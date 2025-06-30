  • Новость часаРоссия и КНДР подписали двухлетний план сотрудничества в сфере культуры
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Азербайджан становится на сторону подозреваемых в заказных убийствах
    Сенатор Грэм назвал срок рассмотрения новых антироссийских санкций в США
    Украинские спецслужбы распространили опасные подделки под 5-тысячные купюры
    Лавров: Запад начинает понимать, что не сможет нанести поражение России
    Азербайджанская община обвинила Баку в разрушении отношений с Россией
    Росатом заявил об ускорении реализации проекта АЭС «Пакш-2» после снятия санкций
    Ушаков: США продолжают поставлять оружие Украине
    ВСУ бросили бронетехнику под Купянском из-за российских дронов
    Исполнители теракта в «Крокусе» признали Украину заказчиком нападения
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Медийные конструкты заслоняют от нас будущее

    Любой современный вооруженный конфликт можно трактовать как преддверие третьей мировой, и торговцы военно-политическим кликбейтом этим умеют пользоваться.

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Ирано-израильская война была похожа на кино, но финальных титров еще нет

    Израиль победил? Жестко, возмущая людей по всему миру, но героически или подло победил, как на заре своей истории? Так казалось в начале всех последних ближневосточных бед, включая Газу. Нет. Израиль не победил.

    4 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Национальный мессенджер – часть неизбежной суверенизации

    Всякая страна, имеющая технологические возможности и амбиции, будет стремиться к обеспечению автономности работы своих средств связи. Национальный мессенджер, который нам обещают, это только часть неизбежной суверенизации цифрового пространства.

    27 комментариев
    30 июня 2025, 06:45 • Новости дня

    Стало известно о гибели 72 человек в секторе Газа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате израильских атак в секторе Газа за сутки погибли не менее 72 человек, включая жителей, собиравших продовольствие в гуманитарных центрах.

    Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera, по меньшей мере 72 человека погибли в секторе Газа в воскресенье в результате ударов армии Израиля. Медицинские источники уточняют, что десятки людей также получили ранения.

    По информации телеканала, только в городе Газа за последние сутки погибли 47 палестинцев. Среди жертв оказались люди, которые в момент атаки находились в центрах распределения гуманитарной помощи в поисках продовольствия.

    Al Jazeera подчеркивает, что гуманитарная ситуация в секторе Газа продолжает ухудшаться. По словам представителей телеканала, страдающее от блокады население испытывает острую нехватку продовольствия и медикаментов, а столкновения и авиаудары только усугубляют трагедию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ООН попросила официально признать сектор Газа зоной голода. ООН сообщила о катастрофической нехватке питания для младенцев в Газе. Организация Объединенных Наций обвинила Израиль в создании препятствий для своей работы в Палестине.

    27 июня 2025, 11:01 • Новости дня
    Иран признал серьезные разрушения ядерных объектов после ударов США

    Глава МИД Ирана признал значительный ущерб от ударов США по ядерным объектам

    Иран признал серьезные разрушения ядерных объектов после ударов США
    @ Vahid Salemi/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Удары США нанесли значительный урон ключевым ядерным объектам Ирана, включая Фордо и Натанзе, организация по атомной энергии продолжает оценивать масштабы разрушений, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

    Серьезные повреждения и значительный ущерб ядерным объектам Ирана были нанесены в результате недавних ударов США, передает The New York Times.

    Аракчи заявил, что потери оказались «значительными и серьезными», а организация по атомной энергии продолжает оценивать масштабы разрушений.

    В ходе интервью иранскому телевидению Арагчи отметил: «Я должен сказать, что потери были немалыми, и наши объекты серьезно повреждены».

    Его заявление контрастирует с позицией верховного лидера Али Хаменеи, который ранее заявлял, что удары не нанесли существенного вреда.

    Глава МИД также сообщил, что Иран может прекратить сотрудничество с МАГАТЭ, вопрос о допуске международных инспекторов на объекты остается открытым, а визит главы агентства Рафаэля Гросси сейчас не приветствуется.

