  • Новость часаПутин не исключил взятие под контроль города Сумы на севере Украины
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Cтавка Израиля на возвращение иранской монархии обречена на провал
    Президент Индонезии объяснил, почему выбрал ПМЭФ вместо G7
    Финансист оценил новый порядок начисления отпускных
    Вильфанд рассказал о зимнем погодном явлении в Москве этим летом
    Путин: Мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины
    Путин: Россия и Китай не формируют новый миропорядок, мы его только оформляем
    Путин: Россия уже занимает четвертое место в мире по объему ВВП, в Европе – первое
    Путин: Необходимо добиваться сопряжения ОПК с гражданским сектором
    Путин объяснил падение доли «Большой семерки» в мировой экономике
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Длинная воля Москвы снова должна победить

    Всё, что нам нужно – это не упускать из виду наши цели на Украине. Ведь если мы откажемся от стремления вернуться в Киев, Харьков, Одессу как в свои родные места, значительная часть смысла нашего исторического существования будет утрачена.

    4 комментария
    Александр Тимохин Александр Тимохин Кто и почему победит в войне Израиля и Ирана

    Через несколько дней после нападения Израиля на Иран становится ясно, за счет чего первые израильские удары стали столь эффективными. С другой стороны, военная мощь Ирана не сломлена, а Израиль сам ежедневно подвергается ракетным атакам. Что и почему способно стать решающим фактором в военном противостоянии этих держав?

    11 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков В иранской развилке Израиль не может, США не хотят

    У американцев пока нет тех, на кого можно в случае смены режима «оставить власть в Тегеране». А без таких – пусть не легитимных, но хотя бы способных к реальному управлению – сменщиков в стране может наступить хаос.

    10 комментариев
    20 июня 2025, 18:40 • Новости дня

    Путин: Мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины

    Путин: Мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва настаивает на признании сложившихся на земле реалий, а не на капитуляции Киева.

    Президент Владимир Путин заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, что Россия не требует капитуляции от Украины, передает РИА «Новости». Путин заявил: «Мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины. Мы настаиваем на признании реалий, которые сложились на земле».

    Также глава государства отметил принципиальные различия между ситуацией в зоне конфликта на Украине и на Ближнем Востоке. По словам Путина, Россия придерживается последовательной позиции по урегулированию ситуации и не ставит перед собой задачи навязывать Киеву условия капитуляции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский предположил завершение конфликта до 2029 года, фактически увязав это с окончанием своего президентского срока.

    20 июня 2025, 11:44 • Новости дня
    Скачко: «Серый кардинал» Украины не прошел кастинг в Вашингтоне

    Политолог Скачко: Сменщик Зеленского Андрей Ермак провалил «смотрины» в США

    Скачко: «Серый кардинал» Украины не прошел кастинг в Вашингтоне
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Андрей Ермак, питающий надежды стать «сменщиком» Владимира Зеленского, провалил в Вашингтоне кастинг на эту роль. Скорее всего, уже в ближайшее время начнется кампания по его дискредитации, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее газета Politico сообщила, что Ермак вызывает раздражение у американских политиков.

    «Андрей Ермак – «серый кардинал» Украины с колоссальными политическими амбициями. Одно время разрабатывались планы, согласно которым он может быть назначен спикером парламента. Предполагалось, что после этого глава офиса Владимира Зеленского перехватит власть и начнет исполнять обязанности президента», – напомнил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    Однако публикация Politico может свидетельствовать о том, что надежды Ермака достичь вершин власти рухнули. «Периодически чиновников республики одергивают через западную прессу. Как правило, это либо попытка принудить их к покорности и исполнительности, либо недобрый сигнал о том, что скоро их «спишут». В случае с главой офиса Зеленского речь скорее идет о втором варианте», – указал собеседник.

    «Тон материала говорит о том, что политик не прошел в Вашингтоне кастинг. «Смотрины» были неудачными. Нынешняя администрация США могла окончательно утвердиться во мнении, что тандем Ермак – Зеленский изжил себя, и ему пора на свалку истории», – добавил эксперт, допустив, что в скором времени начнется процесс по «дискредитации этого союза».

