Хотя советский Пушкин был весьма деформирован и далек от реального, в нем, однако, была монументальность: стоя в центре культурного мира СССР, Пушкин задавал планку, и высокий уровень советской культуры – во многом его заслуга.0 комментариев
В НАТО встревожились поглощением МИД Грузии Информационного центра Альянса
Официальный представитель НАТО выразил озабоченность якобы закрытием «Информационного центра НАТО и ЕС в Грузии», который на самом деле вольется с 1 июля в структуры МИД Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В заявлении для грузинских СМИ отмечается, что в НАТО «озабочены решением правительства Грузии закрыть «Информационный центр НАТО и Евросоюза», существующий 20 лет.
В НАТО назвали это решение «важной потерей» для народа Грузии, которому нужна «фактическая информация» о взаимоотношениях Тбилиси и Брюсселя.
Отмечается «ключевая цель» Центра для «повышения знаний» о НАТО и партнерстве с Грузией в плане народной дипломатии.
«Информационный центр НАТО и ЕС в Грузии» прекратит существование как отдельный субъект с 1 июля и вольется в структуру МИД Грузии. Официально МИД Грузии уже заявил, что это делается в рамках реформирования внешнеполитического ведомства и, наоборот, для усиления евроатлантического направления.
Грузии, как и Украине, было обещано членство в НАТО еще в 2008 году, однако страна так и не получила «План действий по членству», хотя активно участвовала в миссиях Североатлантического альянса. В частности, Грузия потеряла 32 военных в операции НАТО в Афганистане.
Ранее эксперты объяснили закрытие Центра НАТО и ЕС в Грузии.