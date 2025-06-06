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    Память о Волынской резне обострила конфликт Польши с Украиной
    Путина впечатлило выступление завкафедрой ДВФУ в защиту буквы Ё
    Казахстан экстренно прокомментировал появление в небе светящихся объектов
    В Русском Поречном в Курской области при оккупации ВСУ не выжил никто
    США ввели санкции против четырех судей Международного уголовного суда
    Дмитриев сообщил о панике на Западе после разговора Путина и Трампа
    В ЕС заявили о жестком «призе» для Украины за «глупые игры»
    Трамп объяснил, как довел Маска до его нынешнего состояния
    НАТО утвердило планы крупнейшего усиления военных возможностей альянса
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Диалог Путина и Трампа решает стратегическую проблему

    После нескольких раундов телефонных консультаций лидеров России и США можно сказать, что они осуществляют стратегическое руководство урегулированием опасного кризиса в Европе. Но у переговорного процесса есть несколько уровней.

    6 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Москва и Вашингтон обсудили неизбежное для Киева

    Напав на аэродромы со стратегической авиацией, киевский режим атаковал не только Россию. Он напал еще и на Соединенные Штаты, а также нанес серьезнейший удар по всей системе стратегической стабильности в мире, которая поддерживается между ядерными странами.

    2 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Ответ на украинские атаки будет масштабным

    Предположение, которое напрашивается в контексте неожиданных телефонных разговоров Путина с Трампом и папой римским: ответ Киеву будет столь масштабным, что о нем следует предупредить наиболее влиятельных западных лидеров.

    10 комментариев
    6 июня 2025, 07:45 • Новости дня

    Тернополь остался без света и воды после ночных взрывов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    После серии взрывов, повредивших промышленные и инфраструктурные объекты, в Тернополе частично отключили свет, а давление воды в домах заметно снизилось.

    Часть Тернополя на западе Украины осталась без света, а также наблюдаются перебои с водоснабжением из-за повреждения инфраструктурных объектов в результате взрывов, передает ТАСС. По словам мэра Сергея Надара, часть промышленных и инфраструктурных объектов города была поражена, в результате чего в некоторых районах отсутствует электроэнергия, а давление воды понижено.

    Мэр сообщил: «В Тернополе есть попадание в промышленные объекты и объекты инфраструктуры. На месте работают соответствующие службы. Часть Тернополя без электроэнергии. Давление воды по городу понижено из-за перебоев с электричеством». Он также предупредил о значительном задымлении и рекомендовал жителям не покидать дома без крайней необходимости.

    По данным украинских СМИ, в ночь на пятницу в Тернопольской области воздушная тревога длилась более четырех часов, а в самом городе были слышны взрывы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сумской области, Полтаве и Одессе прозвучали взрывы. В Сумах в результате взрывов были повреждены промышленные объекты. Подполье сообщило о взрывах на авиабазе ВСУ под Одессой.

    5 июня 2025, 09:33 • Новости дня
    Спецназ жестко подавил бунт мобилизованных в Киеве
    Спецназ жестко подавил бунт мобилизованных в Киеве
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В территориальном центре комплектования Киева группа мобилизованных устроила беспорядки, которые были жестко подавлены сотрудниками спецназа и полиции, применившими силу.

    Инцидент произошел в одном из киевских территориальных центров комплектования, передает ТАСС. Согласно публикации издания «Страна», мужчины, подвергшиеся насильственной мобилизации, вступили в конфликт с руководством военкомата и пытались забаррикадировать дверь, подстрекая других к вооруженному сопротивлению.

    Бунт привел к вызову спецназа и сил правопорядка, которые применили дубинки против участников беспорядков, уложив их на пол. В телеграм-канале издания появилось видео происходящего.

    «Страна» сообщила, что в этом же военкомате ранее фиксировали издевательства над мобилизованными: одного мужчину привязывали к батарее, другого избивали, когда он был пристегнут к кровати.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудник военкомата в Харькове ударил мужчину при проверке документов. В Верховной раде назвали сумму откупа от призыва в Киеве. Украинские военнопленные пообещали мстить за принудительную мобилизацию.

