Суд вынес приговор фигурантам дела о покушении на помощника депутата Алихаджиева

Tекст: Ирма Каплан

«Коновалову Василию Энверовичу окончательно назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, Омарходжаеву Баширу Нажмудиновичу – уголовное наказание в виде лишения свободы сроком 13 лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок один год», – приводит данные из документов РИА «Новости».

Как следует из данных дела, фигуранты ранее судимы: Коновалов был приговорен к шести годам по делу о наркотиках, Омарходжаев – к этому же сроку за самоуправство, разбой и незаконный оборот оружия.

По данным следствия, неустановленные лица предложили Омарходжаеву организовать убийство помощника депутата Госдумы за 20 млн рублей. Омарходжаев привлек Коновалова, которого знал по совместному отбыванию наказания. Из оговоренной суммы Коновалову предназначалось 15 млн рублей, Омарходжаеву – 5 млн.

Омарходжаев передал Коновалову предоплату в размере 500 тыс. рублей, пистолет с глушителем, фотографии и сведения о жертве. Алихаджиева выслеживали в течение месяца, 10 октября 2024 года в деревне Лапино Коновалов выстрелил в помощника депутата два раза. Спасти пострадавшего удалось благодаря своевременной медпомощи.

Как писала в октябре 2024 года газета ВЗГЛЯД, ранее судимый за грабеж и разбой гражданин Украины стрелял в помощника депутата Шерипа Алихаджиева в Подмосковье.

Ранее оперативники задержали участников покушения на помощника депутата Госдумы в Лапино Московской области. Напомним, в Одинцово Московской области неизвестный произвел четыре выстрела в помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева. Потерпевший с двумя огнестрельными ранениями был госпитализирован.