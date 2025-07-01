Фильм «Мумия» – это попытка осмыслить сам факт нетипичного способа захоронения Ленина, постройки такого неоднозначного с точки зрения смыслов здания и созданного псевдорелигиозного культа.24 комментария
МИД Грузии очистили от противников правительства
Реорганизация завершилась во вторник в министерстве иностранных дел Грузии, которое с 1 июля приступило к работе с новым штатным расписанием, в том числе освободившись от десятков противников внешнего курса правительства передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
МИД Грузии неоднократно заявлял об усилении по итогам реорганизации евроатлантического направления, однако уволенные сотрудники и оппозиция говорят о «политических преследованиях».
В конце прошлого года примерно 250 сотрудников МИД Грузии выступили с письмом протеста против решения правительства не просить Евросоюз начинать переговоры о членстве до 2028 года.
Значительная их часть отказалась пройти переаттестацию, предпочла покинуть МИД, но сейчас в социальных сетях заявляет о несправедливости по отношению к ним.
Член оппозиционной коалиции «Сильная Грузия» Григол Гегелия на пресс-конференции во вторник заявил о «Варфоломеевской ночи» по отношению к «патритично настроенным дипломатам».
«Десятки профессионалов уволены, еще десятки уволят из-за их верности европейскому курсу, – заявил оппозиционер. – Это задание России, чтобы Грузия была десуверенизирована!».
Он пообещал вернуть уволенных в МИД после «смены режима».