    По мнению Скачко, момент публикации статьи был выбран неслучайно. «Сейчас внимание мировой общественности смещено в сторону Ближнего Востока. В Штатах, вероятно, сочли, что это подходящее время для регулирования украинского актива. На фоне неразберихи с Израилем и Ираном западный зритель не будет уделять много внимания кадровым перестановкам в Киеве», – заключил он.

    Ранее стало известно, что глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак вызывает раздражение у американских политиков. Как сообщает Politico, им недовольны и демократы, и республиканцы. «Это редкий случай двухпартийного консенсуса», – иронизирует издание. Подчеркивается, что он совершенно не ориентируется во внутренних вопросах США.

    Этот факт влияет на обсуждение многих вопросов: в диалоге с американскими чиновниками Ермак чрезмерно резок и излишне требователен. Кроме того, некоторые представители власти Штатов считают, что он недостаточно точно доносит позицию Белого дома и Конгресса до своего руководства на Украине.

    При этом в некоторых частных разговорах с американскими коллегами Ермак позволяет себе обвинять членов администрации Трампа в том, что они якобы являются российскими агентами. Таким образом, контакты между странами ухудшаются. Например, в начале июня он с трудом сумел договориться о встрече с некоторыми представителями Белого дома.

    Тем не менее в США он приехал без «четкой повестки», из-за чего была отменена встреча с главой Госдепартамента Марком Рубио. Однако те чиновники, с кем ему удалось пообщаться, остались неудовлетворенными итогами переговоров. «Мы не знаем, зачем он приехал», – говорят они. На этом фоне проукраинские силы в Вашингтоне опасаются, что разногласия, вызванные Ермаком, могут подорвать позиции Киева.

    При этом действиями главы офиса Зеленского были недовольны и члены администрации Джо Байдена. Однако им удавалось «сдерживать раздражение» из-за понимания «ключевой роли Штатов в укреплении обороны Украины». Сам Ермак уже успел отреагировать на перечисленные замечания.

    «Если другие считают меня «вызывающим» – пусть так и будет. Я готов подолгу стоять у любой двери, если это поможет моей стране и миссии моего президента. У меня нет намерений понимать, как работает американская политика. Я пришел, чтобы говорить о стране, которую знаю лучше всего: об Украине», – отмечается в его заявлении, переданном в редакцию Politico.

    Стоит отметить, что на этой неделе Трамп проигнорировал запланированную встречу с Зеленским на саммите G7 – президент США досрочно улетел из канадского Кананаскиса, сославшись на эскалацию напряженности на Ближнем Востоке. В телефонном разговоре лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили итоги поездки Зеленского на встречу «Большой семерки» и охарактеризовали ее как неудачную.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что терпимость США к действиям Украины изменилась с приходом новой администрации. По словам представителя Кремля, постоянное хамство – характерная черта Зеленского и его команды.

    Комментарии (9)
    20 июня 2025, 11:18 • Новости дня
    ФОМ: Путину доверяют 81% опрошенных россиян

    ФОМ: Уровень доверия россиян Путину составил 81%

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину не изменился и остался на уровне 81%, следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину за последнюю неделю остался стабильным и составляет 81%, передает ТАСС.

    Согласно данным опроса фонда «Общественное мнение», 82% респондентов считают, что Путин хорошо справляется с обязанностями главы государства.

    Положительную оценку работе правительства дали 57% участников исследования, а деятельность премьер-министра Михаила Мишустина как хорошую отметили 58% опрошенных, что на два процентных пункта ниже предыдущего показателя.

    Поддержка партии «Единая Россия» выросла на один процентный пункт и достигла 46%. За КПРФ высказались 8% респондентов, за ЛДПР – 10%, за «Справедливую Россию – За правду» и «Новых людей» – по 3%.

    Опрос проходил с 13 по 15 июня, в нем приняли участие 1,5 тыс. человек.

    Комментарии (0)
    20 июня 2025, 11:48 • Видео
    Эстония хочет войны с Россией. Побереглась бы

    Глава МИД Эстонии Маргус Цакхна заявил о новой концепции НАТО, согласно которой «война будет перенесена на территорию России». Что это значит? И о чем нужно срочно напомнить прибалтам?

    Комментарии (0)
    20 июня 2025, 16:24 • Новости дня
    Путин объявил о рекордном снижении бедности в России

    Путин сообщил о падении уровня бедности до 7,2% по итогам года

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Владимир Путин отметил исторически минимальный уровень бедности, подчеркнув, что положительная тенденция продолжается на фоне роста доходов малообеспеченных.

