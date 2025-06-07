В НАТО встревожились поглощением МИД Грузии Информационного центра Альянса

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

В заявлении для грузинских СМИ отмечается, что в НАТО «озабочены решением правительства Грузии закрыть «Информационный центр НАТО и Евросоюза», существующий 20 лет.

В НАТО назвали это решение «важной потерей» для народа Грузии, которому нужна «фактическая информация» о взаимоотношениях Тбилиси и Брюсселя.

Отмечается «ключевая цель» Центра для «повышения знаний» о НАТО и партнерстве с Грузией в плане народной дипломатии.

«Информационный центр НАТО и ЕС в Грузии» прекратит существование как отдельный субъект с 1 июля и вольется в структуру МИД Грузии. Официально МИД Грузии уже заявил, что это делается в рамках реформирования внешнеполитического ведомства и, наоборот, для усиления евроатлантического направления.

Грузии, как и Украине, было обещано членство в НАТО еще в 2008 году, однако страна так и не получила «План действий по членству», хотя активно участвовала в миссиях Североатлантического альянса. В частности, Грузия потеряла 32 военных в операции НАТО в Афганистане.

Ранее эксперты объяснили закрытие Центра НАТО и ЕС в Грузии.