  • Новость часаРоссия вернула из украинского плена новую группу военнослужащих
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    Почему мусульманский мир не встал на сторону Ирана против Израиля
    Скачко: «Серый кардинал» Украины не прошел кастинг в Вашингтоне
    Греф назвал равновесный курс рубля
    Рар объяснил данные о разочаровании мигрантов жизнью в Германии
    Российские войска освободили Московку в Харьковской области
    Захарова: У Израиля не было реальных оснований для атаки на Иран
    Пропалестинские активисты повредили два военных самолета в Британии
    С Украины сбежали два «кошелька» Зеленского
    Власти России объявили о перестройке политики в сфере миграции
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Длинная воля Москвы снова должна победить

    Всё, что нам нужно – это не упускать из виду наши цели на Украине. Ведь если мы откажемся от стремления вернуться в Киев, Харьков, Одессу как в свои родные места, значительная часть смысла нашего исторического существования будет утрачена.

    2 комментария
    Александр Тимохин Александр Тимохин Кто и почему победит в войне Израиля и Ирана

    Через несколько дней после нападения Израиля на Иран становится ясно, за счет чего первые израильские удары стали столь эффективными. С другой стороны, военная мощь Ирана не сломлена, а Израиль сам ежедневно подвергается ракетным атакам. Что и почему способно стать решающим фактором в военном противостоянии этих держав?

    7 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков В иранской развилке Израиль не может, США не хотят

    У американцев пока нет тех, на кого можно в случае смены режима «оставить власть в Тегеране». А без таких – пусть не легитимных, но хотя бы способных к реальному управлению – сменщиков в стране может наступить хаос.

    10 комментариев
    20 июня 2025, 15:12 • Новости дня

    Заявление Зеленского о сроках окончания конфликта вызвало критику на Украине

    В Раде назвали заявление Зеленского о конце конфликта попыткой остаться у власти

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Высказав предположение о завершении конфликта до 2029 года, Владимир Зеленский фактически увязал сроки окончания боевых действий со своим президентским сроком.

    Заявление Владимира Зеленского о желательности завершения конфликта на Украине до истечения президентского срока Дональда Трампа вызвало недоумение среди украинских политиков, передает РИА «Новости».

    Депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале отметил, что Зеленский нацеливается остаться у власти как можно дольше.

    «Видите, какой молодец. До 2029 года это уже десять лет первого срока, а потом попробовать избраться на второй – до 2034-го. Наш 15-летний капитан», – заявил Дубинский.

    Он считает, что подобные высказывания свидетельствуют о стремлении Зеленского затянуть срок пребывания на посту главы государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил о необходимости завершить конфликт на Украине до конца президентского срока Дональда Трампа в США.

    Президент России Владимир Путин заявил, что готов встречаться с Зеленским на завершающем этапе переговоров, чтобы поставить точку в урегулировании ситуации.

    19 июня 2025, 20:40 • Новости дня
    В Киеве прошли самые масштабные протесты с начала конфликта с РФ
    В Киеве прошли самые масштабные протесты с начала конфликта с РФ
    @ Giorgos Zachos/Sopa Images/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В украинской столице прошел масштабный митинг против действий агентства по розыску и менеджменту активов АРМА, сообщают украинские СМИ.

    Протест стал самым массовым со времен конфликта с Россией, на городские улицы вышло около тысячи человек, передает «Газета.Ru» со ссылкой на украинскую прессу.

    Демонстранты собрались перед Домом профсоюзов. По их мнению, агентство отнимает у них земли и право на голос. Недовольные поставили ультиматум властям: те должны или назначить военного руководителя ведомства, или протестов станет больше.

    Руководство киевского режима пока не реагировало на эти заявления.

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    20 июня 2025, 04:59 • Новости дня
    С Украины сбежали два «кошелька» Зеленского
    С Украины сбежали два «кошелька» Зеленского
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press,кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Украину покинули вице-премьер Алексей Чернышев и совладелец фирмы «Квартал 95» и бизнес-партнер Владимира Зеленского Тимур Миндич, оба считались «кошельками» Зеленского.

    Украинский журналист Михаил Ткач рассказал, что Чернышев в составе делагации, возглавляемой Зеленским, поехал в Австрию, но «предсказуемо не вернулся на Украину», пишет «Российская газета».

    На Украине бывшие подчиненные Чернышева подозреваются в неправомерном обогащении.

    Оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский (находится в следственном изоляторе по обвинению в государственной измене) заявил, что «Миндич вчера также сбежал за границу через Закарпатскую область», передает ТАСС.