    Россия достигла рекордного снижения уровня бедности, передает РИА «Новости». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

    «Мы уже сделали многое для опережающего роста доходов наименее обеспеченных граждан страны. И в целом достигли, я хочу об этом тоже сказать отдельно, особо подчеркнуть, мы достигли рекордного за всю историю страны снижения уровня бедности в Российской Федерации. По итогам прошлого года она составила 7,2%. И позитивная динамика здесь сохраняется», – заявил Путин.

    Глава государства подчеркнул, что динамика по снижению бедности продолжает оставаться положительной и в текущем году.

    «В 2000 году уровень бедности составлял 29% в Российской Федерации. И в такой, скажем прямо, унизительной ситуации у нас находилось 42,3 млн человек. По итогам 2024 года это уже не 29%, а 7,2%, и это не 42,3 млн человек, это 10,5 млн человек», – сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2025.

    По словам главы государства, повышение доходов граждан, семей и сокращение неравенства напрямую связано с созданием новых рабочих мест и качественной, структурно новой занятостью.

    Путин отметил: «Именно в качественной, структурно новой занятости ключ к повышению доходов граждан, семей, к сокращению социального неравенства. Конечно, это еще остается для нас проблемой, но мы ее последовательно решаем. Мы уже сделали многое для опережающего роста доходов наименее обеспеченных граждан страны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин открыл пленарное заседание Петербургского международного экономического форума 2025 года и обратился с приветственным словом к участникам.

    Россия заняла четвертое место в мире по объему ВВП и первое место в Европе. Президент отметил, что за последние два года рост ВВП обеспечивался не только за счет оборонно-промышленного комплекса. Зависимость российской экономики от сырьевого сектора снизилась.

    Комментарии (13)
    20 июня 2025, 12:59 • Новости дня
    Захарова: Более 100 «вывезенных в Россию» детей с Украины нашлись в Германии
    Захарова: Более 100 «вывезенных в Россию» детей с Украины нашлись в Германии
    @ ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Свыше 100 украинских детей, которых якобы «украла» российская сторона, обнаружены на немецкой территории, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Еще более чудовищная вещь заключается в том, что дети действительно изымаются из украинских семей и отбираются у украинских родителей на территории стран Западной Европы», – сказала Захарова, передает ТАСС.

    По ее словам, более 100 детей, которых якобы «похитила» Россия, нашлись в Германии.

    В апреле 2024 года в Германии нашли свыше 160 украинских детей, которые ранее считались «вывезенными в Россию».

    Комментарии (5)
    20 июня 2025, 16:10 • Новости дня
    Путин: Россия уже занимает четвертое место в мире по объему ВВП, в Европе – первое
    Путин: Россия уже занимает четвертое место в мире по объему ВВП, в Европе – первое
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия заняла четвертое место в мире по объему ВВП, а в Европе – первое.

    Во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума Владимир Путин заявил, что представление о российской экономике как исключительно сырьевой устарело, передает РИА «Новости». Глава государства отметил, что такие оценки уходят в прошлое и реальная ситуация говорит об ином.

    Путин подчеркнул: «Представления о российской экономике как исключительно сырьевой, зависимой от экспорта углеводородов, явно устарели. Они уходят в прошлое. Реальность говорит о другом. Россия уже занимает четвертое место в мире по объему валового внутреннего продукта. В Европе – первое».

    ПМЭФ проходит в Петербурге с 18 по 21 июня. Информационным партнером форума выступает РИА Новости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленарное заседание Петербургского международного экономического форума с участием президента России Владимира Путина началось.

    Сотни желающих заполнили все входы на площадку форума, чтобы попасть на сессию с президентом России. Советник по национальной безопасности и командующий Королевской гвардией Бахрейна принц Насер бен Хамад Аль Халифа поздравил Владимира Путина с успешной организацией форума.

    Комментарии (5)
    20 июня 2025, 14:18 • Новости дня
    Россия вернула из украинского плена новую группу военнослужащих
    Россия вернула из украинского плена новую группу военнослужащих
    @ ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона получила очередную группу военнослужащих ВС России в соответствии со стамбульскими договоренностями, сообщило в пятницу Минобороны.

