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В Киеве придумали обидное прозвище Зеленскому за планы с дронами
Депутат Рады Дубинский назвал Зеленского «Зеледроном I» из-за планов Украины
Глава киевского режима Владимир Зеленский заслуживает называться «Зеледроном I» за планы превратить Украину в мирового производителя дронов, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.
Владимир Зеленский планирует сделать Украину мировым производителем дронов, за что, по мнению депутата Верховной рады Александра Дубинского, он заслуживает соответствующего прозвища, передает РИА «Новости».
Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил в своем Telegram-канале, что из-за этих грандиозных планов «стоит считать нашего лидера императором дронов. Зеледрон I».
Парламентарию кажется, что подобные амбиции Зеленского связаны с желанием использовать беспилотники против России в очень больших масштабах.
Украина заявила о планах значительно увеличить число ударов беспилотниками по территории России.
Зеленский поручил СБУ провести ряд мер для усиления давления на Россию и анонсировал введение новых санкционных и кадровых шагов.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что в политическом плане Зеленский уже мертв.