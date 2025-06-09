В Сумской области остались без света более 20 тыс. абонентов

Tекст: Вера Басилая

Глава областной военной администрации Олег Григоров сообщил, что более 20 тыс. абонентов остались без электроснабжения в Сумской области, передает РИА «Новости».

По его словам, «обесточены более 20 тысяч абонентов в четырех общинах Шосткинского района, а объекты критической инфраструктуры перешли на альтернативные источники питания».

В администрации уточнили, что специалисты уже начали восстановительные работы, чтобы вернуть электричество жителям региона.

Ранее более 2 тыс. квартир на левом берегу Киева остались без электричества.

В Тернополе после серии взрывов отключили свет и зафиксировали заметное снижение давления воды в домах.