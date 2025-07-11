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Анонсировано подписание договора о дружбе между Мерцем и Стармером
Канцлер Германии и премьер Британии проведут переговоры в Лондоне и подпишут стратегическое соглашение, охватывающее внешнюю политику, безопасность и экономику.
Канцлер Германии Фридрих Мерц посетит Лондон 17 июля для встречи с премьер-министром Британии Киром Стармером, передает ТАСС. Представитель правительства Германии Штеффен Майер сообщил, что лидеры подпишут новый договор о дружбе между двумя странами.
«В рамках этого визита запланировано совместное подписание договора о дружбе между Великобританией и Германией», – заявил Майер на брифинге. В документе особое внимание будет уделено развитию сотрудничества во внешней политике и сфере безопасности.
Кроме того, соглашение предусматривает меры по развитию экономического партнерства и расширению контактов между гражданами двух государств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия будет учитывать усиливающуюся милитаризацию Европы и проявления нацизма при формировании своих стратегий. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Москва учитывает конфронтационную позицию канцлера Германии при выработке внешнеполитических решений и отсутствие стремления к диалогу в Европе.