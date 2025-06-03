  • Новость часаКремль заявил о нацеленности меморандума на устранение причин конфликта на Украине
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    В Нидерландах развалилась правящая коалиция
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Ответ на тотальный вызов – истребительные отряды, ЧОПы и ВОХР

    Вооруженный пост бойцов территориальной обороны или стрелков ВОХР РЖД у моста в Брянской области со стопроцентной гарантией предотвратил бы трагедию. А частные охранники на периметре аэродромов, вооруженные дроновыми детекторами и дробовиками, спасли бы ракетоносцы. Борьба с терроризмом должна стать всенародной – возможностей лишь силовиков может быть недостаточно.

    2 комментария
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Платим кровавую цену за молчание

    Национализм на Украине, в Прибалтике, да и в других бывших советских республиках, как и русофобия, процветающая столько лет внутри России, является закономерным итогом нашего общества, пытающегося сгладить углы и со всеми быть добрым.

    10 комментариев
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Дроны против бомбардировщиков приближают сценарий ядерной войны

    Россия может применить ядерное оружие, если атаки противника могут сорвать ответные действия российских ядерных сил. Налет дронов на места базирования бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, и есть такого рода атака.

    17 комментариев
    3 июня 2025, 13:23 • Новости дня

    Ученые пересчитали опасность наводнений и пожаров в Якутии

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Новый способ оценки климатических угроз показал значительно более высокий риск затоплений для Якутии, к такому выводу пришли исследователи Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга (КамГУ).

    Метод позволяет по-новому определить опасность таких явлений, как наводнения, лесные пожары и деградация вечной мерзлоты, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сообщение КамГУ.

    Ученые отмечают, что действующие рекомендации по адаптации к климату устарели, так как базируются на анализе прошлых событий и не учитывают будущие изменения климата.

    Главная проблема, по словам исследователей, заключается в некорректной оценке риска по проценту затапливаемой территории. В Якутии, несмотря на то, что официально наводнения затрагивают менее 1% площади, ущерб от них за 20 лет превысил 45 млрд рублей.

    Автор работы Никита Тананаев предложил учитывать не площадь, а долю населенных пунктов, расположенных в зонах затопления. По его методу, подверженность региона наводнениям составляет уже более 50%.

    Ученый подчеркнул, что климатические риски распределяются неравномерно даже внутри одного крупного региона: лесные пожары и таяние вечной мерзлоты угрожают разным районам с разной частотой. Новый подход позволяет точнее выделить наиболее опасные зоны и эффективнее планировать адаптационные меры. Разработки могут быть применены не только в Якутии, но и на Камчатке, а также при обновлении стратегий развития в России.

    Ранее сообщалось, что максимальная площадь льдов в Арктике по итогам зимы оказалась самой низкой за всю историю спутниковых наблюдений, уступив предыдущему антирекорду 2017 года более 130 тыс. квадратных километров.

    2 июня 2025, 20:50 • Новости дня
    Соловьев назвал снимавших атаки ВСУ срочников предателями Родины
    Соловьев назвал снимавших атаки ВСУ срочников предателями Родины
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Телеведущий Владимир Соловьев резко осудил действия срочников, снимавших на телефоны атаки украинских дронов на военные аэродромы.

    Владимир Соловьев в эфире программы на телеканале «Россия 1» отметил, что закон не позволяет расстрелять военного, который снимал атаку дронов ВСУ на российский военный аэродромы По его словам, такие военнослужащие являются предателями Родины и действуют в интересах противника. Соловьев отметил, что у срочников не должно быть при себе гаджетов в части.

    «А можно расстрелять этого срочника? <...> Нельзя. У нас же законы не позволяют. Мы же гуманисты. Нам даже его пожурить нельзя», – заявил он в эфире.

    Ранее Министерство обороны сообщило о теракте со стороны ВСУ с применением FPV-дронов по аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на военных аэродромах сразу в нескольких областях страны произошли террористические атаки с использованием FPV-дронов, есть задержанные. Жители Иркутской области попытались сорвать запуск вражеских ударных дронов, забрасывая фуру камнями.