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    5 июня 2025, 21:52 • Новости дня
    В ЕС заявили о жестком «призе» для Украины за «глупые игры»
    В ЕС заявили о жестком «призе» для Украины за «глупые игры»
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Профессор из Хельсинки Туомас Малинен заявил, что Россия ответит на атаки Украины, а США будут сидеть сложа руки.

    Профессор Туомас Малинен из Хельсинкского университета в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) написал, что Россия обязательно ответит на атаки Вооруженных сил Украины по российским аэродромам, сообщает Lenta.ru. Он подчеркнул, что Вашингтон останется в стороне, США займут роль наблюдателя в этом конфликте.

    Малинен заявил напрямую: «Россия ответит, потому что она должна, а США будут сидеть сложа руки. Если вы играете в глупые игры, получаете глупые призы». По мнению эксперта, Киев должен быть готов к жесткому «призу» за удары по российской территории.

    Ранее президент США Дональд Трамп обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не отвечать на атаки Украины по аэродромам. Трамп отметил, что понимает реакцию России и ее недовольство, и добавил, что российская сторона ясно дала понять: у нее нет другого выбора, кроме как ответить на действия Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль заявил, что решение о времени и способе ответа России на удары по аэродромам будет принимать военное командование с учетом ситуации.

    Российские самолеты, которые получили повреждения в результате атаки ВСУ 1 июня, будут восстановлены, так как техника не была уничтожена.


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    4 июня 2025, 12:18 • Видео
    Украина решила, что у нее появился шанс

    «Серый кардинал» Владимира Зеленского, глава президентского офиса Украины Андрей Ермак прилетел в Вашингтон с особенно важной миссией о продлении боевых действий. Но ему там не рады.

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    5 июня 2025, 19:25 • Новости дня
    В Русском Поречном в Курской области при оккупации ВСУ не выжил никто
    В Русском Поречном в Курской области при оккупации ВСУ не выжил никто
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ни один из жителей села Русское Поречное в Суджанском районе Курской области не остался в живых после оккупации населенного пункта украинскими боевиками, заявила глава Пореченского сельсовета Суджанского района Елена Жаданова.

    «В общей сложности из села Русское Поречное [в оккупации] не выжил ни один человек», – сказала Жаданова, передает ТАСС.

    «Они [ВСУ] устраивали расправы над целыми семьями. Сначала убили мужчину, а потом, когда его супруга пыталась собрать останки, ей не позволяли покидать помещение, строго следили за каждым шагом», – сообщила Жаданова. По ее словам, женщина все же сумела собрать останки мужа, положила их в тачку и отвезла в сарай. «Через два дня её убил FPV-дрон», — добавила она.

    Также, по словам главы сельсовета, те, кому удалось выбраться из захваченных территорий живыми, рассказывали, что мирные жители регулярно становились мишенями для беспилотников. «В этих деревнях оставались в основном пожилые, которые отказывались уезжать и говорили, что не бросят свои дома», — подчеркнула Жаданова.

    Село попало под оккупацию украинских войск в первые дни вторжения, там к тому моменту проживали 92 человека. Сейчас 24 человека числятся пропавшими без вести.

    Ранее МИД России сообщал о массовых убийствах жителей Русского Поречного украинскими боевиками.

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    5 июня 2025, 22:25 • Новости дня
    Мерц попросил США о «высадке в Нормандии» для помощи Украине
    Мерц попросил США о «высадке в Нормандии» для помощи Украине
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц, рассуждая о событиях на Украине, сравнил текущий конфликт с высадкой союзников в Нормандии и подчеркнул ключевую роль США в возможности его прекращения.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, говоря о ситуации на Украине, напомнил о годовщине высадки союзников в Нормандии в 1944 году, передает ТАСС.

    «Это был неприятный день для вас», – подчеркнул Трамп в ответ на высказывание канцлера ФРГ, имея в виду высадку союзников в Нормандии. Мерц подчеркнул, что операция в Нормандии стала освобождением Германии от нацистов.

    В ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом Мерц отметил, что Америка находится в сильной позиции и способна предпринять шаги для завершения конфликта на Украине, а также подчеркнул важность совместных усилий для прекращения войны.

