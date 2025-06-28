В России запретили хранить персональные данные граждан за пределами страны

Tекст: Александра Юдина

Запрет на хранение персональных данных россиян за пределами страны вступит в силу с 1 июля 2025 года, сообщает РИА Новости.

Согласно новым поправкам к закону «О персональных данных», все операции с такими данными – от их сбора до удаления – должны будут выполняться только на территории России. Ранее операторы могли передавать базы данных за границу для анализа, однако теперь это станет невозможным.

С 1 июля запрещается запись, систематизация, накопление, хранение, обновление, изменение и извлечение персональных данных россиян с использованием зарубежных серверов. Нововведения распространяются не только на операторов, но и на обработчиков – компаний, предоставляющих аналитические и кадровые сервисы, такие как Google Analytics и различные CRM-системы.

Руководитель юридического департамента «МТС Линк» Александр Кирсанов отметил, что подобные сервисы получают данные уже в готовом виде от операторов персональных данных. Он подчеркнул, что после вступления поправки в силу регулятор начнет внимательнее следить за тем, каким организациям компании поручают обработку информации россиян, и использовать зарубежные сервисы станет значительно сложнее.

Эксперт добавил, что цель изменений – снизить риски утечки персональных данных. Кроме того, использование иностранного программного обеспечения несет дополнительные угрозы для российского бизнеса, поскольку с 2022 года участники рынка сталкивались с внезапным отключением зарубежных сервисов, что вызывало сбои в работе и приводило к потерям информации.

В понятие персональных данных входят ФИО, email, номер телефона, паспортные данные, дата и место рождения, адрес проживания, ИНН, СНИЛС, фотографии, сведения о семье, образовании, профессии, доходах, а также IP-адреса, данные учетных записей, информация о местоположении и биометрические данные.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, направленный на усиление контроля за трансграничной передачей персональных данных.