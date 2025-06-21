Зеленский объявил «месяц особых действий» для давления на Россию

Tекст: Вера Басилая

Владимир Зеленский объявил о начале месяца особых действий, направленных на усиление давления на Россию. По его словам, первым шагом станет проведение «новых международных мероприятий» для введения более ощутимых санкций против Москвы, передает «Газета.Ru».

Также планируется активизация санкционной работы внутри Украины против граждан, сотрудничающих с Россией или ведущих там бизнес. Глава киевского режима отметил, что ресурсы на развитие всех типов дронов будут увеличены.

Также он добавил, что ожидаются кадровые перестановки, включая изменения в дипломатическом корпусе.

Кроме того, Зеленский сообщил о переданных главе СБУ «секретных поручениях» и анонсировал отдельные решения Совета национальной безопасности и обороны.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что русские и украинцы являются одним народом, а вся Украина «наша».

Также Путин отметил, что Москва настаивает на признании сложившихся на земле реалий, а не на капитуляции Киева.

Президент России предупредил, что использование Киевом «грязной бомбы» станет последней ошибкой неонацистов.