    Аракчи подчеркнул, что Иран будет вынужден строго следовать новым законам и что взаимодействие с МАГАТЭ перейдет «на иную основу».

    Между тем, ключевые вопросы о судьбе обогащенного урана и работоспособности центрифуг остаются без ответа. Власти не подтвердили планов по возобновлению переговоров с США, подчеркивая, что подобные решения будут зависеть от национальных интересов.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




    Результаты
    13 комментариев

    Сми писали, что США рассматривали возможность предоставления Ирану многомиллиардных инвестиций в развитие мирного атома при условии полного отказа Тегерана от обогащения урана.

    Дональд Трамп заявил о «монументальном» ущербе для Ирана после американского ракетно-бомбового удара по иранским объектам.

    Совет стражей конституции Ирана утвердил проект закона о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему война с журналистами обесценила успех Трампа в Иране.

    Комментарии (13)
    28 июня 2025, 01:55 • Новости дня
    Трамп назвал слова Путина приятными
    Трамп назвал слова Путина приятными
    @ Ppe/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин сделал «ряд очень приятных заявлений», сказал глава американского государства Дональд Трамп.

    «Владимир Путин сделал ряд очень приятных заявлений сегодня. Смотрите, он уважает нашу страну снова», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По версии Трампа, Путин якобы «не уважал» США «год назад», когда страну возглавлял Джо Байден. Трамп добавил, что китайский и северокорейский лидеры Си Цзиньпин и Ким Чен Ын «тоже уважают» США, передает ТАСС.

    Путин заявлял, что Москва признательна Трампу за усилия по урегулированию на Украине и на Ближнем Востоке. Путин указал, что Трамп, по его мнению, «искренне стремится» добиться мира на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин допустил возможность личной встречи с президентом США. Трамп говорил о намерении обсудить с Путиным завершение конфликта на Украине. Трамп также отмечал, что хочет заключить сделку с российской стороной.

    Комментарии (22)
    29 июня 2025, 13:25 • Видео
    За что судят премьера Израиля

    В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предстанет перед судом. Президент США Дональд Трамп требует помиловать его как «героя войны». На что-то такое и рассчитывал израильский премьер, когда нападал на Иран. Но, вероятно, просчитался.

    Комментарии (0)
    28 июня 2025, 12:32 • Новости дня
    В Германии объяснили нацистскую риторику Мерца

    В Германии объяснили нацистскую риторику Мерца безнаказанностью

    В Германии объяснили нацистскую риторику Мерца
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца о действиях Израиля против Ирана вызвали волну критики среди немецких политиков и общественных деятелей, а формулировка «грязная работа» была сопоставлена с риторикой нацистской Германии.

    Дитер Дем, бывший депутат от Левой партии, сообщил, что чувство безнаказанности и высокомерие Мерца не позволили ему осознать, что слова о «грязной работе», сказанные в отношении ударов Израиля по Ирану, ранее использовались представителями нацистской Германии, передает РИА «Новости».

    Мерц заявлял, что «это грязная работа, которую Израиль делает за всех нас». Эти слова вызвали осуждение со стороны представителей различных немецких партий. Более 20 политиков и общественных деятелей, включая самого Дема, подписали заявление в прокуратуру против Мерца.

    Сара Вагенкнехт подчеркнула, что такими высказываниями Мерц показывает свое истинное лицо, а использование подобных выражений канцлером ФРГ является вопиющим проступком и легитимизацией агрессивной войны. Мария Захарова назвала слова Мерца самой страшной фразой, сказанной о конфликте между Израилем и Ираном.

    Дем пояснил, что приукрашивание деятельности авиации Израиля выражением «грязная работа за нас» нарушает уголовный кодекс Германии и свидетельствует о высокомерии правящей элиты, допускающей нацистскую лексику на фоне бессилия оппозиции в бундестаге. Он добавил, что такие слова ранее использовались нацистами в отношении массовых убийств, например, в Бабьем Яру.