    Взамен украинской стороне передана группа военнопленных ВСУ, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Сейчас освобожденные бойцы находятся в Белоруссии, им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. После этого их доставят для лечения и реабилитации в медучреждения Минобороны России.

    Предыдущий обмен проходил в четверг, тогда также была освобождена группа российских военнопленных.

    Комментарии (0)
    20 июня 2025, 12:23 • Новости дня
    Российские войска освободили Московку в Харьковской области
    Российские войска освободили Московку в Харьковской области
    @ @mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений группировки «Запад» за последние сутки освобождена Московка в Харьковской области. Всего же за минувшую неделю ВС России освободили шесть населенных пунктов: один в Сумской области, три в ДНР и два в Харьковской области.

    Освобожденное село Московка находится на правом берегу реки Купянка, ниже по течению примыкает к городу Купянску, фактически с ним смыкаясь.

    Группировкой «Запад» было нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух штурмовых, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За неделю на этом направлении противник потерял более 1480 военнослужащих, танк, семь бронемашин, четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены 12 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 25 складов с боеприпасами.

    В течение недели подразделения группировки «Север» продвинулись вглубь обороны противника, освободив Новониколаевку в Сумской области.

    Ударами авиации, беспилотников и огнем артиллерии были поражены скопления живой силы и техники танковой, четырех механизированных, мотопехотной, егерской, трех десантно-штурмовых бригад, десантно-штурмового, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны.

    На Харьковском направлении за прошедшую неделю было нанесено поражение подразделениям механизированной, двух мотопехотных бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии, отчитались в Минобороны.

    За неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили свыше 1250 военнослужащих, 22 бронемашины, 24 орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ, 11 складов с боеприпасами и материальными средствами.

    Между тем подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике восьми механизированных, мотопехотной, егерской, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны.

    За последнюю неделю на этом направлении потери ВСУ составили свыше 1390 военнослужащих, танк, десять бронемашин, включая три американских бронетранспортера М113, 12 орудий полевой артиллерии. Уничтожены семь станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 14 складов боеприпасов и материальных средств.

    Параллельно подразделения группировки «Центр» продолжали развитие наступления на территории Донецкой народной республики (ДНР) и Днепропетровской области. Были освобождены Зеленый Кут, Ульяновка и Новониколаевка в ДНР.

    Нанесено поражение формированиям шести механизированных, двух егерских, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады и полка беспилотных систем ВСУ, двух бригад морской пехоты, трех бригад нацгвардии и штурмовой бригады нацполиции Украины.

    При этом противник потерял более 3410 военнослужащих, 43 бронемашины, включая семь американских бронетранспортеров М113, 13 орудий полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

    За прошедшую неделю подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

    Потери ВСУ при этом составили свыше 1350 военнослужащих, танк, 12 бронемашин, 15 орудий полевой артиллерии, шесть станций РЭБ и контрбатарейной борьбы.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям четырех механизированных, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны и теробороны.

    ВСУ потеряли более 470 военнослужащих, бронемашину, три артиллерийских орудия, 15 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 15 складов с боеприпасами, горючим и военно-техническим имуществом, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили Новониколаевку в ДНР. До этого сообщалось, что российские войска освободили сумскую Новониколаевку, а также Долгенькое в Харьковской области. Ранее они освободили Ульяновку в ДНР.

    Комментарии (7)
    20 июня 2025, 08:29 • Новости дня
    Российские войска уничтожили укрепрайон ВСУ в центре Часова Яра

    Российские войска уничтожили укрепрайон ВСУ в центре Часова Яра и продвинулись на окраинах

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные уничтожили укрепрайон украинских сил в центре Часова Яра и заняли позиции на южных окраинах города, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам военного эксперта Андрея Марочко, подразделения ВС России выбили украинских бойцов с ряда городских построек на улице Пушкина в Часовом Яре и продвинулись на южных окраинах населенного пункта, передает ТАСС.

    Он отметил, что за несколько последних суток ВС России уничтожили в центральной части Часова Яра укрепрайон ВСУ.

    Марочко подчеркнул, что несмотря на потери, украинские силы продолжают упорное сопротивление в Часовом Яре. Киев, по его словам, перебрасывает в этот район новые подразделения, состоящие из мобилизованных граждан, которые несут большие потери.

