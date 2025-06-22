В аэропорту Кишинева задержали вернувшихся с ПМЭФ представителей оппозиции

Tекст: Дарья Григоренко

Боля сообщил о задержании себя и других представителей оппозиционного блока «Победа» в аэропорту Кишинева после возвращения с ПМЭФ. По его словам, причиной задержания стала их зарубежная поездка и встречи, направленные на укрепление внешнеэкономических связей республики, передает РИА «Новости».

«Чтобы стать заклятым недругом Майи Санду и партии ПДС, достаточно совершить деловую поездку за рубеж, провести ряд значимых встреч ради укрепления внешнеэкономических связей Республики Молдова, поддержать сограждан за границей и, соответственно, вернуться на родину. В этом случае, возвращаясь домой, в аэропорту Кишинева тебя обязательно задержат на несколько часов и будут оказывать всяческое давление, оправдывая это мнимой необходимостью в неких дополнительных проверках», – заявил Боля.

Он отметил, что ситуация кажется непонятной даже сотрудникам пограничной полиции. Ограничивать его перемещение пограничники не стали, так как не нашли для этого законных оснований. По словам депутата, сейчас все представители блока «Победа» свободно покинули территорию аэропорта.

В этом году ПМЭФ посетили сразу несколько молдавских политиков, среди которых лидер блока «Победа» Илан Шор, бывший премьер Василий Тарлев, парламентарии Игорь Додон, Марина Таубер, Вадим Фотеску, Александр Суходольский, а также представители партий социалистов, коммунистов, «Сердце Молдовы» и «Будущее Молдовы».

Ранее лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор на ПМЭФ заявил, что Запад планирует вооружить Молдавию и использовать ее для ведения боевых действий.