    В СМИ и соцсетях и Чернышева, и Миндича называют «кошельками» Зеленского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Миндич поддерживал тесные контакты с президентом и являлся одним из консультантов главы его офиса Андрея Ермака.


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    20 июня 2025, 11:48 • Видео
    Эстония хочет войны с Россией. Побереглась бы

    Глава МИД Эстонии Маргус Цакхна заявил о новой концепции НАТО, согласно которой «война будет перенесена на территорию России». Что это значит? И о чем нужно срочно напомнить прибалтам?

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    20 июня 2025, 11:44 • Новости дня
    Скачко: «Серый кардинал» Украины не прошел кастинг в Вашингтоне

    Политолог Скачко: Сменщик Зеленского Андрей Ермак провалил «смотрины» в США

    Скачко: «Серый кардинал» Украины не прошел кастинг в Вашингтоне
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Андрей Ермак, питающий надежды стать «сменщиком» Владимира Зеленского, провалил в Вашингтоне кастинг на эту роль. Скорее всего, уже в ближайшее время начнется кампания по его дискредитации, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее газета Politico сообщила, что Ермак вызывает раздражение у американских политиков.

    «Андрей Ермак – «серый кардинал» Украины с колоссальными политическими амбициями. Одно время разрабатывались планы, согласно которым он может быть назначен спикером парламента. Предполагалось, что после этого глава офиса Владимира Зеленского перехватит власть и начнет исполнять обязанности президента», – напомнил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    Однако публикация Politico может свидетельствовать о том, что надежды Ермака достичь вершин власти рухнули. «Периодически чиновников республики одергивают через западную прессу. Как правило, это либо попытка принудить их к покорности и исполнительности, либо недобрый сигнал о том, что скоро их «спишут». В случае с главой офиса Зеленского речь скорее идет о втором варианте», – указал собеседник.

    «Тон материала говорит о том, что политик не прошел в Вашингтоне кастинг. «Смотрины» были неудачными. Нынешняя администрация США могла окончательно утвердиться во мнении, что тандем Ермак – Зеленский изжил себя, и ему пора на свалку истории», – добавил эксперт, допустив, что в скором времени начнется процесс по «дискредитации этого союза».

    По мнению Скачко, момент публикации статьи был выбран неслучайно. «Сейчас внимание мировой общественности смещено в сторону Ближнего Востока. В Штатах, вероятно, сочли, что это подходящее время для регулирования украинского актива. На фоне неразберихи с Израилем и Ираном западный зритель не будет уделять много внимания кадровым перестановкам в Киеве», – заключил он.

    Ранее стало известно, что глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак вызывает раздражение у американских политиков. Как сообщает Politico, им недовольны и демократы, и республиканцы. «Это редкий случай двухпартийного консенсуса», – иронизирует издание. Подчеркивается, что он совершенно не ориентируется во внутренних вопросах США.

    Этот факт влияет на обсуждение многих вопросов: в диалоге с американскими чиновниками Ермак чрезмерно резок и излишне требователен. Кроме того, некоторые представители власти Штатов считают, что он недостаточно точно доносит позицию Белого дома и Конгресса до своего руководства на Украине.

    При этом в некоторых частных разговорах с американскими коллегами Ермак позволяет себе обвинять членов администрации Трампа в том, что они якобы являются российскими агентами. Таким образом, контакты между странами ухудшаются. Например, в начале июня он с трудом сумел договориться о встрече с некоторыми представителями Белого дома.

    Тем не менее в США он приехал без «четкой повестки», из-за чего была отменена встреча с главой Госдепартамента Марком Рубио. Однако те чиновники, с кем ему удалось пообщаться, остались неудовлетворенными итогами переговоров. «Мы не знаем, зачем он приехал», – говорят они. На этом фоне проукраинские силы в Вашингтоне опасаются, что разногласия, вызванные Ермаком, могут подорвать позиции Киева.

    При этом действиями главы офиса Зеленского были недовольны и члены администрации Джо Байдена. Однако им удавалось «сдерживать раздражение» из-за понимания «ключевой роли Штатов в укреплении обороны Украины». Сам Ермак уже успел отреагировать на перечисленные замечания.

    «Если другие считают меня «вызывающим» – пусть так и будет. Я готов подолгу стоять у любой двери, если это поможет моей стране и миссии моего президента. У меня нет намерений понимать, как работает американская политика. Я пришел, чтобы говорить о стране, которую знаю лучше всего: об Украине», – отмечается в его заявлении, переданном в редакцию Politico.