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    2 июня 2025, 21:50 • Новости дня
    Белый дом заявил о позиции Трампа по ударам Украины

    Стало известно о призыве Трампа прекратить конфликт из-за ударов Украины

    Белый дом заявил о позиции Трампа по ударам Украины
    @ REUTERS/Nathan Howard

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Дональд Трамп высказал убеждение, что военный конфликт необходимо завершить после ударов ВСУ по российским авиабазам.

    Реакция президента США Дональда Трампа на удары Украины по базам авиации России заключается в необходимости прекратить военный конфликт, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге подчеркнула: «Реакция заключается в том, что эту войну нужно прекратить».

    Ответ Ливитт прозвучал в контексте обсуждения реакции Вашингтона на действия Киева. В Белом доме таким образом выразили позицию, что дальнейшая эскалация конфликта не отвечает интересам США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждение возможной личной встречи между Владимиром Путиным, Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом может начаться только после конкретных договоренностей на переговорах.

    Официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс отметила, что власти США считают необходимым завершить переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине как можно скорее.

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    2 июня 2025, 21:33 • Видео
    Новые переговоры по Украине и атака БПЛА

    Очередной раунд переговоров между делегациями России и Украины завершен. Есть некоторые итоги, но не такие, на которые рассчитывал Киев, организуя диверсии на железных дорогах и направляя рои беспилотников на стратегическую авиацию РФ.

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    2 июня 2025, 19:39 • Новости дня
    Жена подозреваемого в атаках дронов ВСУ оказалась автором эротических книг
    Жена подозреваемого в атаках дронов ВСУ оказалась автором эротических книг
    @ vk.com/katrine_gato

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Супруга Артема Тимофеева, подозреваемого в причастности к атакам беспилотников на аэродромы России, известна как автор эротических романов под псевдонимом.

    Жена Артема Тимофеева, которого разыскивают за причастность к атакам дронов на российские регионы, оказалась ведьмой и автором эротических романов, передает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Readovka. По данным издания, Екатерина числится директором по менеджменту и, вероятно, ранее гастролировала вместе с мужем-диджеем по Украине.

    Кроме того, она пишет эротические рассказы и публикует их под псевдонимом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны заявило, что киевский режим совершил атаки с использованием FPV-дронов на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

    Водители нескольких фур рассказали, что получали указания о местах остановок по пути в разные регионы, после чего из их машин запускались дроны.

    Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «теракт». Артем Тимофеев, по предварительным данным, уроженец Украины, сейчас находится в розыске.

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    2 июня 2025, 20:02 • Новости дня
    За поджог корабля старшину приговорили к пожизненному сроку

    Старшину Терехова осудили пожизненно за диверсию на корабле «Серпухов»

    За поджог корабля старшину приговорили к пожизненному сроку
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    Балтийский флотский военный суд признал Александра Терехова виновным в диверсии и осудил его за поджог корабля в Балтийске.

    Решение о вынесении заочного приговора моряку Александру Терехову принял Балтийский флотский военный суд, передает «Коммерсантъ». Согласно материалам суда, Терехов был признан виновным в государственной измене, диверсии, дезертирстве и незаконном пересечении госграницы.

    В апреле 2024 года Терехов, несогласный с политикой России по спецоперации на Украине, исполнил задание должностных лиц Главного управления разведки Минобороны Украины и совершил поджог помещения рубки малого ракетного корабля «Серпухов», ошвартованного в военной гавани Балтийска.

    Генпрокуратура сообщила: «В результате преступления оборонному ведомству причинен ущерб на сумму свыше 56 млн рублей, кроме того, нанесен вред здоровью сослуживца».

    После совершения преступления Терехов скрылся в Литве. Суд назначил ему пожизненное лишение свободы с отбыванием первых десяти лет в тюрьме, а дальше – в исправительной колонии особого режима. Кроме того, Терехов лишен звания «старшина 2-й статьи».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уголовное дело против троих граждан России передали на рассмотрение во 2-й Западный окружной военный суд. Житель Хакасии получил 12 лет лишения свободы за перевод денег Вооруженным силам Украины.