    Ранее подразделения ВДВ нанесли огневой удар по скоплению украинской пехоты в укрепленном опорном пункте к югу от города Часов Яр.

    Под Часовым Яром осталось около 800 тел погибших военнослужащих.

    Комментарии (2)
    20 июня 2025, 16:30 • Новости дня
    Путин: Важнейшая задача текущего года – добиться умеренной инфляции и низкой безработицы
    Путин: Важнейшая задача текущего года – добиться умеренной инфляции и низкой безработицы
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Важнейшая задача текущего года – обеспечить переход экономики на траекторию сбалансированного роста, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

    «Наша важнейшая задача текущего года – обеспечить переход экономики на траекторию сбалансированного роста. Что это значит? Мы понимаем это таким образом, что мы должны добиться умеренной инфляции и низкой безработицы. По данным статистики годовая инфляция уже снизилась до однозначных показателей – менее 10%. По состоянию на 16 июня она составила 9,6%. Конечно, это еще много, но таргетирование инфляции продолжается», – заявил Путин, передает официальный сайт главы государства.

    Он особо обратил внимание, что инфляционная динамика развивается лучше, чем ожидали многие эксперты и чем даже предсказывал Банк России. Это уже позволило приступить к аккуратному смягчению денежно-кредитной политики.

    «Но изменение потребительских цен – это далеко не вся картина. Повторю, сбалансированный рост – это и умеренная инфляция, и низкая безработица, и продолжение позитивной экономической динамики. Важно держать в фокусе все индикаторы самочувствия наших отраслей, компаний и даже отдельных предприятий», – отметил глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин открыл пленарное заседание Петербургского международного экономического форума 2025 года и обратился с приветственным словом к участникам.

    Россия заняла четвертое место в мире по объему ВВП и первое место в Европе. Президент отметил, что за последние два года рост ВВП обеспечивался не только за счет оборонно-промышленного комплекса. Зависимость российской экономики от сырьевого сектора снизилась.

    Комментарии (4)
    20 июня 2025, 15:12 • Новости дня
    Заявление Зеленского о сроках окончания конфликта вызвало критику на Украине

    В Раде назвали заявление Зеленского о конце конфликта попыткой остаться у власти

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Высказав предположение о завершении конфликта до 2029 года, Владимир Зеленский фактически увязал сроки окончания боевых действий со своим президентским сроком.

    Заявление Владимира Зеленского о желательности завершения конфликта на Украине до истечения президентского срока Дональда Трампа вызвало недоумение среди украинских политиков, передает РИА «Новости».

    Депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале отметил, что Зеленский нацеливается остаться у власти как можно дольше.

    «Видите, какой молодец. До 2029 года это уже десять лет первого срока, а потом попробовать избраться на второй – до 2034-го. Наш 15-летний капитан», – заявил Дубинский.

    Он считает, что подобные высказывания свидетельствуют о стремлении Зеленского затянуть срок пребывания на посту главы государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил о необходимости завершить конфликт на Украине до конца президентского срока Дональда Трампа в США.

    Президент России Владимир Путин заявил, что готов встречаться с Зеленским на завершающем этапе переговоров, чтобы поставить точку в урегулировании ситуации.

    Комментарии (0)
    20 июня 2025, 18:08 • Новости дня
    Путин объяснил падение доли «Большой семерки» в мировой экономике

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Изменения в мировой экономике вызваны объективными тенденциями мирового развития, заявил президент Владимир Путин на ПМЭФ.

    «Изменения происходят вне зависимости от того, будем мы им способствовать, или нет. Это объективные тенденции мирового развития», – сказал глава государства. По его словам, они связаны с тем, что появляются новые экономические лидеры.

    «Посмотрите за предыдущие годы, как изменялась доля так называемой "Большой семерки" в мировой экономике? Она уменьшается из года в год. И как растет доля тех стран, которые объединились в рамках БРИКС. Это объективный процесс. Он не связан даже с какими-то столкновениями, с какими-то острыми вооруженными конфликтами. Он продолжается на протяжении десятилетий», – указал президент.

    Иногда звучат заявления о том, что Россия сделала внезапный поворот в сторону развития отношений с Глобальным Югом и Азией.

