Посол Азербайджана разъяснил действия силовиков в офисе «Sputnik Азербайджан»

Tекст: Ольга Иванова

Посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев, вызванный в МИД РФ, дал разъяснения по рейду в офисе «Sputnik Азербайджан», передает ТАСС. Как сообщил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, российской стороне была представлена позиция Баку относительно проведенных мероприятий.

«Российской стороне была разъяснена позиция Азербайджана в связи с мероприятиями, проведенными в офисе «Sputnik Азербайджан», – сказал он. По словам Гаджизаде, действия азербайджанских силовиков «полностью соответствуют законодательству и международным обязательствам» страны.

Также подчеркивается, что азербайджанская сторона считает, что «оснований для недовольства российской стороны нет». Мустафаев сделал акцент на соблюдении всех правовых норм и обязательств Азербайджана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, азербайджанские правоохранители задержали семь сотрудников «Sputnik Азербайджан», включая главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова.

МИД России передал послу Азербайджана в Москве протест с требованием освободить задержанных журналистов и прекратить антироссийскую кампанию в азербайджанских СМИ. В пресс-службе медиагруппы «Россия сегодня» заявили, что действия силовиков в Баку по отношению к сотрудникам издания не имеют никаких оснований.