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    2 июня 2025, 21:57 • Новости дня
    Зеленский отказался от предложенного Россией временного прекращения огня
    Зеленский отказался от предложенного Россией временного прекращения огня
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский отверг идею России о временном перемирии на Украине для сбора тел, подчеркнув, что Киев требует полного и безусловного прекращения огня по всей линии фронта.

    Издание «Страна» пишет, что Владимир Зеленский отверг инициативу России о временном прекращении огня на отдельных участках линии соприкосновения. Предложение рассматривалось во время второго раунда переговоров в Стамбуле, передает Lenta.Ru.

    Зеленский жестко высказался в адрес российской делегации, подчеркнув, что Киев настаивает только на полном и безусловном прекращении огня.

    «Поэтому я очень хочу, чтобы наши американские партнеры направили пакет санкций в Сенат», – добавил глава киевского режима.

    Ранее переговоры между Россией и Киевом в Стамбуле завершились договоренностями о масштабном обмене пленными – не менее 1 тыс. человек. Больные и тяжелораненые будут обменяны по формуле «всех на всех».

    Российская сторона выступила с инициативой краткого перемирия на ключевых участках линии боевых действий для сбора тел погибших. Россия также предложила меморандум, который может привести к установлению длительного перемирия и продвижению к стабильному миру между странами.

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    3 июня 2025, 01:57 • Новости дня
    Россия не позволила Бербок обойтись без голосования в ГА ООН

    Россия не позволила назначить Бербок председателем сессии ГА ООН без голосования

    Россия не позволила Бербок обойтись без голосования в ГА ООН
    @ Manuel Elias/UN Photo/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Голосование по кандидатуре экс-главы МИД Германии Анналены Бербок на пост председателя 80-й сессии Генассамблеи ООН прошло по запросу России, сообщил источник во всемирной организации.

    «Голосование запросила Российская Федерация», – сообщил источник ТАСС.

    Бербок была единственным кандидатом на эту должность. Ожидалось, что она будет утверждена путем аккламации.

    В результате проведенного тайного голосования Бербок получила поддержку 167 государств. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский пояснил, что некоторые члены Генассамблеи пытались оспорить выдвижение Бербок. Семь голосов были отданы ранее предложенному Германией кандидату Хельге Шмид.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генассамблея ООН проголосовала за избрание Бербок председателем 80-й сессии. Полянский назвал выдвижение Бербок «плевком» в адрес ООН.

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    3 июня 2025, 10:01 • Новости дня
    Британия пригрозила Абрамовичу судом из-за продажи «Челси»

    Bloomberg: Британия пригрозила Абрамовичу судом из-за продажи «Челси»

    Британия пригрозила Абрамовичу судом из-за продажи «Челси»
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британское правительство намерено судиться с Романом Абрамовичем из-за замороженных миллиардов от продажи футбольного клуба «Челси», местные влсти хотят передать эти средства для «гуманитарных нужд на Украине».

    Правительство Великобритании рассматривает возможность подать в суд на Романа Абрамовича с целью добиться передачи 2,34 млрд фунтов, вырученных от продажи футбольного клуба «Челси», на гуманитарную помощь на Украине, сообщает Bloomberg.

    В совместном заявлении министр финансов Рэйчел Ривз и глава МИД Дэвид Ламми отметили: «Мы полностью готовы обратиться в суд, чтобы гарантировать, что пострадавшие на Украине смогут получить эти средства как можно скорее».

    Сделка по продаже «Челси» состоялась в мае 2022 года после того, как Абрамович попал под санкции Британии и ЕС. Вырученные средства были заморожены на британском счету и не могут быть использованы без лицензии Управления по финансовым санкциям. По словам властей, согласовать с Абрамовичем передачу денег на гуманитарные цели не удалось.

    Как пишет издание, Абрамович предлагал создать благотворительный фонд, который занялся бы распределением средств в пользу пострадавших от конфликта на Украине. Для создания фонда власти выделили 200 тыс. фунтов на юридические и административные расходы, однако договоренность о передаче всей суммы до сих пор не достигнута.

