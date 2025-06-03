Фигурантку дела о жилсертификате в Мытищах заподозрили в новом мошенничестве

Tекст: Антон Антонов

Следствие считает, что подача административного иска жительницей Мытищ о признании незаконным аннулирования сертификата является новой попыткой завладеть государственными деньгами мошенническим способом, сообщил СК в Telegram.

Следственными органами возбуждено еще одно уголовное дело. В рамках расследования из суда были истребованы документы, представленные подозреваемой и ее представителем. Кроме того, в Мытищинский суд были поданы копии материалов уголовного дела, которые, по версии следствия, подтверждают незаконность получения жилсертификата.

СК сообщал, что уголовные дела о халатности и покушении на мошенничество вновь возбуждены также в отношении экс-замглавы администрации Мытищ из-за выдачи сертификата уроженке Центральной Азии на сумму более 24 млн рублей. По данным следствия, сотрудники муниципалитета не проверили достоверность сведений о доходах членов семьи и не удостоверились в проживании 13 человек в квартире, часть которых отбывала наказание или училась за границей, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Мытищах задержали гражданку Таджикистана, которая получила 24 млн рублей на покупку жилья с помощью поддельных документов. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение изучить ситуацию с предоставлением жилищной субсидии таджикской семье в Мытищах.