    Кроме того, Дем отметил, что если бы подобные формулировки использовали критики правительства, против них бы начались судебные преследования, в то время как Мерца и Писториуса поддерживают большинство СМИ и институтов. Он также сообщил, что иск против Мерца вызвал широкий общественный резонанс и успех иска будет зависеть от давления общества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группа известных политиков и представителей культуры ФРГ обратилась в прокуратуру, требуя расследовать «нацистское» заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о действиях Израиля в Иране.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о конфликте на Ближнем Востоке самой страшной фразой, которую она когда-либо слышала.

    Канцлер Германии ранее выразил сомнения в способности России выступать посредником в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном.

    Комментарии (4)
    27 июня 2025, 22:15 • Новости дня
    Трамп заявил, что спас Хаменеи от унизительной смерти

    Трамп заявил о спасении им аятоллы Хаменеи от унизительной смерти

    Трамп заявил, что спас Хаменеи от унизительной смерти
    @ Jacquelyn Martin/AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что лично спас верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи от «очень страшной и унизительной смерти».

    Трамп заявил, что Иран оказался «опустошен», а «три зловещих ядерных объекта были уничтожены». «Я точно знал, где он укрылся, и не позволил Израилю или Вооруженным силам США, безусловно, величайшим и сильнейшим в мире, прервать его жизнь», – приводит слова президента США РИА «Новости».

    Трамп считает, что «спас» Хаменеи «от очень страшной и унизительной смерти». Он также добавил, что по его прямому приказу Израиль отменил запланированный крупный воздушный удар по иранской столице, который мог стать «финальным нокаутом» в конфликте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Хаменеи поздравил иранцев с успехом в противостоянии с Израилем и назвал произошедшее победой над «сионистским режимом». Министр обороны Израиля Исраэль Кац ранее грозил лидеру Ирана судьбой Саддама Хусейна, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что допускает попытку ликвидировать Хаменеи. Агентство Reuters писало, что Трамп наложил вето на израильский план по убийству верховного лидера Ирана.

    Комментарии (4)
    28 июня 2025, 21:43 • Новости дня
    Израиль заявил об уничтожении в Газе одного из основателей ХАМАС

    Израиль заявил об уничтожении в Газе одного из основателей ХАМАС Иссы аль-Иссу

    Tекст: Вера Басилая

    Армия обороны Израиля ликвидировала в районе Сабра города Газа одного из основателей ХАМАС Мухаммеда Иссу аль-Иссу,, сообщили в ЦАХАЛ.

    Армия обороны Израиля сообщила, что в результате операции в Газе был уничтожен один из основателей ХАМАС, возглавлявший военный штаб организации, Мухаммед Исса аль-Иссу, передает ТАСС. Аль-Иссу, по данным израильской стороны, координировал действия военного крыла организации.

    Кроме того, по информации новостного портала Elnashra, израильские беспилотники за последние сутки ликвидировали не менее трех членов вооруженного крыла «Хезболла» на юге Ливана. Один из ударов был нанесен по мотоциклу в районе Махрун, где погибли два шиитских бойца, еще двое мирных жителей получили ранения. Ранее на шоссе между населенными пунктами Бинт-Джбейль и Кунин был убит полевой командир «Хезболла», отвечавший за атаки на израильскую территорию.

    Премьер-министр Ливана Наваф Салам резко осудил продолжающиеся удары Израиля, назвав их «грубым нарушением национального суверенитета» и соглашения о прекращении огня от 27 ноября. Он заявил: «Действия Израиля представляют угрозу стабильности в регионе, которую мы стремимся сохранить».

    Ранее военные самолеты Израиля нанесли авиаудар по ключевому объекту командования «Хезболлы» в южной части Ливана.

    Израильские военные самолеты также атаковали склады вооружений и точки размещения ракетных установок «Хезболлы» на территории Ливана к северу от реки Литани.

    Newsweek сообщил о попытках Дональда Трампа убедить Биньямина Нетаньяху согласиться на перемирие с ХАМАС.