    Вопрос использования активов, находящихся под санкциями, остается юридически сложным. Британия взаимодействует с Еврокомиссией и властями Португалии для соблюдения санкционного режима и решения вопроса о распределении средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства от продажи футбольного клуба «Челси», ранее принадлежавшего Роману Абрамовичу, могут быть заморожены на неопределенный срок из-за разногласий по правам собственности.

    Клубу «Челси» пригрозили снятием очков за финансовые нарушения, допущенные при Абрамовиче.

    Ранее Абрамович уже отказался переводить средства от продажи «Челси» на Украину.

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    2 июня 2025, 16:07 • Новости дня
    Переговоры России и Украины в Стамбуле завершились
    Переговоры России и Украины в Стамбуле завершились
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Стамбуле завершилась встреча представителей России и Украины, которая длилась более одного часа.

    Переговоры между представителями России и Украины в Стамбуле завершились, сообщает ТАСС, ссылаясь на собственный источник. Встреча проходила в закрытом режиме на русском языке и длилась более одного часа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава турецкого МИД ранее заявил о намерении сторон продолжить переговоры по прекращению огня и вопросам обмена пленными между Россией и Украиной.

    Переговоры России и Украины в Стамбуле перешли в закрытый формат после вступительного обращения министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.

    Перед стартом второго раунда переговоров в Стамбуле представители России и Украины воздержались от рукопожатия, акцентируя напряженность между сторонами.

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    2 июня 2025, 18:36 • Новости дня
    Изменился порядок смены пароля на «Госуслугах»
    Изменился порядок смены пароля на «Госуслугах»
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    С начала июня подтверждающий код для смены пароля на «Госуслугах» отправляется только при отсутствии телефонных звонков на устройстве пользователя.

    Специальный код для подтверждения смены пароля на портале «Госуслуги» будет отправляться пользователю только в том случае, если в момент запроса на телефоне не идет звонок. Об этом сообщает РИА «Новости».

    В МВД пояснили, что эта мера направлена на повышение безопасности пользователей и предотвращение мошеннических схем. Новый алгоритм, считают в ведомстве, не позволит злоумышленникам получить неправомерный доступ к сервису через методы демонстрации экрана или во время телефонных звонков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ближайшее время пользователям цифровых госуслуг также могут предложить единое приложение для подписания документов, подтверждения личности и использования электронного ID. Новый национальный цифровой сервис интегрируют с платформой «Госуслуги» для устранения анонимности и повышения безопасности пользователей.

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    2 июня 2025, 20:10 • Новости дня
    Обнародован полный текст меморандума России по Украине
    Обнародован полный текст меморандума России по Украине
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская делегация передала украинской стороне меморандум с вариантами прекращения огня, выводом ВСУ и условиями для будущих выборов в стране. Документ включает три основных раздела: параметры окончательного урегулирования, условия прекращения огня и последовательность шагов к реализации договоренностей.

    Как передает ТАСС, российская делегация передала украинской стороне в Стамбуле меморандум по урегулированию ситуации на Украине, который содержит три раздела и 31 пункт.

    В документе приведены два варианта условий прекращения огня, включая полный вывод украинских войск из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Меморандум требует, чтобы отвод всех подразделений ВСУ с территории России, включая Донбасс и Новороссию, был завершен в течение 30 дней после прекращения огня. Одним из условий является признание Крыма, Донбасса и Новороссии в составе России на международном уровне.

    Документ предполагает нейтральный статус Украины, запрет на размещение ядерного оружия, прекращение поставок западного оружия.  Также предусматриваются количественные и качественные ограничения на численность украинских вооруженных сил и их оснащение, с обязательным роспуском националистических формирований в рядах ВСУ и Нацгвардии.

    Особое внимание уделено правам русскоязычного населения – предлагается закрепить за русским языком официальный статус и обеспечить соблюдение всех прав и свобод русскоговорящих граждан. Одновременно меморандум требует законодательного запрета на героизацию нацизма и неонацизма, а также роспуска националистических партий и организаций.

