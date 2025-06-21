В России в подавляющем большинстве случаев при разводе ребенок остается с матерью, а отец платит алименты. А ведь бывают случаи, когда мужчина зарабатывает действительно немного, и получает в ответ: нет алиментов – нет свиданий.13 комментариев
Зеленский дал секретное поручение СБУ после заявления Путина на ПМЭФ
Зеленский объявил «месяц особых действий» для давления на Россию
Глава киевского режима Владимир Зеленский поручил СБУ провести ряд мер для усиления давления на Россию, а также анонсировал санкционные и кадровые шаги.
Владимир Зеленский объявил о начале месяца особых действий, направленных на усиление давления на Россию. По его словам, первым шагом станет проведение «новых международных мероприятий» для введения более ощутимых санкций против Москвы, передает «Газета.Ru».
Также планируется активизация санкционной работы внутри Украины против граждан, сотрудничающих с Россией или ведущих там бизнес. Глава киевского режима отметил, что ресурсы на развитие всех типов дронов будут увеличены.
Также он добавил, что ожидаются кадровые перестановки, включая изменения в дипломатическом корпусе.
Кроме того, Зеленский сообщил о переданных главе СБУ «секретных поручениях» и анонсировал отдельные решения Совета национальной безопасности и обороны.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что русские и украинцы являются одним народом, а вся Украина «наша».
Также Путин отметил, что Москва настаивает на признании сложившихся на земле реалий, а не на капитуляции Киева.
Президент России предупредил, что использование Киевом «грязной бомбы» станет последней ошибкой неонацистов.