    Он заявил, что Соединенные Штаты и их союзники могут повлиять на ход событий. Мерц назвал Трампа ключевой фигурой в этом процессе и подтвердил, что Германия продолжит поддерживать Киев, добавив: «Моя позиция ясна: мы находимся на стороне Украины».

    Президент США со своей стороны не стал подробно обсуждать украинскую тематику.

    Германия является вторым по объему поставщиком вооружений на Украину после США. С начала конфликта на Украине ФРГ предоставила разную помощь Киеву на сумму более 40 млрд евро. Российская сторона неоднократно отмечала, что поставки оружия Киеву ведут к затягиванию конфликта.

    Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия намерена поддержать создание дальнобойных ракет на Украине без ограничения по дальности.

    В ответ на это постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что отверточная сборка «Таурусов» не сделает их украинскими, а Германия таким образом окажется еще глубже вовлеченной в войну с Россией.

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    5 июня 2025, 18:19 • Новости дня
    Эксперты МАГАТЭ оказались на ЗАЭС во время атаки дронов ВСУ

    Инспекторы МАГАТЭ находились на площадке ЗАЭС при ударе дронов ВСУ

    Эксперты МАГАТЭ оказались на ЗАЭС во время атаки дронов ВСУ
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Специалисты по ядерной безопасности в момент атаки дронов ВСУ присутствовали непосредственно на территории Запорожской атомной электростанции, что подтвердили представители объекта.

    Во время атаки украинских беспилотников на учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС эксперты Международного агентства по атомной энергии находились на территории самой станции, сообщает ТАСС. Директор по коммуникациям Евгения Яшина отметила, что дроны атаковали здание центра, где расположен единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.

    По ее словам, инспекторы МАГАТЭ будут официально проинформированы о новых ударах по инфраструктуре ЗАЭС со стороны украинских военных. Представители станции подчеркнули, что в момент происшествия эксперты находились в непосредственной близости от атакованных объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе уникального тренажерного центра Запорожской АЭС неоднократно происходили атаки дронов ВСУ, но никто не пострадал.

    Работа Запорожской АЭС продолжалась в штатном режиме, несмотря на перебои с энергоснабжением в Энергодаре из-за атак беспилотников ВСУ.

    Радиционный фон на станции оставался в норме, несмотря на полное отключение электроснабжения в Запорожской области во время атаки.

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    5 июня 2025, 13:43 • Новости дня
    День памяти о жертвах Волынской резни стал государственной датой в Польше
    День памяти о жертвах Волынской резни стал государственной датой в Польше
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    В Польше официально признали День памяти о жертвах Волынской резни государственной датой, закрепив за ней особый статус.

    Сейм Польши утвердил новую государственную дату – День памяти о поляках, ставших жертвами геноцида, устроенного ОУН-УПА, передает ТАСС.

    Инициатива исходила от Польской крестьянской партии и была поддержана почти единогласно – из 436 депутатов только один воздержался.

    В результате прежний День памяти о жертвах Волынской резни, существовавший с 2016 года, получил статус государственного. Закон закрепляет ежегодное официальное поминовение погибших во время трагедии.

    В феврале 1943 года украинские националисты начали массовое уничтожение польского населения Волыни. Кульминация событий пришлась на 11 июля 1943 года, когда подразделения ОУН-УПА атаковали около ста польских сел и городков. По оценкам, погибло примерно 100 тыс. человек, в основном женщины, дети и пожилые люди. Эти события вошли в историю как Волынская резня.

    Победивший во втором туре президентских выборов в Польше Навроцкий пообещал не поддерживать вступление Украины в НАТО.

    В январе 2025 года Навроцкий заявил, что не видит Украину ни в одной из структур – ни в Европейском союзе, ни в НАТО, пока не будут решены столь важные для поляков цивилизационные вопросы, имея ввиду Волынскую резню и эксгумации ее жертв.

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    5 июня 2025, 12:34 • Новости дня
    Украина обвинила Китай в помощи России по производству беспилотников

    Украина обвинила Китай в поставках компонентов для российских дронов

    Украина обвинила Китай в помощи России по производству беспилотников
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Китайские производители обеспечивают Россию электроникой, оптикой, двигателями и навигационными системами для дронов, используя подставные фирмы для обхода санкций, заявил представитель украинской внешней разведки Олег Александров.