    Предлагается полная отмена всех взаимных санкций и запретов, восстановление экономических и транспортных связей, в том числе транзита газа и сообщения с третьими странами.

    Документ также затрагивает гуманитарную сферу: в числе предложений – решение проблем перемещенных лиц, воссоединение семей и отмена ограничений в отношении Украинской православной церкви. Стороны также должны отказаться от взаимных претензий по поводу ущерба, причиненного в ходе боевых действий.

    Условия прекращения огня представлены в двух вариантах. Первый предполагает полный вывод украинских войск с указанных территорий и их отвод на безопасное расстояние от границы России. Второй вариант – так называемое «пакетное соглашение» – включает запрет на передислокацию украинских войск (кроме согласованного отвода), прекращение мобилизации, отказ от иностранной военной помощи, вывод иностранных специалистов и создание двустороннего Центра мониторинга за соблюдением режима прекращения огня.

    Кроме того, предлагается отменить военное положение на Украине, объявить дату президентских и парламентских выборов не позднее 100 дней после его отмены, а также провести взаимную амнистию и освободить удерживаемых гражданских лиц.

    Финальная часть меморандума описывает последовательность шагов: начало работы над текстом окончательного договора, объявление краткосрочного перемирия для сбора тел погибших, односторонняя передача тел украинских военных, подписание самого меморандума с конкретными сроками, установление 30-дневного режима прекращения огня и проведение выборов на Украине. После этого планируется подписание основного договора, его ратификация, утверждение в Совбезе ООН и дальнейшая реализация положений соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская делегация пообещала дать реакцию на меморандум, переданный Россией на переговорах в Стамбуле, в течение ближайшей недели.

    Российская сторона выступила с инициативой о кратком перемирии на отдельных участках линии боевых действий для сбора тел погибших.

    В ходе переговоров в Стамбуле стороны достигли договоренности о новом обмене пленными – больные и тяжелораненые по формуле «всех на всех», а также обмен пленными в возрасте до 25 лет.

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    3 июня 2025, 02:20 • Новости дня
    Лукьянов: Ход переговоров в Стамбуле контрастирует с внешним ажиотажем
    Лукьянов: Ход переговоров в Стамбуле контрастирует с внешним ажиотажем
    @ Ministry of Foreign Affairs of Turkey/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Ход переговоров России и Украины в Стамбуле продемонстрировал отсутствие точек пересечения для урегулирования, но обе стороны заинтересованы в том, чтобы переговоры продолжились, заявил политолог Федор Лукьянов.

    «Сам ход переговоров в Стамбуле разительно контрастирует с внешним ажиотажем, который их предваряет и сопровождает. Каждый раз происходит разгон ничем не обоснованных ожиданий, отчасти намеренный, отчасти инстинктивный, просто потому что хочется чего-нибудь. Контакт делегаций эти ожидания сбивает, потом начинается все заново», – заявил Лукьянов в Telegram.

    Он подчеркнул, что ни Москва, ни Киев «не заинтересованы в том, чтобы прерывать» процесс. По словам Лукьянова, театральные жесты в таких условиях «не приветствуются» – в том числе из-за интереса бывшего президента США Дональда Трампа, который хочет видеть сам факт переговоров. Кроме того, наличие действующего канала коммуникации может стать важным, если «изменятся обстоятельства».

    Лукьянов также отметил, что несмотря на несовместимость позиций сторон, обмен меморандумами все равно полезен, так как формулировка требований «лучше, чем спекуляции». Сейчас, по его словам, точки соприкосновения отсутствуют, но обстоятельства могут измениться. «Меняться они могут прежде всего в результате боевых действий. Они продолжаются своим чередом», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украины. По итогам встречи стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Российский документ содержит три основных раздела: параметры окончательного урегулирования, условия прекращения огня и последовательность шагов к реализации.

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    2 июня 2025, 16:28 • Новости дня
    Анонсирован третий раунд переговоров России и Украины

    Источник ТАСС анонсировал третий раунд переговоров России и Украины

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Делегации России и Украины проведут третий раунд переговоров, дата обсуждений пока не уточняется.

