Любой современный вооруженный конфликт можно трактовать как преддверие третьей мировой, и торговцы военно-политическим кликбейтом этим умеют пользоваться.3 комментария
Стало известно о гибели 72 человек в секторе Газа
В результате израильских атак в секторе Газа за сутки погибли не менее 72 человек, включая жителей, собиравших продовольствие в гуманитарных центрах.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera, по меньшей мере 72 человека погибли в секторе Газа в воскресенье в результате ударов армии Израиля. Медицинские источники уточняют, что десятки людей также получили ранения.
По информации телеканала, только в городе Газа за последние сутки погибли 47 палестинцев. Среди жертв оказались люди, которые в момент атаки находились в центрах распределения гуманитарной помощи в поисках продовольствия.
Al Jazeera подчеркивает, что гуманитарная ситуация в секторе Газа продолжает ухудшаться. По словам представителей телеканала, страдающее от блокады население испытывает острую нехватку продовольствия и медикаментов, а столкновения и авиаудары только усугубляют трагедию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ООН попросила официально признать сектор Газа зоной голода. ООН сообщила о катастрофической нехватке питания для младенцев в Газе. Организация Объединенных Наций обвинила Израиль в создании препятствий для своей работы в Палестине.