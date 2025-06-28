Константинов призвал Киев согласиться на компромисс по Украине

Tекст: Александра Юдина

Он подчеркнул, что киевские власти, по его словам, находятся не в том положении, чтобы вести торг и должны согласиться на компромисс, передает РИА «Новости».

Константинов отметил, что ситуация вокруг конфликта быстро меняется, и напомнил, что предложения, которые сегодня могли бы устроить Россию, завтра могут уже потерять актуальность, как это произошло со стамбульскими соглашениями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Турция выразила готовность принять в Стамбуле третий раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Фидан допустил, что делегации России и Украины могут «прийти к середине» по меморандумам, представленным друг другу.