    ТАСС сообщил, что третий раунд переговоров между делегациями России и Украины состоится в течение какого-то времени, передает ТАСС.

    Источник агентства подчеркнул: «Третий раунд будет. В течение какого-то времени». Других подробностей о дате или месте проведения переговоров на данный момент не предоставлено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Стамбуле завершилась встреча представителей России и Украины, которая длилась более одного часа.

    Переговоры сторон в Стамбуле перешли в закрытый формат после вступительного обращения министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.

    Глава турецкого МИД ранее заявил о намерении сторон продолжить переговоры по прекращению огня и вопросам обмена пленными.

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    2 июня 2025, 20:25 • Новости дня
    Сына бывшего замглавы СБУ объявили в розыск в Москве

    Tекст: Евгения Караваева

    В Москве объявлен розыск сына бывшего заместителя главы СБУ после мошенничества с арендой автомобиля.

    Сына бывшего заместителя главы Службы безопасности Украины (СБУ) Владимира Сацюка объявили в розыск в Москве, передает «Лента.ру» со ссылкой на Mash.

    По информации канала, Сацюк-младший ранее занимался профессиональным футболом. Его отец известен тем, что в 2004 году был одним из подозреваемых по делу об отравлении Виктора Ющенко, который тогда баллотировался в президенты Украины.

    В апреле 2025 года мужчина арендовал автомобиль Toyota Camry, который должен был вернуть через неделю, однако этого не сделал. На протяжении месяца он обещал владельцу машины оплатить продление аренды, но недавно перестал выходить на связь. После этого арендодатель обратился в полицию, и теперь бывшего футболиста ищут столичные правоохранители.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подозреваемого в атаке БПЛА в Иркутской области объявили в розыск. Суд ДНР заочно приговорил наемника-трансгендера Эштон-Чирилло к 20 годам.

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    2 июня 2025, 19:15 • Новости дня
    Бербок назначили председателем сессии Генассамблеи ООН

    Бывший глава МИД ФРГ Бербок возглавила 80-ю сессию Генассамблеи ООН

    Tекст: Евгения Караваева

    Анналена Бербок стала единственным кандидатом и была избрана председателем юбилейной сессии Генассамблеи, которая стартует в сентябре.

    Генассамблея ООН проголосовала за избрание экс-главы МИД ФРГ Анналены Бербок председателем 80-й сессии, передает ТАСС. Бербок была единственным кандидатом на этот пост.

    В марте стало известно, что правительство Германии планирует выдвинуть ее кандидатуру на период 2025–2026 годов, несмотря на ранние заявления МИД ФРГ о поддержке Хельги Шмидт, бывшего генсека ОБСЕ.

    По информации журнала Spiegel, внутри внешнеполитического ведомства Германии возникло недовольство из-за назначения Бербок. Дипломаты опасаются, что антироссийская и произраильская риторика Бербок негативно скажется на голосах стран глобального Юга и поставит под угрозу избрание Германии в Совет Безопасности ООН.

    Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал выдвижение Бербок «плевком» в адрес ООН, напомнив о ее высказываниях о гордости за деда, служившего в СС, и рекомендации не приглашать Россию и Белоруссию на памятные мероприятия ко дню окончания Второй мировой войны.

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    3 июня 2025, 03:24 • Новости дня
    Украина допустила технический дефолт

    Украина не выплатила держателям госдеривативов 665 млн долларов

    Украина допустила технический дефолт
    @ NEWS.BY: новости Беларуси и мира/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские власти не перечислили более 665 млн долларов по госдеривативам; таким образом, Киев допустил технический дефолт по части своих обязательств, следует из данных европейской фондовой биржи Euronext.

    Согласно условиям, Украина должна была осуществить выплату держателям госдеривативов не позднее 2 июня. Сумма обязательств составляет 665 млн 453 тыс. 507 долларов и 60 центов. По состоянию на завершение суток на Euronext средства так и не поступили, что подтверждено биржевыми данными, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Украина и инвесторы договорились отменить кросс-дефолт между ВВП-варрантами и обычными международными облигациями.

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