    Комментарии (0)
    29 июня 2025, 03:27 • Новости дня
    dikGAZETE объяснила, почему мировой политике важно прислушаться к Путину

    dikGAZETE призвала мировую общественность прислушаться к словам Путина

    dikGAZETE объяснила, почему мировой политике важно прислушаться к Путину
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Турецкая газета напомнила, как Россию и ее лидера Владимира Путина коллективный Запад представлял чудовищами, агрессорами и манипуляторами, однако «никто из тех, кто выдвигал эти обвинения, не остался на политической сцене», отметило издание.

    «Причиной конфликтов на Ближнем Востоке стал не Владимир Путин, а Соединенные Штаты. Кто теперь станет утверждать, что страна, провоцирующая конфликты в Афганистане, Ираке, Сирии, Египте, Палестине и многих других странах, – это не Соединенные Штаты?» – отмечает турецкая dikGAZETE.

    Издание отмечает, что российский президент Путин – хороший аналитик. В этом секрет его политического долголетия, к тому же способность к аналитике была ему присуща до того, как он стал главой российского государства.

    По мнению газеты, эта способность позволяет российскому лидеру видеть наперед и предсказывать развитие событий в любой точке мира.

    «Теперь у Владимира Путина есть прогноз относительно ирано-израильского конфликта; он упомянул, что помимо Украины, ирано-израильский конфликт является конкретными шагами к третьей мировой войне. Впервые Путин решительно высказался о третьей мировой войне. Весь мир должен принять во внимание это предсказание, оказать давление на киевский режим и Израиль, которые спровоцировали конфликт», – сказано в статье.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Путин на пленарной сессии ПМЭФ заявил, что его действительно тревожит возможность начала третьей мировой войны.Кроме того Владимир Путин во время визита в Минск заявил, что Запад сначала поддержал госпереворот на Украине, а затем

    обвинил Россию в агрессии.


    Комментарии (0)
    28 июня 2025, 12:06 • Новости дня
    Хуситы нанесли ракетный удар по израильскому городу Беэр-Шева

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные формирования хуситов сообщили об успешной атаке на стратегический объект в израильском Беэр-Шеве с применением баллистической ракеты.

    О нанесении ракетного удара по израильскому городу Беэр-Шева заявили представители движения «Ансар Алла», передает ТАСС. По словам военного представителя повстанцев Яхьи Сарии, операция проводилась с использованием баллистической ракеты «Зульфикар» и была нацелена на чувствительный израильский объект.

    В эфире телеканала Al Masirah Яхья Сария подчеркнул: «Операция успешно достигла своей цели».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по аэропорту Бен-Гурион в Израиле. Хуситы сообщили о третьей за сутки атаке по аэропорту Бен-Гурион. Хуситы сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper над Йеменом.

    Комментарии (0)
    29 июня 2025, 22:27 • Новости дня
    WP узнала, как в Иране оценили американские авиаудары по ядерному центру

    WP: Иранцы назвали американские авиаудары по ядерному центру слабыми

    Tекст: Ирма Каплан

    Соединенные Штаты получили перехваченный разговор между высокопоставленными иранскими чиновниками, обсуждавшими авиаудары США по ядерному центру, которые отметили, что атака была менее разрушительной, чем они ожидали, сообщили четыре источника газеты WP.

    «Администрация президента США Дональда Трампа не оспаривала существование перехваченного сообщения, о котором ранее не сообщалось, но решительно не согласилась с выводами иранцев и поставила под сомнение их способность оценить ущерб на трех ядерных объектах, подвергшихся атаке США», – говорится в статье Washington Post (WP).

    Газета приводит комментарий пресс-секретаря Белого дома Каролин Ливитт, которая назвала чепухой факт того, что некие неназванные иранские чиновники знают, что произошло под сотнями футов обломков.

    «Их ядерная программа завершена», – подытожила она.

    Когда представителя администрации Трампа спросили о перехваченном иранском разговоре, он сказал, что иранцы «ошиблись, потому что мы уничтожили их завод по переработке металла. Мы знаем, что наше оружие попало именно туда, куда мы хотели, и оно произвело тот эффект, которого мы хотели».

    Когда WP запросила комментарий у Управления директора национальной разведки, высокопоставленный сотрудник заявил, что «один фрагмент разведывательной информации не отражает полную картину».

    «Один телефонный звонок между неназванными иранцами – это не то же самое, что оценка разведки, которая учитывает совокупность доказательств с несколькими источниками и методами», – сказал этот чиновник.

    Однозначной оценки состояния ядерной программы Ирана пока нет. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси не готов утверждать о полном уничтожении мощностей Ирана для обогащения урана, он считает, страна за несколько месяцев может возобновить опасные опыты.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




    Результаты
    13 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Иран больше не позволит Рафаэлю Гросси, генеральному директору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), устанавливать камеры наблюдения на своих ядерных объектах, заявил вице-спикер парламента Ирана Хамид Реза Хаджи Бабаи.

    Однако 29 июня власти Ирана выразили готовность восстановить взаимодействие с МАГАТЭ после выполнения организацией своих обязательств, подчеркнув приостановку контактов из-за нарушений агентства.

    Комментарии (0)
    27 июня 2025, 08:02 • Новости дня
    Судоходные компании изменяли сообщения о флагах в Ормузском проливе

    Tекст: Александра Юдина

    Судоходные компании начали скрывать настоящую принадлежность своих судов в Ормузском проливе на фоне угроз атак, пишет Reuters, ссылаясь на данные аналитической компании Windward.

    Аналитики Windward отметили, что с 12 по 24 июня 55 судов отправили 101 необычное радиосообщение с информацией, отличающейся от стандартной практики, например, заявляя о перевозке российской нефти или принадлежности Китаю, передает РИА «Новости».

    Эксперты сообщили, что обычно подобные суда информируют о своих маршрутах или грузах для защиты от пиратов, однако сейчас они изменили стратегию из-за опасности нападений на фоне кризиса между Израилем и Ираном.

    Генеральный директор Windward Эми Дэниел пояснил, что из-за сложной структуры судоходства сложно определить настоящего владельца судна. Он также добавил, что суда, имеющие отношение к Британии, США и Израилю, находятся под более высокой угрозой нападений.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, что авиаудары США по Ирану требовали жесткого ответа со стороны Ирана. Самым страшным сценарием станет, если Тегеран решится заблокировать Ормузский пролив. В этом случае встанет почти треть экспорта нефти и нефтепродуктов и 20% экспорта СПГ.

    Комментарии (0)
    28 июня 2025, 07:38 • Новости дня
    Стало известно о работе строительных бригад в районе ядерного объекта в Фордо

    Tекст: Антон Антонов

    На месте авиаудара США по ядерному объекту Ирана в Фордо замечены строительные машины, занятые восстановлением поврежденной территории, свидетельствуют спутниковые снимки компании Maxar.

    Строительные бригады на экскаваторах и бульдозерах работают на территории объекта. Работа ведется «около кратеров и трещин в земле над ядерным объектом», передает ТАСС со ссылкой на New York Post.

    Также на спутниковых снимках видно восстановление подъездных дорог к объекту и грунтовой дороги, ведущей к лаборатории. Издание отмечает, что восстановительные работы проводятся через «пять дней после того, как США сбросили на подземную крепость противобункерные бомбы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские СМИ выразили сомнения в полном уничтожении ядерных объектов Ирана. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что инфраструктура на объекте Фордо лишь незначительно пострадала после атак США. По заявлению властей США  американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам нанесен «монументальный» ущерб.

    Комментарии (0)
    27 июня 2025, 09:55 • Новости дня
    Стало известно о планах США провести тайные переговоры с Ираном

    CNN: США предложили Ирану инвестиции и снятие санкций ради отказа от обогащения урана

    Tекст: Вера Басилая

    Американские власти рассматривают возможность предоставления Ирану многомиллиардных инвестиций в мирный атом при полном отказе Тегерана от обогащения урана, сообщает CNN.