    «Да нет, мы же давно приняли эти решения, имея в виду тенденции мирового развития. Они объективный характер носят», – сказал Путин.

    «Мне кажется, все, что делает Россия, направлено на то, чтобы объединить усилия всех наших партнеров, всех наших друзей, всех, кто хочет работать с Россией, для решения этих общемировых цивилизационных задач», – подчеркнул он.

    Комментарии (0)
    20 июня 2025, 09:02 • Новости дня
    Песков заявил, что Москва не намерена терять преимущество перед Киевом

    Tекст: Александра Юдина

    Россия не собирается уступать свое стратегическое преимущество перед Киевом ради временного перемирия, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, у России сейчас есть стратегическое преимущество, которое Москва терять не собирается, и подчеркнул, что российская сторона намерена продолжать наступательные действия, передает ТАСС.

    Песков отметил, что любые обсуждения прекращения огня возможны только в случае, если Украина перестанет получать военную поддержку от зарубежных государств. Он указал на опасения Москвы, что пауза в боевых действиях даст Киеву шанс перевооружиться и перегруппировать свои силы.

    Представитель Кремля также добавил, что Россия не собирается использовать прекращение огня в своих интересах. Он пояснил, что прекращение огня означает полный останов боевых действий обеими сторонами.

    Ранее президент Владимир Путин отметил, что ВС России имеют стратегическое преимущество на всех направлениях. Президент России указал, что Киеву необходимо поспешить достичь договоренностей с Москвой, пока ситуация для украинской стороны не стала еще хуже.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Путин предложил Западу дипломатию вместо ультиматумов.

    Комментарии (0)
    20 июня 2025, 18:21 • Новости дня
    Путин: Россия и Китай не формируют новый миропорядок, мы его только оформляем
    Путин: Россия и Китай не формируют новый миропорядок, мы его только оформляем
    @ Иван Секретарев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Россия и Китайская народная республика не заняты созданием нового мирового порядка, они лишь «расчищают дорогу» для этого процесса, заявил российский президент Владимир Путин на ПМЭФ.

    Путин в ходе дискуссии на панельной сессии ПМЭФ вспомнил, как один из спикеров заявил, что Россия и Китай якобы создают новый миропорядок.

    «Россия и Китай не формируют новый миропорядок. Мы его только оформляем. Новый миропорядок возникает естественным образом, это все равно, что восход солнца. От этого никуда не деться. А мы его оформляем и, может быть, расчищаем дорогу для этого процесса, чтобы он был более сбалансированным и отвечал интересам подавляющего большинства стран», – сказал президент.

    Москва и Пекин рассчитывают на то, что все страны будут это осознавать, и поймут, что поиски различных решений лучше, чем способ давления на другие страны.


    Комментарии (0)
    20 июня 2025, 08:57 • Новости дня
    Подполье сообщило о поражении центра подготовки диверсантов под Одессой

    Tекст: Мария Иванова

    В результате удара по базе отдыха в Одесской области, предположительно, уничтожен центр подготовки диверсантов ВСУ с британскими наставниками, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    Центр подготовки диверсантов ВСУ с участием инструкторов из Британии был поражен в Одесской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева.

    По его словам, «есть мнение, что прилет по одной из баз отдыха, где проходят обучение диверсанты. Наставниками у них являются британцы из специального подразделения подводников. Учат минировать опоры мостов, управлению беспилотными катерами и так далее».

    Также стало известно о поражении подразделения ВСУ с бронетехникой в Сумской области. Лебедев уточнил, что удары были нанесены не по самому городу Сумы, а по пригородным районам в Хотенском направлении. По данным подполья, в течение получаса по подразделению было нанесено как минимум три удара.

    Накануне подполье сообщило об уничтожении распределительного пункта и базы наемников ВСУ в Шостке. Подполье также заявило об уничтожении штаба ВСУ и узла НАТО в Харьковской области.

    Комментарии (0)
    20 июня 2025, 15:15 • Новости дня
    Журналист DPA рассказал о впечатлениях от встречи с Путиным

    Журналист DPA сообщил о сосредоточенности Путина на встрече ПМЭФ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин произвел впечатление очень собранного и отдохнувшего человека на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств, рассказал глава службы новостей германского агентства DPA Мартин Романчик в интервью журналу Internationale Politik.

