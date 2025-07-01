Те, кто живут в силовом пространстве России, всегда будут ее побаиваться. Наши отношения с соседями на пространстве бывшего СССР и дальше будут периодически сопровождаться недоразумениями вроде тех, что мы имеем сейчас с Баку.0 комментариев
Главе редакции «Sputnik Азербайджан» потребовались лекарства на фоне обыска
Здоровье главы редакции «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых вызывает серьезную тревогу, сообщили в пресс-службе медиагруппы «Россия сегодня».
В ведомстве подчеркнули, что Картавых требуется регулярное медицинское обеспечение, в том числе и инсулин, передает РИА «Новости».
«Здоровье Игоря Картавых вызывает повышенную тревогу. Ему требуется лекарства, включая инсулин» – сообщили в медиагруппе.
Пресс-служба также заявила, что в квартире Картавых прошел обыск, в ходе которого изъяли компьютерную технику.
О причинах обыска и других подробностях инцидента на данный момент не сообщается.
Напомним, в Баку азербайджанские силовики задержали главу редакции «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова.
Ранее Азербайджан провел силовую операцию в офисе Sputnik в Баку. Министерство иностранных дел России вызвало посла Азербайджана из-за ситуации с российскими журналистами.
Стало известно, что задержанный в Азербайджане глава «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых страдает диабетом и нуждается в инсулине.