Вечный огонь ради экономии газа.

В прошлом году в Молдавии запретили георгиевскую ленту на 9 Мая и отказались зажигать Вечный огонь в день освобождения от фашизма.

Министр культуры Молдавии Серджиу Продан заявил, что не различает советских и фашистских солдат при обсуждении бюджетов на ремонт памятников.