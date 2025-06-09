Обвиняемых в мошенничестве с «Пушкинской картой» отправили под суд

Tекст: Алексей Дегтярев

Обвиняемыми проходят четверо молодых людей от 20 до 22 лет, указало ведомство в своем Telegram-канале.

В 2022 году один из обвиняемых создал организованную группу для хищения денежных средств, зачисляемых на счета держателей «Пушкинских карт» и впоследствии компенсируемых по федеральной программе.

Организатор зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, создал сайт с ложной информацией о культурном мероприятии, заключил договоры с билетным оператором и разместил фиктивное событие на платформе «PRO.Культура РФ».

С мая по август 2022 года группа привлекала пользователей карт к покупке электронных билетов на несуществующее мероприятие. Злоумышленники предоставляли ссылку на сайт с ложной информацией и виджетом билетного оператора для покупки билетов.

Используя карты с заведомо ложными данными, обвиняемые обеспечили массовое приобретение билетов без намерения посещать мероприятия, похитив более 2,3 млн рублей бюджетных средств и 467 тыс. рублей банка.

Уголовное дело направлено в Останкинский райсуд для рассмотрения по существу.

В мае ФСБ и МВД в Рязани и Новосибирске задержали подозреваемых в масштабном мошенничестве с «Пушкинскими картами», нанесшем ущерб бюджету свыше 30 млн рублей.