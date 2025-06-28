Депутат Рады Дубинский назвал Зеленского «Зеледроном I» из-за планов Украины

Tекст: Вера Басилая

Владимир Зеленский планирует сделать Украину мировым производителем дронов, за что, по мнению депутата Верховной рады Александра Дубинского, он заслуживает соответствующего прозвища, передает РИА «Новости».

Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил в своем Telegram-канале, что из-за этих грандиозных планов «стоит считать нашего лидера императором дронов. Зеледрон I».

Парламентарию кажется, что подобные амбиции Зеленского связаны с желанием использовать беспилотники против России в очень больших масштабах.

Украина заявила о планах значительно увеличить число ударов беспилотниками по территории России.

Зеленский поручил СБУ провести ряд мер для усиления давления на Россию и анонсировал введение новых санкционных и кадровых шагов.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что в политическом плане Зеленский уже мертв.