    Представитель украинской внешней разведки Олег Александров заявил, что китайские производители обеспечивают Россию электроникой, оптикой, двигателями и навигационными системами для дронов, используя подставные фирмы для обхода санкций. По словам Александрова, официально Китай соблюдает экспортный контроль, однако на деле поставки идут через непрозрачные схемы, сообщает Politico.

    Пекин неоднократно отрицал поставки дронов или их компонентов в Россию, называя претензии Киева необоснованными. Тем не менее на Украине уверены, что Россия критически зависит от китайских комплектующих как для тактических, так и для дальнобойных беспилотников.

    Владимир Зеленский отметил, что Россия имеет доступ к гражданским дронам DJI Mavic китайского производства, которые массово используются обеими сторонами, тогда как для Украины и Евросоюза такие поставки закрыты. Зеленский подчеркнул, что российская сторона закупает эти устройства на китайском рынке без ограничений.

    В 2024 году Украина произвела до 1 млн тактических дронов и планирует выпустить 2,5 млн тактических и 30 тыс. дальнобойных аппаратов в 2025 году. При этом Россия нарастила выпуск до 300 дальнобойных дронов в сутки и рассчитывает довести производство до 500 единиц в день. В этом году российские производители увеличили объем сборки дальнобойных дронов до более чем 30 тыс., а малых тактических – до 2 млн штук, уточняет агентство.

    По информации Politico, Москва развернула крупные производственные мощности в Алабуге, Московской области, Екатеринбурге, Петербурге и других регионах. Российские заводы выпускают как ударные, так и ложные цели для перегрузки украинской ПВО. В ответ Украина увеличивает выпуск дронов-перехватчиков и обращается к союзникам за финансированием технологий.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что Китай прекратил продажу беспилотников Mavic Украине и некоторым европейским странам, а поставки в Россию продолжаются.

    Китай неоднократно вводил ограничения на экспорт продукции, способной использоваться в военных целях после начала спецоперации на Украине.

    Осенью прошлого года Китай запретил экспорт за рубеж беспилотников дальнего радиуса действия и продвинутых компонентов для БПЛА, включая тепловизоры.

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    5 июня 2025, 13:45 • Новости дня
    Кремль обвинил Зеленского в причастности к терактам на железной дороге
    Кремль обвинил Зеленского в причастности к терактам на железной дороге
    @ МЧС России/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Кремле считают, что украинские диверсии на железнодорожных путях в Брянской и Курской областях происходили не без ведома Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решения о подрывах поездов в Брянской и Курской областях не могли быть приняты без участия Владимира Зеленского, передает ТАСС.

    Он отметил, что такого рода действия требуют согласования на высшем политическом уровне, подразумевая участие главы киевского режима.

    Ранее президент Владимир Путин сообщил, что решения об украинских терактах на железной дороге принимались на политическом уровне в Киеве.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим, совершивший подрывы мостов в Брянской и Курской областях, перерождается в террористическую организацию.

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    5 июня 2025, 18:47 • Новости дня
    Конгрессмены проинструктировали Зеленского по правилам общения с Трампом

    Politico: Зеленский и его команда получили спецкурс по общению с Трампом

    Конгрессмены проинструктировали Зеленского по правилам общения с Трампом
    @ REUTERS/Brian Snyder

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский и его команда получили подробные рекомендации по особенностям общения с президентом США Дональдом Трампом в ходе специальной подготовки, организованной американскими конгрессменами.

    Американские конгрессмены провели для Владимира Зеленского специальную консультацию по вопросам выстраивания диалога с Дональдом Трампом, пишет Politico, передает RT. По информации издания, представители Конгресса отметили, что глава киевского режима и его команда серьезно подготовились, выслушав так называемый экспресс-курс Трамп 101.

    Ранее советники президента США Дональда Трампа заявили, что у главы Белого дома сложилось особое негативное отношение к Владимиру Зеленскому, которого он неоднократно называл «плохим парнем».

    В марте Владимир Зеленский проигнорировал просьбу команды Трампа не читать нотации американскому президенту на встрече в Белом доме, в результате чего была отменена пресс-конференция и произошла перепалка.

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    5 июня 2025, 14:17 • Новости дня
    Axios: Трамп обеспокоен угрозой срыва переговоров из-за атаки Киева на аэродромы
    Axios: Трамп обеспокоен угрозой срыва переговоров из-за атаки Киева на аэродромы
    @ Xinhua/Hu Yousong/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность, что атака Киева дронами по аэродромам России может сорвать дипломатические попытки урегулировать конфликт, сообщает портал Axios.

    Источники, близкие к американскому лидеру, сообщили Axios, что Трамп расстроен атакой Киева по российским аэродромам и опасается. Он обеспокоен, что возможный ответ Москвы может навредить дипломатическим усилиям по урегулированию конфликта, передает РИА «Новости».

    По словам неназванного чиновника из Белого дома, Трамп не удивлен атакой дронов, поскольку считает подобные случаи неизбежными при продолжающемся конфликте.

    «Он хочет, чтобы боевые действия остановились, поэтому он расстраивается, когда происходят атаки, подобные этой», – заявил представитель администрации.

    Еще один источник из окружения Трампа отметил, что президент США озабочен перспективой серьезного ответа со стороны России, который может затормозить дипломатические попытки завершить спецоперацию на Украине.

    В Вашингтоне также обратили внимание на то, что украинский удар был направлен против бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, что, по мнению американских чиновников, создало «очень опасный момент».

    Ранее Дональд Трамп сообщил, что Владимир Путин пообещал ответить на атаку Киева по российским военным аэродромам.

    Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Путин согласен поддерживать рабочие контакты с Киевом, несмотря на провокации.

    Кремль заверил в неотвратимости ответа Украине на удары по аэродромам.

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    5 июня 2025, 14:25 • Новости дня
    Украина осудила придание Дню памяти жертв Волынской резни в Польше госстатуса
    Украина осудила придание Дню памяти жертв Волынской резни в Польше госстатуса
    @ Стрингер/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    МИД Украины осудил инициативу польских властей по приданию государственного статуса Дню памяти о жертвах Волынской резни.

    В заявлении ведомства указано, что решение Сейма Польши установить 11 июля официальным Днем памяти жертв геноцида, совершенного ОУН-УПА (организация украинских националистов – Украинская повстанческая армия, запрещены в РФ) на восточных землях Второй Польской Республики, противоречит духу добрососедских отношений между двумя странами, передает ТАСС.

    Также в украинском министерстве призвали польские власти воздержаться от шагов, которые могут привести к росту напряженности в двусторонних отношениях.

    В Польше официально признали День памяти о жертвах Волынской резни государственной датой, закрепив за ней особый статус. Инициатива исходила от Польской крестьянской партии и была поддержана почти единогласно.

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    5 июня 2025, 19:56 • Новости дня
    Трамп заявил о возможных санкциях против России и Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Москву и Киев ожидают жесткие санкции в случае, если стороны не смогут урегулировать украинский конфликт, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

    Трамп, отвечая на вопрос об ужесточении антироссийских санкций, заявил, что подобный сценарий возможен, если станет ясно, что сделки по урегулированию не будет, а конфликт продолжится, передает ТАСС.

    Президент США добавил, что установил для себя крайний срок, после которого займет «очень жесткую позицию». «И, откровенно говоря, это может относиться к обеим странам», – заключил Трамп.

    Ранее Трамп призвал сенаторов-республиканцев не выносить на голосование проект об ужесточении санкций в отношении России на этой неделе.

    В среду президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Трамп выказал заинтересованность в том, чтобы Москва подключилась к разрешению вопроса по иранской ядерной программе. Путин рассказал американскому коллеге о попытках Киева сорвать терактами переговорный процесс.

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    5 июня 2025, 14:46 • Новости дня
    Киев согласовал с Токио получение 3 млрд долларов за счет российских активов

    Tекст: Александра Юдина

    Киев и Токио оформили соглашение для получения Украиной 3 млрд долларов по экстренной кредитной программе ERA, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

    Стороны договорились, что средства будут предоставлены через японское агентство JICA и они будут погашаться за счет доходов от замороженных российских активов, передает ТАСС.