    Он отметил: «Очень сконцентрированный, точный, подготовленный. Путин знает, как что-то подобное делать», передает ТАСС.

    Романчик подчеркнул, что на подобных встречах у журналистов есть возможность задать любой вопрос российскому лидеру. По его словам, он лично интересовался у Путина темами, связанными с Германией, политиком Фридрихом Мерцем и поставками ракет Taurus на Украину. Журналист также отметил, что атмосфера разговора была напряженной, а само общение отличалось элементом непредсказуемости.

    «В общении с журналистами за Путиным всегда последнее слово», – отметил Романчик. Он также добавил, что стал первым европейцем на встрече, кто смог задать вопрос. Отдельно немецкий журналист опроверг домыслы некоторых западных СМИ о состоянии здоровья российского президента, заявив, что признаков усталости или болезней не было видно: «Путин выглядел – а встреча продолжалась далеко за полночь – исключительно отдохнувшим. Очень по существу».

    Путин в пятницу начал серию встреч с иностранными гостями Петербургского международного экономического форума.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что отключение связи в районе проведения ПМЭФ обусловлено мерами безопасности, принятыми из-за угроз киевского режима.

    Комментарии (0)
    Главное
    МИД России сообщил о продолжающихся переговорах с Сирией по базам
    Президент Индонезии: Россия и Китай никогда не следовали двойным стандартам
    Россия вернула из украинского плена новую группу военнослужащих
    Министр обороны Израиля приказал усилить удары по Ирану
    Глава МИД Индонезии опубликовал видео из Москвы под песню «Матушка»
    Объявлено о повышении МРОТ в 2026 году
    Михалков сообщил о трудоустройстве Ефремова в «Мастерской 12»

    Сможет ли золото заменить доллар в качестве мировой валюты

    Все чаще звучат прогнозы о том, что роль доллара в мировой финансовой системе будет снижаться, а вместо него валютные резервы будут накапливаться в золоте. Обсуждается даже идея о возвращении к золотому стандарту и межгосударственным «золотым» расчетам. Насколько реальны такие сценарии и что мешает золоту прямо сейчас снова стать главной валютой планеты? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия вычеркивает Германию из партнеров по оружию

    Москва намерена выйти из соглашения с Берлином о военно-техническом сотрудничестве. Документ был подписан еще в 90-е годы, когда ФРГ требовалось обслуживать доставшиеся ей от ГДР советские самолеты. Теперь же отношения между странами испортились. Владимир Путин на ПМЭФ заявил, что Москва и вовсе рассматривает ФРГ как соучастницу боевых действий на Украине. Почему договор продолжал действовать до этого времени и к каким последствиям приведет отказ от него? Подробности

    Перейти в раздел

    Удар по ангару с БПЛА в Киеве обнажил социальное расслоение на Украине

    В украинском обществе разгорается новый скандал: граждане винят комика Сергея Притулу в ударе ВКС России по ангару Национального авиационного университета в Киеве. Отмечается, что объект был обстрелян после того, как Притула выложил в интернет фото БПЛА, хранящихся на этом складе. Почему Притуле, скорее всего, удастся избежать наказания за проступок, хотя простых украинцев садят в тюрьму за меньшее? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему мусульманский мир не встал на сторону Ирана против Израиля

    Весь коллективный Запад сплотился вокруг Израиля при его атаках на Иран. Казалось бы, ровно того же, а именно поддержки Ирана, стоило ожидать и от 2 млрд мусульман, населяющих нашу планету. Однако ничего подобного не произошло, некоторые мусульманские страны даже оказали поддержку Израилю. Почему общеисламское единство оказалось мифом? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Эстония хочет войны с Россией. Побереглась бы

      Глава МИД Эстонии Маргус Цакхна заявил о новой концепции НАТО, согласно которой «война будет перенесена на территорию России». Что это значит? И о чем нужно срочно напомнить прибалтам?

    • Трамп хочет добить Иран

      Президент США Дональд Трамп намекнул, что в ближайшие часы Пентагон может присоединиться к атакам Израиля на Иран, если Тегеран не капитулирует. Что случилось с «президентом-миротворцем»?

    • Израиль против Ирана. Кто победит?

      В войне, которую Израиль начал против Ирана, ему опять сопутствует удача, как это было в случаях с ХАМАС, «Хезболлой» и Сирией.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации