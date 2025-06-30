Стало известно о гибели 72 человек в секторе Газа

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera, по меньшей мере 72 человека погибли в секторе Газа в воскресенье в результате ударов армии Израиля. Медицинские источники уточняют, что десятки людей также получили ранения.

По информации телеканала, только в городе Газа за последние сутки погибли 47 палестинцев. Среди жертв оказались люди, которые в момент атаки находились в центрах распределения гуманитарной помощи в поисках продовольствия.

Al Jazeera подчеркивает, что гуманитарная ситуация в секторе Газа продолжает ухудшаться. По словам представителей телеканала, страдающее от блокады население испытывает острую нехватку продовольствия и медикаментов, а столкновения и авиаудары только усугубляют трагедию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ООН попросила официально признать сектор Газа зоной голода. ООН сообщила о катастрофической нехватке питания для младенцев в Газе. Организация Объединенных Наций обвинила Израиль в создании препятствий для своей работы в Палестине.