    Стоит отметить, что на этой неделе Трамп проигнорировал запланированную встречу с Зеленским на саммите G7 – президент США досрочно улетел из канадского Кананаскиса, сославшись на эскалацию напряженности на Ближнем Востоке. В телефонном разговоре лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили итоги поездки Зеленского на встречу «Большой семерки» и охарактеризовали ее как неудачную.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что терпимость США к действиям Украины изменилась с приходом новой администрации. По словам представителя Кремля, постоянное хамство – характерная черта Зеленского и его команды.

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    19 июня 2025, 20:29 • Новости дня
    Захарова: Проигрывающая России Украина открывает «второй фронт» в Африке

    Tекст: Ольга Иванова

    На фоне неудач на фронте на Украине Киев, по заявлениям МИД России, решил усилить поддержку террористических группировок в странах Сахаро-Сахельского региона.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в рамках Петербургского международного экономического форума заявила, что Украина, проигрывая конфликт с Россией, решила стимулировать террористическую активность в африканских государствах, открыв там второй фронт, передает ТАСС. Она уточнила, что в СМИ Сахаро-Сахельского региона появились сообщения о прямом участии украинских спецслужб в подготовке террористов, действующих на этой территории.

    Захарова отметила, что малийские и буркинийские новостные порталы недавно сообщили о помощи украинской разведки террористической группировке «Группа поддержки ислама и мусульман», совершившей 30 мая нападение на военных Мали в регионе Куликоро. По ее словам, Украина отступает под натиском Вооруженных сил России, но пытается дестабилизировать ситуацию в дружественных России африканских странах.

    Дипломат напомнила, что Киев ранее признавал контакты с африканскими террористами: соответствующие заявления публично делали пресс-секретарь Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов и посол Украины в Сенегале Юрий Пивоваров. В июле 2024 года в Мали, по словам Захаровой, был совершен теракт против колонны военных, а позже власти Мали и Нигера разорвали отношения с Киевом.

    Захарова также указала, что правительство Мали, Нигера и Буркина-Фасо обратились в Совет Безопасности ООН с требованием отреагировать на поддержку киевским режимом терроризма, и подчеркнула отсутствие реакции со стороны западных стран на обвинения в адрес Украины.

    Ранее СМИ сообщили, что после серии дерзких атак дронами по российским военным базам на Украине усиливается ставка на тайные операции спецслужб, включая диверсии и удары за пределами фронта против союзников России.

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    19 июня 2025, 20:56 • Новости дня
    Зеленский назначил нового командующего Сухопутными войсками Украины

    Геннадий Шаповалов стал новым командующим Сухопутными войсками ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Главнокомандующий Украины назначил Геннадия Шаповалова руководить Сухопутными войсками после отставки предыдущего командующего.

    Владимир Зеленский назначил Геннадия Шаповалова новым командующим Сухопутными войсками ВСУ, передает ТАСС. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента Украины.

    В документе говорится: «Назначить Шаповалова Геннадия Николаевича командующим Сухопутными войсками ВСУ». До этого должность занимал Михаил Драпатый.

    Михаил Драпатый подал в отставку 1 июня. Причиной стала гибель 12 военнослужащих и ранение более 60 в результате удара по учебному подразделению ВСУ в Днепропетровской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель украинской оперативно-тактической группировки «Донецк» Александр Тарнавский покинул свою должность.

    Бывший командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый ушел в отставку на фоне конфликта с Александром Сырским и борьбы за должность главнокомандующего.

    Офис президента Украины планирует отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля и замену всего состава правительства.

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    20 июня 2025, 00:25 • Новости дня
    Россия без украинского транзита сохранила объем поставок газа в ЕС
    Россия без украинского транзита сохранила объем поставок газа в ЕС
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    После прекращения транзита газа через Украину Россия сохранила объем экспорта газа в Европу за счет увеличения поставок сжиженного природного газа, сообщил вице-премьер России Александр Новак.

    «Россия в этом смысле не проиграла, потому что по прошлому году и в начале этого года мы увеличили объемы поставок сжиженного природного газа в Европу, и, в общем-то, наш баланс практически сохранился по объему поставок на уровне прошлого года», – приводит слова Новака ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24».

    Новак пояснил, что отказ от транзита через Украину негативно сказался в первую очередь на европейских потребителях, которым теперь приходится платить больше за сжиженный газ с мировых рынков.

