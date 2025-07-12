Канада предлагала Пригожину избежать санкций за критику операции

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет The New York Times, Пригожин предоставил изданию выдержку из официального письма, полученного в декабре 2023 года. В письме говорилось: «Когда вам предоставили возможность публично высказать свою точку зрения, вы повторили дезинформационные заявления режима», передает Ura.ru.

Это письмо стало ответом на попытку Пригожина оспорить персональные санкции, введенные против него Канадой. Министерство иностранных дел Канады отказалось комментировать содержание переписки с продюсером для The New York Times.

В марте 2023 года в интернете появлялась аудиозапись, на которой человек с голосом, похожим на голос Пригожина, критикует спецоперацию во время разговора с бизнесменом и бывшим сенатором Фархадом Ахмедовым. Сам Пригожин не признаёт подлинность этой записи и утверждает, что публично подобных заявлений не делал. Он также подчёркивает, что не помнит такого разговора с Ахмедовым.

Напомним, в 2023 году Оттава объявила о санкциях в отношении продюсера Иосифа Пригожина, актера Ивана Охлобыстина, певца Ярослава Дронова (Шаман) и режиссера Никиты Михалкова.

Позже Пригожин отреагировал на введенные против него санкции Канады. «Ни я, ни Валерия не имеем никаких дел с Канадой и ехать туда не собирались. Кроме того, наше творчество никогда не было пропагандой чего бы то ни было. Поэтому санкции Канады непонятны и беспочвенны», – сказал газете ВЗГЛЯД Пригожин.