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Жительницу Кемерово обвинили в оскорблении участников «Бессмертного полка»
В Кузбассе суд рассмотрит дело местной жительницы, которая оставила в соцсети комментарий, оскорбляющий память защитников Отечества накануне Дня Победы.
Уголовное дело в отношении жительницы города Кемерово передано в суд, передает РИА «Новости». По версии следствия, 9 мая 2024 года женщина, находясь у себя дома, увидела новость о проведении акции «Бессмертный полк» в Кузбассе и разместила под ней в социальной сети публичный комментарий, который, по данным следствия, оскорбляет память защитников Отечества.
СУСК обвиняет фигурантку по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ – реабилитация нацизма. Прокуратура Кузбасса уточнила, что ранее эта женщина уже привлекалась к административной ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России, она была оштрафована на 30 тыс. рублей.
«Вину в совершении преступления женщина не признала, однако не отрицала, что именно она оставила комментарий», – приводится в сообщении прокуратуры. Кемеровчанке грозит до пяти лет лишения свободы. Уголовное дело рассмотрит Кемеровский областной суд.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту оскорбления чувств вдов участников спецоперации на Украине.