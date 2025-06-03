Якушев встретился с участниками программы «Время Героев»

Якушев: Участники «Время Героев» заслуживают право работать во власти

Tекст: Денис Тельманов

Участники программы – люди, показавшие себя настоящими патриотами, заслуживающими право работать во власти, подчеркнул Якушев, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Решение президента о запуске программы – правильное и своевременное, считает секретарь Генсовета. «Работает «Время Героев», действуют программы в регионах. Это только положительно повлияет на структурное управление страной», – акцентировал он.

Якушев рассказал об истории партии, ее инфраструктуре: сейчас в «Единой России» состоят 2,6 млн человек, действует 87 тыс. первичных отделений, 2,8 тыс. – местных, а в 53 регионах партийные отделения возглавляют главы регионов.

В 78 субъектах России действуют штабы общественной поддержки. Их работа позволяет выстраивать коммуникации с разными сообществами. Секретарь Генсовета также отметил, что процедура предварительного голосования позволяет жителям регионов отобрать кандидатов от партии на выборах.

В этом году свой выбор сделали более трех млн человек. Для участников СВО на предварительном голосовании действует дополнительная надбавка в 25% голосов. Для них проводится обучающий курс и работает институт наставничества на выборах.

«Инициатива правильная и своевременная. Президент об этом уже неоднократно говорил. Это люди, которые имеют боевой опыт. Это люди, которые показали себя настоящими патриотами. Это люди, которые заслуживают сегодня работать в органах власти», – подчеркнул Якушев, говоря об инициативе президента о привлечении к системе госуправления людей с опытом военной службы.

4 июня стартует очное обучение в рамках курса Высшей партийной школы «ПолитСтарт» – его пройдут победители предварительного голосования, которые впервые участвуют в избирательной кампании, в том числе – бойцы СВО.

Как писала газета ВЗГЛЯД, образовательный проект для ветеранов «Время героев» отметил год со дня запуска по инициативе президента Владимира Путина. Второй поток программы начнет обучение в июне, в его состав вошли 85 человек с выдающимися боевыми заслугами и управленческим опытом. Недавно завершился отбор участников второго потока, среди них есть Герои России и кавалеры ордена Мужества.