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Власти Кагула в Молдавии отказались сносить памятник Т-34
Власти молдавского Кагула отказались сносить памятник с танком Т-34 в сквере
В молдавском городе Кагул мемориальный комплекс с танком Т-34 останется на прежнем месте, несмотря на обсуждения его сноса, сообщил руководитель молдавского движения поисковиков Алексей Петрович со ссылкой на заявление мэра города Николая Дандиша.
Председатель Координационного совета российских соотечественников Алексей Петрович, ссылаясь на заявление мэра города Николая Дандиша, заявил, что реконструкция больницы не затронет территорию мемориального комплекса, а слухи о сносе памятника назвал провокационными и ложными, передает ТАСС.
Он выразил надежду, что мемориальный комплекс в дальнейшем будет благоустроен и сохранен в честь погибших при освобождении Молдавии от фашистов. На прошлой неделе жители города провели акцию протеста против возможного сноса памятника из-за заявлений министра здравоохранения Аллы Немеренко и депутатов правящей Партии действия и солидарности.
В последние годы молдавские власти не раз пытались изменить отношение к памяти о Великой Отечественной войне. Предпринимались попытки исключить около 800 монументов из государственного реестра и изменить дату празднования Дня Победы, однако эти инициативы встретили массовое недовольство общества.
Ранее мэр города Кагула Николай Дандеш распорядился потушить Вечный огонь ради экономии газа.
В прошлом году в Молдавии запретили георгиевскую ленту на 9 Мая и отказались зажигать Вечный огонь в день освобождения от фашизма.
Министр культуры Молдавии Серджиу Продан заявил, что не различает советских и фашистских солдат при обсуждении бюджетов на ремонт памятников.