    Новак подчеркнул, что рост цен на электроэнергию и продукцию из газа в ЕС стал прямым следствием политического решения европейских властей.

    Вице-премьер обратил внимание, что сейчас основные поставки российского газа в Европу идут через «Турецкий поток» и ранее созданную инфраструктуру. Кроме того, Россия наращивает экспорт в страны Средней Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона.

    Новак также сообщил, что Россия готова возобновить поставки газа по уцелевшей нитке «Северного потока – 2» в случае интереса со стороны европейских покупателей.

    «Понятно, что это право и выбор Германии и европейских потребителей осуществлять или не осуществлять покупку газа по соответствующей инфраструктуре. В свою очередь Россия готова поставлять, если будет интерес европейских покупателей, мы будем готовы обеспечивать поставки газа по существующей инфраструктуре», – сказал он.

    По словам вице-премьера, только одна нитка «Северного потока – 2» пригодна для эксплуатации, остальные повреждены в результате теракта. Новак напомнил, что трубопровод был построен совместно с европейскими компаниями для обеспечения долгосрочных поставок газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с 1 января Газпром прекратил подачу газа через Украину из-за окончания транзитного соглашения с «Нафтогазом». Евросоюз за четыре года увеличил расходы на импорт сжиженного природного газа из России благодаря росту цен и поставок.

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    19 июня 2025, 16:20 • Новости дня
    ВСУ начали привлекать подростков к боевым действиям под Купянском

    Командир подразделения «Ахиллес» обещал подросткам деньги за работу с БПЛА

    ВСУ начали привлекать подростков к боевым действиям под Купянском
    @ Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Подразделение ВСУ агитирует подростков управлять беспилотниками у линии фронта в Харьковской области, привлекая их обещаниями выплат, которые не исполняются.

    Как передает ТАСС, командир украинского подразделения «Ахиллес» Федоренко Юрий Сергеевич дал указание подчиненным привлекать к боевым действиям лиц младше 18 лет на фоне наступления ВС РФ на Купянском направлении.

    По словам замглавы ВГА Харьковской области по обороне и безопасности Евгения Лисняка, подростков используют в качестве операторов разведывательных дронов, для чего достаточно навыков управления FPV-дронами.

    «На фоне активного продвижения ВС РФ на Купянском направлении командир «Ахиллеса» Федоренко Юрий Сергеевич приказал подчиненным проводить агитацию среди лиц младше 18 лет с целью их привлечения в ряды незаконных вооруженных формирований в качестве операторов разведывательных дронов», – заявил Лисняк.

    Подросткам обещают выплаты от одной до трех тысяч гривен, однако деньги не выплачиваются. В отношении Федоренко возбуждено уголовное дело по факту вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность и участия в незаконном вооруженном формировании. Он объявлен в розыск, ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе во время попытки мобилизации сотрудниками местного военкомата был подстрелен военнослужащий, которого затем доставили в больницу.

    В Ровенской области сотрудники территориального центра комплектования задержали настоятеля храма святой Параскевы канонической Украинской православной церкви Александра Жука.

    Глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская заявила о необходимости готовности к мобилизации среди всех совершеннолетних граждан Украины без исключений.

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    19 июня 2025, 22:33 • Новости дня
    Politico: Ермак вызвал в Вашингтоне раздражение у демократов и республиканцев

    Politico: Ермак в США называл команду Трампа «российскими агентами»

    Politico: Ермак вызвал в Вашингтоне раздражение у демократов и республиканцев
    @ @ermaka2022

    Tекст: Вера Басилая

    В частных беседах глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак называл сотрудников команды Дональда Трампа «российскими агентами», особо выделяя спецпосланника Стива Уиткоффа, чем вызвал раздражение у политиков обеих партий США, сообщила газета Politico.

    Издание пишет, что Андрей Ермак в частных разговорах с союзниками высказывал обвинения в адрес чиновников администрации Дональда Трампа, называя их «российскими агентами». В частности, речь шла о спецпосланнике США по Ближнему Востоку Стиве Уиткоффе, который неоднократно встречался с российским президентом Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

    В публикации отмечается, что визит Ермака в Вашингтон в начале июня был крайне неудачным. По информации источников Politico, американские политики не понимали цели его визита, а встречу с госсекретарем Марко Рубио отменили в последний момент. В конечном итоге Ермак случайно столкнулся с американским чиновником в коридоре. Офис вице-президента США Джей Ди Вэнса не отреагировал на запрос о встрече.

