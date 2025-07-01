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Генерал США попросил вернуть нацгвардию из Лос-Анджелеса
Генерал вооруженных сил США Грегори Гуллиот обратился к главе Пентагона Питу Хегсету с просьбой отозвать 200 бойцов национальной гвардии, направленных в Лос-Анджелес для подавления протестов, и вернуть их к борьбе с природными пожарами, сообщает Associated Press.
По данным агентства, американский генерал выступил с предложением вернуть двухсот бойцов нацгвардии из Лос-Анджелеса к тушению природных пожаров в Калифорнии, передает РИА «Новости».
Генерал Гуллиот недавно направил Хегсету официальное прошение о возвращении двухсот бойцов национальной гвардии в специальное подразделение Калифорнии, занимающееся тушением лесных пожаров.
В июне Северное командование вооруженных сил США отмечало, что в Лос-Анджелес было отправлено подкрепление из 2 тыс. нацгвардейцев к уже дислоцированным 4,1 тыс. военнослужащих и 700 морских пехотинцев.
Ранее Министерство обороны США создало еще две военные буферные зоны вдоль юго-западной границы с Мексикой. Федеральный апелляционный суд разрешил Дональду Трампу временно продолжить привлекать Национальную гвардию для реагирования на протесты в Лос-Анджелесе. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подал иск против легитимности решения Трампа.