Июнь 2025 года обесценил нарративы о грядущем «западном рае» для Украины. Перспективы оказаться в ЕС, НАТО, вечно пользоваться защитой США стали абсолютно нереальными. И даже информационно зомбированные украинцы не могут не видеть этого.4 комментария
Прокуратура Молдавии потребовала 13 лет для депутата Таубер
Прокуратура по борьбе с коррупцией Молдавии запросила для депутата парламента Марины Таубер 13 лет лишения свободы, сообщает телеканал PRO TV со ссылкой на ведомство.
Таубер обвиняют в нарушениях при финансировании ликвидированной ранее партии «Шор», передает ТАСС.
Помимо тюремного срока, обвинение настаивает на пяти годах запрета занимать государственные должности для Таубер и конфискации 206 млн леев, что эквивалентно примерно 12 млн долларов. Депутат Марина Таубер остается одной из ближайших соратников лидера партии «Шор» Илана Шора.
В июне в аэропорту Кишинева задержали вернувшихся с ПМЭФ представителей оппозиции. В этом году ПМЭФ посетили сразу несколько молдавских политиков, среди которых лидер блока «Победа» Илан Шор, бывший премьер Василий Тарлев, парламентарии Игорь Додон, Марина Таубер, Вадим Фотеску, Александр Суходольский, а также представители партий социалистов, коммунистов, «Сердце Молдовы» и «Будущее Молдовы».
Напомним, власти обвиняют Таубер в незаконном финансировании партий, а также во «вмешательстве в осуществление правосудия» во время судебного заседания по делу лидера запрещенной в стране партии «Шор» Илана Шора в апреле 2023 года. Таубер тогда участвовала в митинге в поддержку политика.