    Politico также пишет, что Ермак вызывает раздражение у политиков из обеих партий в США, а беседы с ним описываются как напряженные и сложные. Один из источников назвал Ермака «двухпартийным раздражителем». В Белом доме отметили его резкость и требовательность и считают, что он плохо ориентируется в политике США. Поведение Ермака, по мнению издания, может вдохновить республиканцев и сторонников Трампа на прекращение поддержки Украины.

    Ранее в Верховной раде Украины отметили усиление полномочий главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака после его поездки в Соединенные Штаты.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Андрей Ермак привез Владимиру Зеленскому из США только плохие новости.

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    20 июня 2025, 12:59 • Новости дня
    Захарова: Более 100 «вывезенных в Россию» детей с Украины нашлись в Германии
    Захарова: Более 100 «вывезенных в Россию» детей с Украины нашлись в Германии
    @ ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Свыше 100 украинских детей, которых якобы «украла» российская сторона, обнаружены на немецкой территории, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Еще более чудовищная вещь заключается в том, что дети действительно изымаются из украинских семей и отбираются у украинских родителей на территории стран Западной Европы», – сказала Захарова, передает ТАСС.

    По ее словам, более 100 детей, которых якобы «похитила» Россия, нашлись в Германии.

    В апреле 2024 года в Германии нашли свыше 160 украинских детей, которые ранее считались «вывезенными в Россию».

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    19 июня 2025, 17:44 • Новости дня
    Над Россией за два часа уничтожили 10 украинских дронов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Над несколькими российскими регионами во второй половине дня в четверг уничтожили несколько украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.

    С 14.00 до 16.00 мск дежурные средства ПВО уничтожили семь БПЛА над Ростовской областью, два – над Волгоградской, один – над Астраханской областью, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Отмечается, что все уничтоженные аппараты были самолетного типа.

    Утром в четверг над Ростовской, Тульской областями и Крымом уничтожили четыре украинских дрона.

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    20 июня 2025, 08:29 • Новости дня
    Российские войска уничтожили укрепрайон ВСУ в центре Часова Яра

    Российские войска уничтожили укрепрайон ВСУ в центре Часова Яра и продвинулись на окраинах

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные уничтожили укрепрайон украинских сил в центре Часова Яра и заняли позиции на южных окраинах города, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам военного эксперта Андрея Марочко, подразделения ВС России выбили украинских бойцов с ряда городских построек на улице Пушкина в Часовом Яре и продвинулись на южных окраинах населенного пункта, передает ТАСС.

    Он отметил, что за несколько последних суток ВС России уничтожили в центральной части Часова Яра укрепрайон ВСУ.

    Марочко подчеркнул, что несмотря на потери, украинские силы продолжают упорное сопротивление в Часовом Яре. Киев, по его словам, перебрасывает в этот район новые подразделения, состоящие из мобилизованных граждан, которые несут большие потери.

    Ранее подразделения ВДВ нанесли огневой удар по скоплению украинской пехоты в укрепленном опорном пункте к югу от города Часов Яр.

    Под Часовым Яром осталось около 800 тел погибших военнослужащих.

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    20 июня 2025, 12:23 • Новости дня
    Российские войска освободили Московку в Харьковской области
    Российские войска освободили Московку в Харьковской области
    @ @mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений группировки «Запад» за последние сутки освобождена Московка в Харьковской области. Всего же за минувшую неделю ВС России освободили шесть населенных пунктов: один в Сумской области, три в ДНР и два в Харьковской области.

    Освобожденное село Московка находится на правом берегу реки Купянка, ниже по течению примыкает к городу Купянску, фактически с ним смыкаясь.

    Группировкой «Запад» было нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух штурмовых, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За неделю на этом направлении противник потерял более 1480 военнослужащих, танк, семь бронемашин, четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены 12 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 25 складов с боеприпасами.

    В течение недели подразделения группировки «Север» продвинулись вглубь обороны противника, освободив Новониколаевку в Сумской области.

    Ударами авиации, беспилотников и огнем артиллерии были поражены скопления живой силы и техники танковой, четырех механизированных, мотопехотной, егерской, трех десантно-штурмовых бригад, десантно-штурмового, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны.

    На Харьковском направлении за прошедшую неделю было нанесено поражение подразделениям механизированной, двух мотопехотных бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии, отчитались в Минобороны.

    За неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили свыше 1250 военнослужащих, 22 бронемашины, 24 орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ, 11 складов с боеприпасами и материальными средствами.