    Шмыгаль сообщил, что деньги пойдут на приоритетные бюджетные расходы, связанные с развитием экономики и усилением страны. Он уточнил, что общий объем помощи по программе ERA уже достиг 14,7 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз решил выделить Киеву финансирование на оружие и снаряды до конца года за счет средств от замороженных российских активов. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Украина уже получила 1 млрд евро, полученных от реинвестирования этих активов.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия не отказывается от своих прав на замороженные активы в Евросоюзе и продолжит их защищать.

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    5 июня 2025, 13:06 • Новости дня
    ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО 1,4 тыс. военных
    ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО 1,4 тыс. военных
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В результате ударов российских войск по позициям ВСУ на различных направлениях противник потерял свыше 1,4 тыс. военнослужащих, десятки единиц техники и несколько складов боеприпасов, сообщили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники механизированной, двух десантно-штурмовых, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и штурмового центра сил спецопераций около Корчаковки, Варачино, Храповщины, Писаревки, Ворожбы, Юнаковки, Садков и Великого Прикола Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери ВСУ при этом составили свыше 180 военнослужащих, бронемашина, четыре орудия полевой артиллерии и РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ возле Купянска, Глущенково, Боровой, Песчаного, Ольговки, Андреевки Харьковской области, Кировска и Ямполя Донецкой народной республики (ДНР).

    При этом ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, три танка, американский бронетранспортер М113, британскую бронемашину Snatch, два артиллерийских орудия. Уничтожены восемь складов с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

    Между тем подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, штурмовой, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ рядом с Никифоровкой, Иванопольем, Федоровкой, Константиновкой, Нелеповкой и Плещеевкой ДНР.

    Противник при этом потерял до 240 военнослужащих, итальянский бронетранспортер Puma, шесть артиллерийских орудий. Уничтожены станция РЭБ, американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и склад с боеприпасами.

    Параллельно подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии в районах Петровского, Удачного, Котлино, Новониколаевки, Новосергеевки, Красноармейска и Димитрова ДНР.

    Потери противника составили до 500 военнослужащих, семь бронемашин, включая американскую машину пехоты Bradley, восемь пикапов и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе британскую 155-мм буксируемую гаубицу FH-70, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты у Запорожья, Карла Маркса, Комара и Федоровки ДНР.

    ВСУ при этом потеряли более 195 военнослужащих, три бронемашины, четыре орудия полевой артиллерии и две станции РЭБ.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригадам береговой обороны и теробороны поблизости от Каменского, Павловки, Малой Токмачки, Новоданиловки, Степового Запорожской области, Крупицы и Антоновки Херсонской области.

    Противник потерял до 90 военнослужащих, две самоходные артиллерийские установки, две боевые машины РСЗО «Град», шесть станций РЭБ и три склада с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили сумскую Кондратовку и Редкодуб в ДНР. За день до этого сообщалось, что российские войска освободили Андреевку в Сумской области. А в воскресенье ВС России освободили Алексеевку в Сумской области.

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    5 июня 2025, 09:14 • Новости дня
    Пленный ВСУ заявил об отсутствии желания воевать «за сумки жены Зеленского»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский военнопленный отметил, что военные ВСУ недовольны условиями и причинами участия в боевых действиях, считая свои жертвы напрасными.

    Украинский военнопленный рассказал в видео, опубликованном Министерством обороны России, что большинство военнослужащих Вооруженных сил Украины не хотят продолжать боевые действия, передает РИА «Новости». По его словам, представители территориальных центров комплектования и военкоматов остаются в тылу, отправляя на передовую обычных граждан, зачастую без достаточного обеспечения едой и водой.

    Пленный заявил: «Нет желания у военных ребят воевать, потому что уже эта война надоела. Не знаешь, за что воюешь и за что жизнь отдаешь. Отдаем жизни за сумки (жены Владимира Зеленского) Елены Зеленской».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный из состава ВСУ рассказал о наборе женщин-заключенных на контрактную службу. Другой пленный заявил, что 18-летних украинцев принуждают к заключению контрактов. Пленный также утверждал о расстрелах отступающих заключенных ВСУ.

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