    Администрация Трампа обсуждает с Ираном через посредников возможность инвестировать до 30 млрд долларов в развитие гражданской ядерной энергетики без права обогащать уран. Взамен предлагается частичное снятие санкций и доступ к замороженным иранским активам за рубежом в размере 6 млрд долларов, сообщает CNN.

    По данным источников, часть деталей обсуждалась на закрытой встрече спецпосланника США Стива Уиткоффа с представителями стран Персидского залива в Белом доме, накануне недавних ударов США по иранским ядерным объектам. Окончательное решение о проведении прямых переговоров с Ираном пока не принято, но Вашингтон рассчитывает на поддержку Катара, который уже помог достичь перемирия между Тегераном и Тель-Авивом.

    Американский спецпосланник подтвердил готовность США возглавить переговоры и подчеркнул: «Теперь обсуждение с Ираном заключается в том, как построить для них лучшую гражданскую ядерную программу без обогащения».

    Инвестировать в проект, по мнению Вашингтона, должны арабские партнеры, а не сами США. Как уточнили источники, параллельно обсуждается вариант, при котором союзники США в регионе профинансируют перестройку разрушенного объекта Фордо в гражданское предприятие.

    Дипломатические усилия продолжаются несмотря на охлаждение риторики Дональда Трампа в публичных заявлениях: он неоднократно называл новый договор с Ираном «необязательным», однако его советники считают, что долгосрочное соглашение стабилизирует ситуацию после недавнего перемирия.

    Параллельно парламент Ирана одобрил прекращение сотрудничества с МАГАТЭ, что может свидетельствовать об усилении секретности в ядерной программе страны. В то же время Вашингтон настаивает: единственным условием остается полный запрет на обогащение урана на территории Ирана.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




    Результаты
    13 комментариев

    Ранее Трамп заявил о «монументальном» ущербе, нанесенном американским ракетно-бомбовым ударом по иранским объектам. МАГАТЭ сообщило о невозможности оценить масштабы ущерба объекту в Фордо.

    Уиткофф заверил в невозможности восстановить ядерную программу Ирана после ударов.

    Президент России Владимир Путин заявил, что конфликт между Израилем и Ираном остался в прошлом.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему война с журналистами обесценила успех Трампа в Иране.

    Комментарии (0)
    28 июня 2025, 11:52 • Новости дня
    CNN: США не стали применять бомбы GBU-57 по Исфахану

    Tекст: Александра Юдина

    Армия США не использовала противобункерные бомбы GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator для ударов по ядерному объекту в Исфахане, сообщает канал CNN.

    Причиной отказа стала значительная глубина расположения объекта, что делало применение такого вооружения неэффективным, передает РИА «Новости».

    CNN передает, что такое объяснение дал председатель объединенного комитета начальников штабов американских вооруженных сил Дэн Кейн на закрытом брифинге для законодателей.

    По данным трех источников, присутствовавших на брифинге, и еще одного проинформированного, Кейн отметил недостаточную эффективность бомб GBU-57 против данного объекта.

    Как уточняет телеканал, по объекту в Исфахане был нанесен только ракетный удар крылатыми ракетами Tomahawk, запущенными с американской подлодки. Чиновники США считают, что на этом объекте находится примерно 60% запасов обогащенного урана Ирана.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Рафаэль Гросси заявил о необходимости скорейшего проведения инспекций в Иране на местах обработки урана, чтобы удостовериться в безопасности объектов.

    Потеря контроля над иранским обогащенным ураном остается ключевой нерешенной проблемой на фоне объявления перемирия между Израилем и Ираном.

    До этого сообщалось, что после США по ядерным объектам Ирана международные инспекторы не смогли отследить 400 килограммов высокообогащенного урана.