    Между тем подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике восьми механизированных, мотопехотной, егерской, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны.

    За последнюю неделю на этом направлении потери ВСУ составили свыше 1390 военнослужащих, танк, десять бронемашин, включая три американских бронетранспортера М113, 12 орудий полевой артиллерии. Уничтожены семь станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 14 складов боеприпасов и материальных средств.

    Параллельно подразделения группировки «Центр» продолжали развитие наступления на территории Донецкой народной республики (ДНР) и Днепропетровской области. Были освобождены Зеленый Кут, Ульяновка и Новониколаевка в ДНР.

    Нанесено поражение формированиям шести механизированных, двух егерских, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады и полка беспилотных систем ВСУ, двух бригад морской пехоты, трех бригад нацгвардии и штурмовой бригады нацполиции Украины.

    При этом противник потерял более 3410 военнослужащих, 43 бронемашины, включая семь американских бронетранспортеров М113, 13 орудий полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

    За прошедшую неделю подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

    Потери ВСУ при этом составили свыше 1350 военнослужащих, танк, 12 бронемашин, 15 орудий полевой артиллерии, шесть станций РЭБ и контрбатарейной борьбы.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям четырех механизированных, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны и теробороны.

    ВСУ потеряли более 470 военнослужащих, бронемашину, три артиллерийских орудия, 15 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 15 складов с боеприпасами, горючим и военно-техническим имуществом, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили Новониколаевку в ДНР. До этого сообщалось, что российские войска освободили сумскую Новониколаевку, а также Долгенькое в Харьковской области. Ранее они освободили Ульяновку в ДНР.

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    19 июня 2025, 23:59 • Новости дня
    Зеленский призвал завершить конфликт на Украине до конца президентства Трампа
    Зеленский призвал завершить конфликт на Украине до конца президентства Трампа
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Нужно завершить конфликт на Украине до конца президентства Дональда Трампа в США, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    Зеленский призвал к «обмену всех на всех» с Россией и «прекращению огня», а также переговорам «на высшем уровне», сообщают украинские СМИ. По его совам, конфликт «желательно закончить в этот срок президента Трампа».

    Зеленский выразил надежду на помощь Трампа и «влияние США». «Это то, что может помочь. Санкции необходимы. Дипломатия необходима. Безопасность необходима», – сказал он.

    Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским, но вопрос в том, «кто будет подписывать документы». «Подпись должна стоять легитимных властей», – заявил Путин. Также он пояснил, что встреча с Зеленским возможна на завершающем этапе переговоров: «Если это будет какой-то завершающий этап, чтобы не сидеть там и что-то делить бесконечно, а поставить точку».

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    20 июня 2025, 14:18 • Новости дня
    Россия вернула из украинского плена новую группу военнослужащих
    Россия вернула из украинского плена новую группу военнослужащих
    @ ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона получила очередную группу военнослужащих ВС России в соответствии со стамбульскими договоренностями, сообщило в пятницу Минобороны.

    Взамен украинской стороне передана группа военнопленных ВСУ, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Сейчас освобожденные бойцы находятся в Белоруссии, им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. После этого их доставят для лечения и реабилитации в медучреждения Минобороны России.

    Предыдущий обмен проходил в четверг, тогда также была освобождена группа российских военнопленных.

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    20 июня 2025, 03:59 • Новости дня
    В Швейцарии «разворот» США назвали «катастрофой» для Украины

    Швейцарская NZZ заявила о «катастрофе» для Украины из-за «разворота» США

    Tекст: Антон Антонов

    Отказ Вашингтона от новых поставок вооружения и от финансирования грозит Украине катастрофой, пишет швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung.

    Как пишет Neue Zurcher Zeitung со ссылкой на статистику Кильского института мировой экономики, США «совершили разворот», передает РИА «Новости».

    Издание указывает, что США прежде выступали как «самые главные сторонники украинцев», но с января «Вашингтон не объявил ни об одном новом пакете помощи». «Для Украины это означает катастрофу», – говорится в статье.

    По мнению издания, Европа даже после увеличения объемов поддержки не может компенсировать потери. Подчеркивается, что речь идет не только о деньгах: отдельные вооружения, такие как зенитные комплексы Patriot и ракеты ATACMS, Евросоюз не может предоставить Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британская газета Telegraph заявила, что Украину «бросил» самый могущественный и богатый союзник. Владимир Зеленский заявлял, что опасается прекращения американской военной помощи.

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