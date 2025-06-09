В каком-то смысле «цифровой рай для каждого» – это второе пришествие идеи коммунизма, при котором радикально переосмысляется формула «от каждого по способностям, каждому по потребностям».0 комментариев
Обвиняемых в мошенничестве с «Пушкинской картой» отправили под суд
Завершено расследование дела о мошенничестве при реализации программы «Пушкинская карта», подозреваемые, по версии следствия, организовали схему по обману пользователей и похитили более 2,7 млн рублей, сообщили в прокуратуре столицы.
Обвиняемыми проходят четверо молодых людей от 20 до 22 лет, указало ведомство в своем Telegram-канале.
В 2022 году один из обвиняемых создал организованную группу для хищения денежных средств, зачисляемых на счета держателей «Пушкинских карт» и впоследствии компенсируемых по федеральной программе.
Организатор зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, создал сайт с ложной информацией о культурном мероприятии, заключил договоры с билетным оператором и разместил фиктивное событие на платформе «PRO.Культура РФ».
С мая по август 2022 года группа привлекала пользователей карт к покупке электронных билетов на несуществующее мероприятие. Злоумышленники предоставляли ссылку на сайт с ложной информацией и виджетом билетного оператора для покупки билетов.
Используя карты с заведомо ложными данными, обвиняемые обеспечили массовое приобретение билетов без намерения посещать мероприятия, похитив более 2,3 млн рублей бюджетных средств и 467 тыс. рублей банка.
Уголовное дело направлено в Останкинский райсуд для рассмотрения по существу.
В мае ФСБ и МВД в Рязани и Новосибирске задержали подозреваемых в масштабном мошенничестве с «Пушкинскими картами», нанесшем ущерб бюджету свыше 30 млн рублей.