Ученые пересчитали опасность наводнений и пожаров в Якутии

Tекст: Алексей Дегтярев

Метод позволяет по-новому определить опасность таких явлений, как наводнения, лесные пожары и деградация вечной мерзлоты, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сообщение КамГУ.

Ученые отмечают, что действующие рекомендации по адаптации к климату устарели, так как базируются на анализе прошлых событий и не учитывают будущие изменения климата.

Главная проблема, по словам исследователей, заключается в некорректной оценке риска по проценту затапливаемой территории. В Якутии, несмотря на то, что официально наводнения затрагивают менее 1% площади, ущерб от них за 20 лет превысил 45 млрд рублей.

Автор работы Никита Тананаев предложил учитывать не площадь, а долю населенных пунктов, расположенных в зонах затопления. По его методу, подверженность региона наводнениям составляет уже более 50%.

Ученый подчеркнул, что климатические риски распределяются неравномерно даже внутри одного крупного региона: лесные пожары и таяние вечной мерзлоты угрожают разным районам с разной частотой. Новый подход позволяет точнее выделить наиболее опасные зоны и эффективнее планировать адаптационные меры. Разработки могут быть применены не только в Якутии, но и на Камчатке, а также при обновлении стратегий развития в России.

Ранее сообщалось, что максимальная площадь льдов в Арктике по итогам зимы оказалась самой низкой за всю историю спутниковых наблюдений, уступив предыдущему антирекорду 2017 года более 130 тыс. квадратных километров.