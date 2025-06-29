Военный суд заочно приговорил женщин за убийство военного в Шуе

Tекст: Ирма Каплан

Суд признал украинку Марию Савоста и россиянку Елену Попову виновными в убийстве офицера в Ивановской области, передает ТАСС.

Савоста получила 18 лет колонии, Попова – 24 года и один год ограничения свободы со штрафом 700 тыс. рублей. Обе женщины объявлены в международный розыск и арестованы заочно.

Приговор подлежит исполнению с момента задержания осужденных на территории России или их экстрадиции.

Суд квалифицировал действия обеих как совершение теракта, а россиянку признал виновной также в незаконном хранении взрывчатых веществ. Иск воинской части к осужденным удовлетворен, с них взыскано почти 70 тыс. рублей.

Как указано в материалах дела, капитан Константин Нагайко погиб 30 декабря 2024 года после того, как открыл посылку, полученную через посредников. Внутри находилось самодельное взрывное устройство, замаскированное под косметический набор.

В ходе предварительного расследования установлено, что Савоста отправила мужчине посылку как новогодний подарок. Посылку передала ему Попова через третьих лиц, которые оставили ее на столе офицера.

Как писала в апреле газета ВЗГЛЯД, секретарь комитета Верховной рады Роман Костенко заявил о причастности Киева к ликвидации генерала Ярослава Москалика в Подмосковье и пригрозил новыми терактами на территории России.



