В Белоруссии заочно осудили блогера Мотолько по делу о захвате власти

Tекст: Алексей Дегтярев

Суд в Белоруссии заочно приговорил блогера Антона Мотолько к 20 годам лишения свободы и штрафу в 84 тыс. рублей, пояснили в надзорном ведомстве, передает ТАСС.

Процесс прошел в Гродненском областном суде, приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Мотолько признали виновным по целому ряду обвинений. В частности, он был признан организатором заговора с целью захвата власти и руководил им в мае 2020 года, а также в организации массовых беспорядков во время и после президентских выборов в августе 2020 года.

По версии следствия, Мотолько публично призывал через свои Telegram-каналы к захвату власти и распространял дискредитирующую информацию о республике. Его также признали виновным в угрозах насилием, публичных оскорблениях и клевете в адрес главы государства, разжигании социальной вражды и госизмене.

Судебное дело рассматривалось в особом порядке, поскольку обвиняемый находится за границей и скрывается от правосудия.

В 2023 году суд в Минске приговорил заочно лидеров белорусской оппозиции Светлану Тихановскую и Павла Латушко к 15 и 18 годам лишения свободы соответственно по делу о захвате власти.