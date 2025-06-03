Вооруженный пост бойцов территориальной обороны или стрелков ВОХР РЖД у моста в Брянской области со стопроцентной гарантией предотвратил бы трагедию. А частные охранники на периметре аэродромов, вооруженные дроновыми детекторами и дробовиками, спасли бы ракетоносцы. Борьба с терроризмом должна стать всенародной – возможностей лишь силовиков может быть недостаточно.16 комментариев
Фигурантку дела о жилсертификате в Мытищах заподозрили в новом мошенничестве
Власти возбудили еще одно уголовное дело против жительницы Мытищ, ранее подозреваемой в попытке мошенничества при получении жилищного сертификата на 24 млн рублей, сообщил СК.
Следствие считает, что подача административного иска жительницей Мытищ о признании незаконным аннулирования сертификата является новой попыткой завладеть государственными деньгами мошенническим способом, сообщил СК в Telegram.
Следственными органами возбуждено еще одно уголовное дело. В рамках расследования из суда были истребованы документы, представленные подозреваемой и ее представителем. Кроме того, в Мытищинский суд были поданы копии материалов уголовного дела, которые, по версии следствия, подтверждают незаконность получения жилсертификата.
СК сообщал, что уголовные дела о халатности и покушении на мошенничество вновь возбуждены также в отношении экс-замглавы администрации Мытищ из-за выдачи сертификата уроженке Центральной Азии на сумму более 24 млн рублей. По данным следствия, сотрудники муниципалитета не проверили достоверность сведений о доходах членов семьи и не удостоверились в проживании 13 человек в квартире, часть которых отбывала наказание или училась за границей, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Мытищах задержали гражданку Таджикистана, которая получила 24 млн рублей на покупку жилья с помощью поддельных документов. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение изучить ситуацию с предоставлением жилищной субсидии таджикской семье в Мытищах.