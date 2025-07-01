МИД Грузии очистили от противников правительства

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

МИД Грузии неоднократно заявлял об усилении по итогам реорганизации евроатлантического направления, однако уволенные сотрудники и оппозиция говорят о «политических преследованиях».

В конце прошлого года примерно 250 сотрудников МИД Грузии выступили с письмом протеста против решения правительства не просить Евросоюз начинать переговоры о членстве до 2028 года.

Значительная их часть отказалась пройти переаттестацию, предпочла покинуть МИД, но сейчас в социальных сетях заявляет о несправедливости по отношению к ним.

Член оппозиционной коалиции «Сильная Грузия» Григол Гегелия на пресс-конференции во вторник заявил о «Варфоломеевской ночи» по отношению к «патритично настроенным дипломатам».

«Десятки профессионалов уволены, еще десятки уволят из-за их верности европейскому курсу, – заявил оппозиционер. – Это задание России, чтобы Грузия была десуверенизирована!».

Он пообещал вернуть уволенных в МИД после «смены режима».