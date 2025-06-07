Хотя советский Пушкин был весьма деформирован и далек от реального, в нем, однако, была монументальность: стоя в центре культурного мира СССР, Пушкин задавал планку, и высокий уровень советской культуры – во многом его заслуга.0 комментариев
Al Jazeera: Израильский обстрел Газы унес жизни 15 человек
Обстрел района Ас-Сабра в городе Газа привел к гибели не менее 15 человек и многочисленным ранениям среди местных жителей.
По меньшей мере 15 человек погибли в результате израильского обстрела района Ас-Сабра в городе Газа, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Al Jazeera и заявление управления гражданской обороны сектора Газа.
В сообщении гражданской обороны говорится: «Пятнадцать человек погибли, ряд пострадали при израильском обстреле района Ас-Сабра в городе Газа». При этом точное число раненых не уточняется.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ООН попросили официально признать сектор Газа зоной голода. Острая нехватка питания для младенцев в Газе стала катастрофической. ООН обвинила Израиль в препятствиях работе гуманитарных организаций в Палестине.