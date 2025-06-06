Тернополь остался без света и воды после ночных взрывов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Часть Тернополя на западе Украины осталась без света, а также наблюдаются перебои с водоснабжением из-за повреждения инфраструктурных объектов в результате взрывов, передает ТАСС. По словам мэра Сергея Надара, часть промышленных и инфраструктурных объектов города была поражена, в результате чего в некоторых районах отсутствует электроэнергия, а давление воды понижено.

Мэр сообщил: «В Тернополе есть попадание в промышленные объекты и объекты инфраструктуры. На месте работают соответствующие службы. Часть Тернополя без электроэнергии. Давление воды по городу понижено из-за перебоев с электричеством». Он также предупредил о значительном задымлении и рекомендовал жителям не покидать дома без крайней необходимости.

По данным украинских СМИ, в ночь на пятницу в Тернопольской области воздушная тревога длилась более четырех часов, а в самом городе были слышны взрывы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сумской области, Полтаве и Одессе прозвучали взрывы. В Сумах в результате взрывов были повреждены промышленные объекты. Подполье сообщило о взрывах на авиабазе ВСУ под Одессой.