    Комментарии (0)
    27 июня 2025, 14:38 • Новости дня
    Иранский ученый-ядерщик погиб после атак Израиля

    Ученый-ядерщик Солейман Солеймани погиб во время израильских ударов по Ирану

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате израильских атак скончался иранский специалист по атомной энергетике Солейман Солеймани, который окончил химфакультет местного технологического университета.

    О гибели иранского ученого-атомщика Солеймана Солеймани в ходе атак Израиля на Иран сообщило агентство Tasnim, передает ТАСС.

    Солеймани являлся выпускником химического факультета Научно-технологического университета исламской республики.

    Иранские СМИ ранее отмечали, что в результате ударов Израиля с 13 по 24 июня погибли не менее девяти специалистов в области ядерной физики. Израиль начал военную операцию против Ирана в ночь на 13 июня. Менее чем через сутки Тегеран нанес ответный удар.

    Спустя девять дней к конфликту подключились США, которые атаковали три ядерных объекта на территории Ирана. В ответ вечером 23 июня иранские военные нанесли ракетный удар по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре, однако власти США заявили об отсутствии жертв и значительного ущерба. После этого, по словам Дональда Трампа, Израиль и Иран согласились прекратить огонь, и перемирие вступило в силу 24 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет стражей конституции Ирана одобрил решение приостановить взаимодействие с МАГАТЭ после рассмотрения инициативы, поддержанной парламентом.

    В результате военной операции Израиля на территории Ирана погибло 627 человек, а число пострадавших превысило 4870.

    Иранский ученый-атомщик Мохаммад Реза Садики погиб в ходе израильской атаки, произошедшей до объявления перемирия между Израилем и Ираном.

    Комментарии (0)
    27 июня 2025, 14:34 • Новости дня
    Лукашенко поддержал Иран в противостоянии на Ближнем Востоке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе заявил президенту Ирана Масуду Пезешкиану, что «в вашем сопротивлении вы не в одиночестве».

    Он подчеркнул, что удары по иранским ядерным объектам, находящимся под контролем МАГАТЭ, опасно нарушают международное право и положения Женевских конвенций 1949 года, передает ТАСС.

    Такое заявление Лукашенко сделал в ответ на видеообращение Пезешкиана, который поблагодарил страны, осудившие «вопиющую агрессию» против Ирана. Президент Ирана отметил, что саммит ЕАЭС является площадкой для демонстрации коллективной позиции государств, решительно осуждающих такие действия и связанные с ними угрозы.

    Пезешкиан также призвал отвергнуть «политику умиротворения» по отношению к Израилю, заявив, что эта страна нарушает права человека.

    Ранее Пезешкиан заявил о колоссальном ущербе режиму нераспространения ядерного оружия.

    Комментарии (0)
    27 июня 2025, 12:34 • Новости дня
    WSJ: Нетаньяху использовал свадьбу сына для обмана Ирана

    WSJ: Нетаньяху намеренно перенес свадьбу сына для дезинформации Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намеренно использовал подготовку к свадьбе сына как элемент дезинформации, чтобы скрыть планы военной операции против Ирана, сообщили источники в израильской и американской разведках The Wall Street Journal (WSJ).

    Нетаньяху использовал сообщение о свадьбе сына Авнера как отвлекающий маневр перед военной операцией против Ирана. По данным The Wall Street Journal, за несколько дней до атаки Нетаньяху публично объявил о намерении уйти в отпуск для празднования свадьбы 16 июня, чтобы иранское руководство не ожидало израильских ударов до 17 июня, передает ТАСС.

    Заявление премьера и освещение свадьбы в СМИ были рассчитаны на создание ложного впечатления о спокойствии и отсутствии угрозы нападения. Близкие к Нетаньяху, включая самого жениха, не знали о настоящих планах и были поставлены перед фактом необходимости переноса свадьбы из-за начала боевых действий.

    WSJ отмечает, что это было частью более широкой кампании по дезинформации, в которую входили также организованные утечки о разногласиях между Израилем и США по поводу военной операции. Трамп до последнего поддерживал дипломатическое урегулирование.

