Фидан заявил о готовности Стамбула принять третий раунд переговоров по Украине

Фидан заявил о готовности Стамбула к третьему раунду переговоров по Украине

Tекст: Вера Басилая

По словам Фидана, Турция готова принять в Стамбуле третий раунд переговоров по Украине, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что во время обсуждений со сторонами рассматривались решения, принятые во втором раунде, и выразил уверенность в наличии желания у сторон перейти к следующему этапу диалога.

По словам Фидана, Россия уже сделала предварительное заявление по поводу возможности нового раунда переговоров. Министр отметил, что Турция готова принять гостей и сыграть роль посредника в этом процессе.

Фидан допустил, что делегации России и Украины в следующем раунде переговоров могут «прийти к середине» по меморандумам, которые были представлены друг другу для урегулирования конфликта. Он объяснил, что проекты меморандумов сторон прямо противоположны, однако такое положение вещей неудивительно.

Глава МИД Турции добавил, что при ясных вступительных позициях и при наличии доброй воли можно найти компромисс, хотя для решения проблемы потребуется больше времени и, вероятно, несколько встреч.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на третьем раунде переговоров между Россией и Украиной основным вопросом должно стать обсуждение проектов меморандумов обеих сторон.

Путин добавил, что Москва готова провести следующий раунд переговоров с Украиной именно в Стамбуле.