    В интервью израильским СМИ 19 июня Нетаньяху сообщил, что его семья заплатила «личную цену», поскольку свадьба сына была вновь перенесена из-за ракетной угрозы.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




    Результаты
    13 комментариев

    Ранее Трамп призвал завершить судебный процесс против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху или помиловать его.

    Нетаньяху поблагодарил Трампа за поддержку в сфере обороны и участие в устранении иранской ядерной программы.

    Президент России Владимир Путин заявил, что конфликт между Израилем и Ираном завершился.

    Комментарии (0)
    Главное
    Власти Сербии сообщили о пострадавших полицейских и задержаниях в Белграде
    WP: Чиновники США перешли на зашифрованные чаты из-за утечек
    Российские войска освободили Новоукраинку в ДНР
    Тбилиси назвал действия посла Германии в Грузии «политической и моральной катастрофой»
    В Екатеринбурге арестовали второго фигуранта дела об убийствах прошлых лет
    В России впервые утвердили ГОСТ с требованиями к школьной форме
    Суд Иерусалима предоставил Нетаньяху отсрочку от дачи показаний

    Россия впервые построила сложнейший ледовый танкер для экспорта СПГ

    Россия впервые построила уникальный танкер высокого ледового класса для вывоза российского СПГ из Арктики на экспорт. Он заработает во второй половине этого года на заводе «Арктик СПГ-2». Это дефицитные суда, которые строить еще сложнее, чем ледоколы. Это важный шаг России к развитию собственного судостроения и к самостоятельной постройке подобных сложных танкеров, без которых невозможен экспорт нашего СПГ на мировой рынок. Подробности

    Перейти в раздел

    Война с журналистами обесценила успех Трампа в Иране

    Успех Дональда Трампа на Ближнем Востоке оспаривается американскими журналистами. СМИ продолжают требовать от главы Белого дома и его администрации подтверждений уничтожения ядерных объектов Ирана. Как отмечают эксперты, столь сильные разногласия с медиа способны расшатать власть республиканцев и привести к очередной эскалации на Ближнем Востоке. Могут ли стороны прийти к взаимопониманию? Подробности

    Перейти в раздел

    Появление нового российского плацдарма в ДНР ухудшает положение ВСУ

    Контроль российскими войсками междуречья Волчьей и Мокрых Ялов на территории ДНР позволит создать дополнительный плацдарм для захода в Днепропетровскую область. Это стало возможным благодаря освобождению нескольких населенных пунктов в ходе стремительного наступления на этой неделе. Как говорят эксперты, ВСУ с трудом сдерживают давление россиян в Сумской области, что открывает новые возможности на территории ДНР. Подробности

    Перейти в раздел

    Финляндия возродила рабство на клубничных плантациях

    В Финляндии разорилась компания Arctic International, специализирующаяся на сборе и переработке ягод – заявление о банкротстве подано в суд. Ей принадлежала крупнейшая в стране клубничная ферма. За падением Arctic International скрывается драматическая история лжи и лицемерия: типичными для ЕС обещаниями процветания и терпимости прикрывались расизм и настоящее рабство. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • За что судят премьера Израиля

      В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предстанет перед судом. Президент США Дональд Трамп требует помиловать его как «героя войны». На что-то такое и рассчитывал израильский премьер, когда нападал на Иран. Но, вероятно, просчитался.

    • Над Урсулой сгустились тучи. Уволят?

      На главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен посыпались удары со всех сторон. В Европарламенте хотят вынести ей вотум недоверия и уже набрали нужное количество голосов для запуска этого процесса. Устоит ли лучшая подруга Владимира Зеленского в ЕС?

    • У Трампа отнимают победу в Иране

      Несмотря на заявления властей США, многие не верят, что удары Пентагона по Ирану имели смысл и привели к успеху. Это вызвало у Дональда Трампа истерику. Чем больше он шумит, тем меньше похож на победителя.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации